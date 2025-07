Tauris ide na Grape v top forme

Tauris aréna v gastro Tržnici bude tento rok s tradičnými mäsovými lahôdkami, aj exkluzívnymi novinkami – zverinovým pastrami a trhaným mäsom.

Šťavnaté sendviče, hranolky a hamburgery s trhaným mäsom či obľúbené Zipser párky – to je len zlomok overených chutí, na ktoré sa môžu tešiť návštevníci tohtoročného letného festivalu Grape na trenčianskom letisku.

Mäsiarski majstri zo spoločnosti Tauris si pre fanúšikov kvalitných mäsových pochúťok pripravili tento rok aj exkluzívnu novinku v podobne zverinového pastrami. A to všetko v Tauris aréne v tržnici a klimatizovanom Tauris bistre, ktoré budú na festivale počas 8. a 9. augusta neprehliadnuteľné a kde sa z našej hráčskej zostavy – Nitran, Pálfy, Zipser – stanú šťavnatí profíci pripravení podať ten najlepší výkon.

Zdroj: Tauris

„Veľmi sme si obľúbili účasť na letných festivaloch. Radi prinášame fanúšikom mäsových a rybacích lahôdok kvalitné občerstvenie. Ani tento rok nebude výnimkou a my sa opäť pokúsime zaujať návštevníkov festivalu Grape ponukou našich starostlivo pripravených originálnych pochúťok,“ hovorí Richard Duda, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti TAURIS.

Zdroj: Tauris

Festivalové rána budú už štartovať s tradičnou raňajkovou formáciou „Zipser párky na raňajky“ priamo z nášho stánku, ktorý návštevníci neprehliadnu ani po prebdenej noci. Za pozornosť však stoja aj pochúťky ako šunkovo-salámové kornútky so syrom, Zipser hot dog či trhané mäso a hranolkami.

Kedykoľvek počas dňa pomôžu zahnať hlad aj grilované klobásy, utopence alebo hamburger s trhaným jelením mäsom. Lahodné zverinové mäso prináša tento rok Tauris na festival Grape aj v podobe exkluzívnych pastrami sedvičov – špeciálnej novinky.

Zdroj: Tauris

„Zverinové mäso je špecialitou v našej ponuke. Pochádza výlučne zo zvierat žijúcich v slovenských lesoch a získava sa v súlade s najprísnejšími predpismi na ochranu zvierat. Vďaka vlastnej rozrábke zveriny máme kontrolu nad kvalitou tohto mäsa od lesa až po ponuku pre zákazníkov,“ približuje Richard Duda. Zverinové mäso sa pritom vyznačuje tým, že má menej tuku, menej kalórií a je bohaté na vitamíny A a B, minerálne látky ako vápnik, železo a fosfor a taktiež nenasýtené mastné kyseliny.

Zdroj: Tauris

Fanúšikovia dobrého jedla, ktorí si v Tauris aréne nakúpia občerstvenie nad 10 eur, majú možnosť zapojiť sa do zaujímavej súťaže. Získajú žreb, ktorý stačí vyplniť a vhodiť do hlasovacieho boxu a už sú v hre o zaujímavé výhry – kvalitný merch & dresy, ktoré nikde inde nekúpiš.

Zdroj: tauris

Festival Grape osvieži aj čapovaná Treskoslovenská treska

Do portfólia spoločnosti Tauris patrí aj RYBA Košice, ktorá vyrába dnes už ikonickú Treskoslovenskú tresku. Na festivale Grape si tak budú môcť návštevníci dopriať aj túto lahôdku, a to v jedinečnej forme, ktorú nenájdu v žiadnom obchode - čapovanú priamo do čerstvého rožka. Táto vychladená pochúťka je medzi návštevníkmi festivalov veľmi obľúbená, a to sa vyrába už viac ako 70 rokov.

Najlepšie miesto na stretnutie na Grape? Tam, kde sa servíruje chuťový výkon hodný víťazov!