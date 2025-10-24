Kategórie
dnes 24. októbra 2025 o 19:23
Čas čítania 1:11
Zdenka Hvolková

Ozempic efekt pokračuje: reštaurácie zmenšujú porcie, vraj kvôli menšiemu apetítu hostí

Ozempic efekt pokračuje: reštaurácie zmenšujú porcie, vraj kvôli menšiemu apetítu hostí
Zdroj: Instagram / @clintonhallny
Zdá sa, že boom okolo liekov na chudnutie ako Ozempic či Wegovy má nečakaný vedľajší účinok – menšie porcie v reštauráciách po celom svete.

Ako informuje španielsky portál Tapas Magazine, deje sa tak nie preto, že by kuchári zrazu objavili minimalizmus, ale preto, že čoraz viac ľudí jednoducho nevládze zjesť toľko ako predtým a nechávajú množstvo nedojedeného jedla na tanieroch. A možno aj preto, že podniky našli elegantnú zámienku, ako ušetriť na surovinách.

Podľa dát organizácie FAIR Health stúpol celosvetový počet užívateľov liekov typu GLP-1 (kam patrí aj Ozempic) o takmer 600 % od roku 2019. Tieto lieky napodobňujú hormón, ktorý potláča hlad, a spôsobujú, že ľudia jedia menej a pociťujú menší pôžitok z jedla či alkoholu.

Ozempic
Zdroj: Diabetes UK
Menej chuti, menšie porcie

Reštaurácie, najmä v USA, začínajú na tento trend reagovať. Clinton Hall v New Yorku napríklad zaradil do menu „Teeny-Weeny Mini Meal“ - miniatúrny burger s 30 gramami mäsa a pár hranolkami. Cieľom je „vyjsť v ústrety zákazníkom, ktorí po Ozempicu nezvládnu celé jedlo“.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Clinton Hall (@clintonhallny)

Podobný prístup zvolil aj Heston Blumenthal, trojhviezdičkový šéfkuchár známy svojou experimentálnou gastronómiou. Pre hostí s menším apetítom vytvoril tzv. „Mindful Experience“ - skrátenú, ľahšiu verziu svojho bežného degustačného menu.

Luxus na jeden hlt

Niektoré podniky to poňali ako marketingový ťah. Max Tucci, majiteľ newyorského bistra Tucci, ponúka svoje známe arancini s kaviárom po jednom kúsku za 12 dolárov (namiesto pôvodnej trojporcie za 34 dolárov). Tvrdí, že ide o ekologickejší prístup, pretože sa „menej plytvá jedlom“.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Tucci - New York (@tuccinyc)

Ozempic ako nová diéta planéty

Trend „mini jedál“ a redukcie porcií tak začína meniť gastronómiu, niekde z nutnosti, inde z marketingu. Reštaurácie prispôsobujú svoje ponuky menšiemu apetítu zákazníkov, ktorí po týchto liekoch jednoducho nejedia toľko ako predtým.

No ako dodávajú niektorí kritici, možno ide len o sofistikovanú výhovorku na šetrenie, ktorú gastropriemysel podáva s úsmevom a „wellness“ príchuťou.

GASTRO LIEKY ZDRAVÉ STRAVOVANIE
