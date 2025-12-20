Kategórie
dnes 20. decembra 2025 o 10:39
Lukáš Turčan

VIDEO: Zápas Anthonyho Joshuu a Jakea Paula skončil knockoutom. Trval celých šesť kôl

VIDEO: Zápas Anthonyho Joshuu a Jakea Paula skončil knockoutom. Trval celých šesť kôl
Očakávaný zápas skončil prehrou Jakea Paula.

V boxerskom súboji, ktorý sa uskutočnil v piatok 19. decembra 2025 v Miami, bývalý britský šampión Anthony Joshua porazil influencera Jakea Paula knockoutom v šiestom kole.


Zápas sa spočiatku niesol v pomalšom tempe, no Joshua postupne prevzal kontrolu a v piatom a šiestom kole Paula niekoľkokrát poslal na podlahu. Rozhodca nakoniec duel predčasne ukončil po čistom údere britského veterána. Joshua po víťazstve vyjadril rešpekt k Paulovej odolnosti a zároveň vyzval ďalších, aby s ním súťažili.

Jake Paul na Instagrame potvrdil, že si pri KO prehre s Anthonyom Joshuom zlomil čeľusť na dvoch miestach. 

Jake paul
Zdroj: Instagram / @jakepaul
