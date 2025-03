AKTUÁLNE: Českého rapera Hard Rica údajne zadržala polícia

Dôvody zatiaľ nie sú známe.

Český raper Hard Rico je údajne vo väzbe, informuje The Mag. Umelca mala zadržať polícia. Dôvody zatiaľ nie sú známe.

Rapera nedávno obvinili organizátori festivalu Pražský Majáles za vydierača. Na svojom Instagrame zverejnili post, kde tvrdili, že od nich tri mesiace pred akciou požadoval oveľa vyšší honorár, než bol pôvodne dohodnutý. Ku kauze nahral raper video na YouTube.

Raper zároveň obvinil organizátorov z neprofesionálneho prístupu a tvrdí, že interpret je kľúčovým prvkom festivalu: „Čo to má znamenať? Kde to sme? Aj keď by neskôr prikývol, už tam nechcem hrať. Frajer si myslí, že je niečo viac ako interpret. Musíš si uvedomiť, že interpret je ten, vďaka ktorému sa festival koná, vďaka ktorému tam ľudia chodia, vďaka ktorému zarábaš peniaze,“ odkázal.

