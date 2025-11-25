Speváčka Lizzo sa po mesiacoch mlčania otvorila kritike, ktorá sa na ňu zniesla po tom, čo schudla. Zároveň vysvetlila, čo ju doviedlo k zmene životného štýlu.
Lizzo zverejnila na Substacku úprimnú esej, v ktorej sa vyrovnáva s reakciami na svoju telesnú premenu, informuje portál Today. Hoci roky bola hlasom sebaprijatia, v posledných mesiacoch čelila paradoxnej kritike – tentoraz za to, že je výrazne chudšia.
Podľa jej slov nikdy nesledovala cieľ byť „chudá“. „Pre mňa nikdy nešlo o to, aby som bola ‚chudá‘. Nemyslím si, že je vôbec možné, aby som bola považovaná za ‚chudú‘. Vždy budem mať strie a pokožku ženy, ktorá má veľkú váhu. A som na to hrdá. Aj keď svet nechce, aby som bola,“ napísala.
Zmena prišla v období, keď speváčka bojovala s ťažkou depresiou. Tvrdí, že jej vtedajšia váha bola akýmsi brnením, niečím, za čo sa skrývala. Keď začala cvičiť a prirodzene chudnúť, pochopila, že nejde o vzhľad, ale aj o pocit. Každé „schudnuté kilo“ začala vnímať ako symbol toho, že sa zbavuje starých emócií, ktoré v sebe nosila roky.
Pri pohľade na to, kam sa hnutie body positivity posunulo, Lizzo otvorene hovorí o tom, ako výrazne ho ovplyvnil boom liekov na chudnutie. Podľa nej menia predstavu o tom, čo je „ideálne telo“, a zároveň znižujú viditeľnosť ľudí vo väčších veľkostiach.
Tvrdí, že plus-size oblečenie sa zrazu zháňa oveľa ťažšie a modelky s väčšími krivkami dostávajú menej pracovných ponúk, než to bolo v minulosti. „Máme pred sebou veľa práce, aby sme zvrátili účinky boomu ozempicu,“ napísala. Sama ho podľa jej slov nepoužila.
Speváčka poukázala tiež na to, ako rýchlo sa mení vnímanie tela v ére liekov na chudnutie a komerčných trendov, ktoré podľa nej zanechali na hnutí body positivity stopy. Napriek všetkému zostáva hrdá na svoju cestu. „Milujem sa rovnako ako predtým – nezáleží na tom, čo ukazuje váha,“ uzavrela.