Lewis Hamilton dosiahol svoje prvé víťazstvo pre Ferrari v šprintových pretekoch na Veľkej cene Číny, ktoré bolo jeho druhým vystúpením za tím. Sedemnásobný majster sveta sa postavil na čelo už pri prvom prejazde do prvej zákruty, kde úspešne odrazil útok Maxa Verstappena z Red Bullu, a od tej chvíle kontroloval priebeh pretekov, informuje BBC.

LEWIS HAMILTON WINS #F1SPRINT, HIS FIRST VICTORY FOR FERRARI 🤩#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/zpgV66tEUw