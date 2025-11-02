Ryanair odporúča Bratislavu ako vianočnú destináciu.
Letecká spoločnosť Ryanair na sociálnej sieti Facebook odporúča cestovateľom, aby počas Vianoc zamierili do Bratislavy. „Bratislava je nová vianočná destinácia, ktorú musíte vidieť,“ promujú hlavné mesto Slovenska.
Ryanair označil Bratislavu za ideálne miesto na výlet a odporučil päť zážitkov, ktoré by si návštevníci nemali nechať ujsť: Bratislavský hrad, plavbu po Dunaji, vyhliadku UFO, hrad Devín a spoznávanie mestskej kultúry a kuchyne.
Letecká spoločnosť z Bratislavy prevádzkuje desiatky liniek po celej Európe. Bratislava sa ocitla medzi odporúčanými vianočnými cieľmi spolu s ďalšími európskymi metropolami.
Vianočné trhy v hlavnom meste sa začínajú koncom novembra a potrvajú do Vianoc. Návštevníkov lákajú na tradičné jedlá, remeselné výrobky aj kultúrny program v centre mesta.