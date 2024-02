Veľký šok v F1: Lewis Hamilton má prestúpiť z Mercedesu do Ferrari

Dvojročnú zmluvu s Mercedesom pritom sedemnásobný šampión podpísal len minulý rok.

Fanúšikovia formuly zostali v šoku. Britský pilot F1 má podľa viacerých zdrojov nečakane prestúpiť zo súčasného Mercedesu do tímu Scuderia Ferrari, informuje Sky Sports News.

Sedemnásobný svetový šampión je momentálne na 2 roky zazmluvnený s Mercedesom, no očakáva sa, že spoluprácu čochvíľa preruší a prestúpi ku konkurencii. Konkrétne k svojmu rivalovi Charlovi Leclercovi. Oficiálne o tom bude dnes informovať výkonný riaditeľ tímu Mercedes Toto Wolff.

Červený dres by si mal obliekať už v sezóne 2025. Hamilton s Mercedesom podpísal dvojročný kontrakt len minulý rok, čo znamená, že tam mal pôvodne ostať do konca roka 2025. Podľa nepotvrdených špekulácií by mal vo Ferrari nahradiť Carlosa Sainza, ktorého zmluva vyprší koncom tohto roka.

Ešte predtým než Hamilton podpísal aktuálnu zmluvu s Mercedesom, uviedol, že by klamal, ak by povedal, že „nikdy neuvažoval o ukončení kariéry kdekoľvek inde“. Dodal však, že stajňa Mercedesu je preňho domovom a je šťastný s tým, kde je.

Fanúšikov však zmiatol, keď povedal, že by ho zaujímalo, aké to je „byť v červenej farbe“. V rámci svojho partnerstva s Mercedesom získal 6 titulov majstra sveta v rokoch 2014 až 2020. Od roku 2021 však žiadne preteky nevyhral. Mercedes ani Ferrari zatiaľ k aktuálnej situácii neposkytli žiadne stanovisko.