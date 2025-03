Separ vydal nový album. Posiela na ňom odkazy Cynthii aj Rytmusovi

Na albume spolupracuje s viacerými slovenskými, ale aj zahraničnými umelcami.

Separ dnes vydal nový album s názvom Neviem. Slovenský interpret prišiel s novým projektom a pre fanúšikov pripravil 17 skladieb. Na jeho šiestom sólovom albume sa objavilo množstvo zaujímavých hostí.

Album má už teraz viac ako 1,4 miliónov streamov, avšak väčšina z nich pochádza zo skladby 7DIGITS, ktorú Separ vydal ešte pred 3 mesiacmi.

Zdroj: Separ (Instagram)

Na albume spolupracuje s viacerými slovenskými, ale aj zahraničnými umelcami. Na najnovšom albume sa objavili viaceré známe mená, vrátane raperov ako Samey, Karlo, Yzomandias, Hard Rico, Luca Brassi10x, ale aj mladej raperky Sary Rikas.

Okrem slovenských a českých umelcov sa na albume objavila aj Separova dcéra Anička, ktorú má so speváčkou Tinou, či celosvetovo známy a uznávaný French Montana. S ním sa mu podarilo nahrať slohu do piesne Body To Body, keď americký raper prišiel na Slovensko minulé leto. Predpredaj sa spustil 3. marca 2025.

