„Tu je všetko jednoducho lepšie,“ povedala pri svojom prvom verejnom výstupe od odchodu z USA.

Na podujatí v divadle Everyman v Cheltenhame odpovedala komička Ellen DeGeneres na otázku moderátora Richarda Bacona, či bol práve Trump dôvodom jej rozhodnutia presťahovať sa.

„Áno,“ odpovedala. „Prišli sme sem deň pred voľbami a ráno sme sa zobudili na množstvo správ od priateľov s plačúcimi smajlíkmi a ja som si povedala: ‚On vyhral.‘ A my na to: ‚Zostávame tu.‘“

DeGeneres sa aj s manželkou Portiou de Rossi presťahovala v roku 2024 do domu v regióne Cotswolds. Už vtedy sa jej presťahovanie opisovalo ako trvalé. Zdroj pre portál The Wrap uviedol, že DeGeneres sa „už nikdy nevráti“ a že ju motivoval práve Trump, hoci Ellen to až doteraz oficiálne nepotvrdila.

Ellen na svojom instagrame často zdieľa zážitky z jej malej farmy.

Je to tu čisté.. tu je všetko lepšie – spôsob, akým sa zaobchádza so zvieratami, ľudia sú slušní. Jednoducho to tu milujem. - povedala Ellen moderátorovi.

Taktieť vyjadrila znepokojenie nad stavom práv LGBTQ+ komunity v USA a naznačila, že sa s Portiou možno opäť zosobášia v Spojenom kráľovstve.

„Baptistická cirkev v Amerike sa snaží zvrátiť manželstvá osôb rovnakého pohlavia,“ povedala, pričom odkazovala na júnové hlasovanie južanských baptistov, ktorí prijali rezolúciu smerujúcu k zrušeniu práva na takéto manželstvá v USA.

„Snažia sa to doslova zastaviť do budúcnosti a možno to aj úplne zrušiť,“ pokračovala DeGeneres. „S Portiou sa už o tom informujeme a ak sa tak stane, vezmeme sa tu.“

Neskôr počas rozhovoru dodala: Prajeme si, aby to nebolo strašidelné byť tým, kým ste. Prajeme si, aby sme žili v spoločnosti, kde by každý vedel prijať druhého a jeho odlišnosti. Kým tam nebudeme, je ťažké povedať, že sme dosiahli skutočný pokrok.

Okrem tejto témy sa vyjdarila aj ku kontroverznému skončeniu jej talk show.

V roku 2020 ju zamestnanci obvinili z toxického pracovného prostredia. DeGeneres sa následne ospravedlnila zamestnancom aj divákom, a interné vyšetrovanie spoločnosti Warner viedlo k odchodu troch výkonných pracovníkov. Relácia sa však už nikdy poriadne nespamätala a skončila pre klesajúcu sledovanosť.

DeGeneres sa už k tejto téme vyjadrila počas svojho amerického turné v roku 2024, keď povedala, že ju „vyhodili zo šoubiznisu“ za to, že bola „zlá“.

Podobne sa vyjadrila aj v divadle Everyman: „Bez ohľadu na to, o čom článok bol, vždy to bolo: ‚Je zlá.‘“ Pokračovala: „Som priamy človek, veľmi úprimná – a asi to niekedy znamená, že... som zlá?“



DeGeneres uzavrela, že to bol „rozhodne nepríjemný spôsob, ako ukončiť“ svoju talkshow.