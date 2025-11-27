Kategórie
dnes 27. novembra 2025 o 17:00
Čas čítania 2:13

Para si pripravila afterku, vianočné trhy začali a párty môžeš spojiť s workoutom. Aj toto zažiješ cez víkend v Bratislave

Para si pripravila afterku, vianočné trhy začali a párty môžeš spojiť s workoutom. Aj toto zažiješ cez víkend v Bratislave
Zdroj: Instagram / @parabrutalnazostava
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Kam v Bratislave cez víkend? Mesto aj tentoraz láka na zaujímavý program. Nudiť sa fakt nebudeš.

Nevieš sa rozhodnúť, ako stráviť najbližšie voľné dni? Bratislava má opäť pripravenú pestrú ponuku aktivít, ktoré ťa vytiahnu z domu. Namiesto zdĺhavého hľadania sme spravili prehľad za teba. Máš si z čoho vyberať.

Každý týždeň ti pripravujeme výber koncertov, akcií, výstav, trhov či kultúrnych podujatí, o ktorých by si rozhodne mal vedieť. Určite nezabudni dať odber témy WEEKEND RADAR, aby ti nič dôležité neušlo.
 

28.11, Piatok

Otváračka Majami Drinks, Nová Tržnica

Nová tržnica sa zapĺňa novými prevádzkami. V piatok sa tu otvára Majami Drinks v Novej Tržnici na Trnavskom mýte. Čaká ťa večer plný hudby, kultúrneho programu, dvoch barov, jedla a Majami merchu, kde si dokonca môžeš vyrobiť vlastný.

O zábavu sa postarajú umelci ako Fvlcvrm, Uber Acid, Bufo Bufo, DJ Nereav, Blame Your Genes a ďalší.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by @majami_drinks

Okamžité krepčenie, Kácečko

V Kácečku sa 28. novembra od 22:00 rozbieha oldschool hip-hop párty. O hudbu sa postarajú METYS & ŠKRUPO spolu so SONIOU, ktorí prinesú mix hip-hopu, rapu, RnB a trapu. Priprav sa na poriadnu dávku energie!

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by ~ Kácečko ~ (@kacecko_)

Vianočné trhy na Hlavnom námestí

Chceš nasať pravú vianočnú atmosféru? Príď na vianočné trhy na Hlavnom námestí. Hoci trhy sú otvorené už oddnes, v piatok odštartuje slávnostný program a o 18:15 h si môžeš prísť pozrieť očakávané rozsvietenie vianočného stromčeka.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Bratislava - hlavné mesto SR (@bratislava.sk)

29.11, Sobota

Inscenácia Herkules a Augiášov chliev, Ticho a spol.

Máš chuť na kultúru? Poď na inscenáciu Herkules a Augiášov chliev do komorného divadla Ticho a spol., predstavenie začína o 19:00. Réžia Jakuba Matejčíka premenila klasickú satiru na hudobnú komédiu, ktorá trvá približne 100 minút. Lístky si vieš zakúpiť tu.

Para Afterparty, Šafko

Kapela Para oslavuje 30 rokov a toto nádherné výročie oslavujú turné, ktoré zavŕšia v bratislavskom Šafko klube. Príď na oficiálnu afterparty, kde ťa čaká oslava plná energie s celou zostavou kapely. Ide o narodeninovú párty, takže atmosféra bude na maximum.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ŠAFKO KLUB (@safkoklub)

Vianočný Cverna Market, Nová Cvernovka

Už poslednú novembrovú sobotu sa koná Vianočný Cverna Market 2025. Všetky obchody, pekárne, showroomy a kníhkupectvá budú otvorené a návštevníci si budú môcť pozrieť a kúpiť tvorbu až 76 slovenských a českých dizajnérov, výtvarníkov a ďalších značiek. Ide o skvelú príležitosť načerpať vianočnú atmosféru a podporiť lokálnu tvorbu. Čaká ťa skutočne nabitý program, celý si ho vieš prečítať tu.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Nová Cvernovka (@novacvernovka)

30.11, Nedeľa

Power Hour, Kácečko

Už túto nedeľu ťa čaká od 10:00 do 13:00 v Kácečku Power Hour. Ide o live workout show. Čaká ťa kombinácia tréningu a party atmosféry: pilatesový warm-up, päť blokov Power Hour tréningu (Warm Up, Glutes, Cardio, Core, Finisher) a energický DJ set. Nezabudni si však zakúpiť lístok, kapacita je obmedzená. Kúpiš ho na tomto linku.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa @patrikmelis_

TIP OD REDAKCIE:

Burza kníh a hračiek

V rovnakom čase, ako párty workout, len v inom dni, sa v budove YMCA v Bratislave koná burza kníh a hračiek. Tu sa dočkáš skutočne bohatej ponuky kníh pre deti aj dospelých: detektívky, romány, kuchárske knihy, poézia, rozprávky, encyklopédie aj cudzojazyčná literatúra za symbolické ceny.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Staromestská knižnica v Bratislave (@staromestska_kniznica)

