Očakávaný zápas skončil prehrou Jakea Paula.
V boxerskom súboji, ktorý sa uskutočnil v piatok 19. decembra 2025 v Miami, bývalý britský šampión Anthony Joshua porazil influencera Jakea Paula knockoutom v šiestom kole.
Zápas sa spočiatku niesol v pomalšom tempe, no Joshua postupne prevzal kontrolu a v piatom a šiestom kole Paula niekoľkokrát poslal na podlahu. Rozhodca nakoniec duel predčasne ukončil po čistom údere britského veterána. Joshua po víťazstve vyjadril rešpekt k Paulovej odolnosti a zároveň vyzval ďalších, aby s ním súťažili.
Jake Paul na Instagrame potvrdil, že si pri KO prehre s Anthonyom Joshuom zlomil čeľusť na dvoch miestach.
