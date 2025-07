Počas troch po sebe nasledujúcich týždňov si páchatelia z bratislavskej reštaurácie odniesli najprv 400 eur v hotovosti, potom alkohol a sklo za 200 eur a napokon uterák s dekou.

Bratislavská reštaurácia, ktorú vedie známy taliansky šéfkuchár Andrea Ena, čelí opakovanej vlne nočných vlámaní. Za posledné tri týždne sa zlodeji do podniku vlámali už trikrát, pričom škody síce nie sú obrovské, no pocit bezmocnosti a frustrácie u majiteľa narastá.

Prvýkrát sa zlodej do reštaurácie dostal 6. júla pred piatou ráno a odniesol si približne 400 eur. O niekoľko dní neskôr, 14. júla, sa objavil znova a zobral si alkohol aj sklo v hodnote okolo 200 eur.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Andrea Ena U Taliana® (@andreaena_utaliana)

Zlodej sa do obľúbenej reštaurácie na Majakovského 9 v Bratislave dostal aj v nedeľu, 20. júla v skorých ranných hodinách. Z reštaurácie si tentokrát odniesla skupinka len uterák a deku. Počet páchateľov sa navyše zvyšuje, zatiaľ čo prvýkrát išlo o jedného muža, naposledy prišli traja – dvaja muži a jedna žena.

„Dnes už nebol sám ale mal so sebou parťáka a dokonca jednu babu, áno žena čo im robila spoločnosť a vyzerala celkom skúsená. Pripravená a vedela čo chce,“ napísal majiteľ na Instagrame. Vo videách zverejnených na sociálnych sieťach sú páchatelia viditeľní, no aj napriek tomu ich polícia zatiaľ nechytila. Prípad vraj rieši len ako priestupok.

Zdroj: Da Andrea U Taliana

Majiteľ reštaurácie priznáva, že urobili viacero opatrení, nainštalovali kamery, alarm aj sirénu. „Aj tak si pokojne prišli po uteráky. A to napriek tomu, že dorazila aj SBS-ka. Nevieme, či sú ozbrojení alebo sfetovaní. Nie je to jednoduchá situácia. Ale ak to má niekto vyriešiť, asi to opäť zostane iba na nás,“ dodáva zúfalý šéfkuchár.

Andrea upozorňuje, že celý areál reštaurácie nie je možné oplotiť ani úplne uzavrieť. „Prestaňte mi písať, že si to máme lepšie zabezpečiť, jednoducho to nie je možné,“ odkazuje. Zároveň vyzýva verejnosť, aby videá zo záznamu zdieľala ďalej.

„Nejde len o nás. Tieto veci sa dejú aj v iných častiach Bratislavy, v domácnostiach. Treba sa ozvať nahlas, nie mlčať.“ Polícia zatiaľ v prípade neidentifikovala žiadneho konkrétneho páchateľa. Medzitým sa Andrea pokúša chrániť svoju reštauráciu vlastnými silami a dúfa, že verejný tlak prinúti úrady konať.