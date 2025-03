Fanúšikovia si myslia, že Separ na novom albume dissuje Rytmusa. Odsudzuje spoluprácu s herňou za 15 000 eur

Shots were fired. Again.

Na TikToku jeden z užívateľov zverejnil video z nedávneho Separovho koncertu, kde zaznie skladba z jeho pripravovaného albumu Neviem, ktorý má vyjsť na streamoch koncom marca.

Na 5. skladbe s názvom AENE v spolupráci s DMS dissuje neznámeho rapera, ktorého meno síce nevysloví, no fanúšikovia začali špekulovať, že tým mohol myslieť Rytmusa. S členom Kontrafaktu sa totiž už dlhodobo beefujú a doposiaľ nezakopali vojnovú sekeru.

Neznámemu raperovi (alebo influencerovi?) v skladbe vyčíta, že napriek tomu, že odcudzuje cigarety, marihuanu a alkohol, nevadí mu urobiť reklamu na hazard za 15 000 eur. „Cením čáva, čo p**uje na trávu, cigy a chlast, ale spraví reklamu na automaty za päťnásť...“

Niektorí pozorní užívatelia usudzujú, že tým myslel práve Rytmusa, ktorý sa celú kariéru otvorene hlása, že neužíva žiadne alkoholické, tabakové či omamné látky. Piešťanský raper sa navyše pred mesiacom objavil na videu v spolupráci s online kasínom s názvom Tokyo Casino.

Pár fanúšikov zas špekuluje aj o Frayerovi Flexkingovi, ktorý sa tiež v minulosti vyjadril, že je čistý. Na Flexkingových sociálnych sieťach sme sa však nedopátrali k žiadnej spolupráci s kasínom alebo herňou. Zatiaľ tak zostáva záhadou, na koho Separ „vystrelil“ tento ostrý verš v skladbe.

Separ prišiel s novým albumom NEVIEM, ide o jeho šiesty sólový album v poradí, ten obsahuje 17 skladieb a je plný zaujímavých hostí, vrátane jeho dcéry Aničky, ktorú má so speváčkou Tinou, či celosvetovo známeho a uznávaného French Montanu. S ním sa mu podarilo nahrať slohu do piesne Body To Body, keď americký raper prišiel na Slovensko minulé leto. Predpredaj sa spustil 3. marca 2025 a celý album si budeš môcť vypočuť už koncom marca.