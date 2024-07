Hoci 26-ročný umelec Redzed je Čech, jeho hudba je známejšia skôr v zahraničí.

Po tom, čo Gleb vydal koncom mája svoj piaty štúdiový album Dlhá cesta domov, hlási ďalší míľnik vo svojej kariére. Vo štvrtok 25. júla večer zverejnil útržok z klipu, v ktorom rapuje s českým umelcom Redzedom, známym predovšetkým v zahraničí.

Keďže Redzed tvorí texty v angličtine, aj úspešný slovenský umelec prvýkrát v pesničke rapuje v cudzom jazyku. „Moja prvá bratislava ingliš sloha,“ hovorí Gleb v opise. Track s názvom Cannibal zverejnili na Youtube v piatok o polnoci. Skladba je však zverejnená bez sprievodného videoklipu. O produkciu sa postaral samotný Redzed, vlastným menom Zdeněk Veselý.

Hoci Cannibal je beatom aj textom trochu odlišný od tých Glebových – viac „tvrdší“ –, umelec si zanechal v rapovaní svoju autentickosť. V texte hovoria o drogách a narkománii, o samovražde aj kanibalizme.

V Glebovej slohe umelec zdraví svojich kamarátov a fanúšikov, ktorých označuje ako „bandu upírov“. Spomína aj to, ako vie urobiť šou: „I always choppin’ the club like Blade.“ Viacerí fanúšikovia singel označujú ako „spoluprácu storočia“ a hovoria o „vysnenom feate“.

Glebova prvá sloha po anglicky:



Say hello to my little friend

Obama shit yo yes we can

My room is full of empty cans

I am big boy big noize big hell

When I am on the mic is time for slam

Motherfucker want to be part of plan

My fans are bunch of vampires

I always choppin’ the club like Blade

Redzed n’ Gleb on track (Boom!)

We gonna slap your head (Boom!)

When I am in Brno club is burnin’ like a Berlin time to (Boom!)

Fall out of the taxi cab (Boom!)

Big bottle from Czech (Boom!)

We the best don’t mess

We the best don’t mess

With BA CITY crew

Big Zoo!