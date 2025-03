Na albume nájdeš mená ako Teyana Taylor, Jac Ross alebo Obanga.

Slávny herec a štvornásobný držiteľ ceny Grammy Will Smith vydal po dvadsiatich rokoch nový album „Based On A True Story“.

Smith pred niekoľkými dňami zverejnil aj tracklist a spolupráce, ktoré sa na albume vyskytnú. Na albume nájdeš mená ako Teyana Taylor, Jac Ross alebo Obanga. Úvodnú skladbu otvoril jeho dlhoročný priateľ DJ Jazzy Jeff, s ktorým už spolupracovali v roku 1991, keď vydali hit „Summertime“.

Len tri dni po oznámení vydania svojho albumu sa Will Smith podelil o ďalšiu novinku. Už toto leto sa môžeme tešiť na jeho prvé sólo turné, ktoré neobíde ani viaceré európske mestá. S novinkami o jeho novom albume a vôbec prvom sólo turné sa Will Smith podelil v ten istý týždeň, čo spolu s Tatyanou Ali recreatli ikonickú scénu z amerického sitcomu „Fresh Prince of Bel Air“. Na videu, ktoré zverejnili na TikToku, si s nimi zatancovala aj rapperka a držiteľka Grammy, Doechii.

