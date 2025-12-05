Brit Karl Bushby kráča nepretržite od roku 1998. Po 50-tisíc kilometroch, džungliach, púšťach aj Beringovej úžine momentálne prechádza Slovenskom.
Ako informujú Noviny.sk, Karl Bushby sa na svoju legendárnu „Misiu Goliáš“ vydal pred takmer tridsiatimi rokmi z Čile s odvážnym cieľom: dostať sa pešo až do rodného anglického Hullu. Za ten čas prekonal džungľu Dariénu, púšť Gobi, zamrznutý Beringov prieliv, kde sa pohyboval po nestabilných kryhách, a dokonca 288 kilometrov preplával cez Kaspické more. Jeho putovanie zároveň brzdili politické bariéry, víza aj krátke zatknutie v Paname.
Dnes, ako takmer šesťdesiatnik, pokračuje v poslednej etape. Po tom, čo prešiel už vyše 50 000 kilometrov, sa aktuálne pohybuje neďaleko Bratislavy. Najnovší záznam o polohe ho zachytil v Komárne, odkiaľ mieril na severozápad.
Bushby začínal ako tridsiatnik v ére bez Google máp a sociálnych sietí. Jeho život na cestách formovali aj osobné turbulencie: rozpad rodiny či nemožnosť navštíviť svojho malého syna počas služby v armáde. Aj preto pôvodne plánovaná 12-ročná výprava prerástla do trojdekády.
Pred cieľom priznáva, že posledné dni sú zvláštne a emotívne. Putovanie preňho bolo spôsobom života. Verí však, že keď konečne dorazí domov, dokáže si nájsť nové ciele a zostať v pohybe aj bez nekonečných kilometrov pod nohami.