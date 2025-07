Gary zomrel v jednom z obľúbených hotelov na ostrove – Hotel Ibiza Rocks.

Obrovská tragédia otriasla hokejovou komunitou. Len 19-ročný škótsky hokejista Gary Kelly zomrel v pondelok 21. júla po páde z tretieho poschodia hotela Ibiza Rocks v známom letovisku San Antonio na španielskej Ibize. Mladík, ktorý naposledy pôsobil v tímoch Dundee Stars a Aberdeen Lynx, bol na dovolenke.

Podľa informácií britského denníka The Sun sa nešťastie stalo krátko po polnoci. Na miesto boli okamžite vyslané dve sanitky, no záchranárom sa už Garyho zachrániť nepodarilo. Polícia začala vyšetrovanie, no predbežné závery z bezpečnostných kamier naznačujú, že mohlo ísť o nešťastnú náhodu.

Telo bolo odvezené po súhlase súdnych úradov krátko pred treťou hodinou ráno. Výsledky pitvy budú kľúčové pre ďalší priebeh vyšetrovania. Hotel Ibiza Rocks, považovaný za jedno z najpopulárnejších ubytovaní na ostrove, dočasne zrušil všetky plánované podujatia.

Vedenie hotela a personál v oficiálnom stanovisku uviedli, že „sú hlboko šokovaní a zarmútení“ a plne spolupracujú s vyšetrovacími orgánmi. Išlo pritom už o druhý podobný tragický pád škótskeho turistu z rovnakého hotela tento mesiac. Zosnulý Gary Kelly bol považovaný za obrovský talent s výnimočnou charizmou.

Mladík bol jednou z vychádzajúcich hviezd škótskeho hokeja. Jeho smrť šokovala nielen spoluhráčov a fanúšikov, ale aj širšiu športovú verejnosť. „Sme zničení zo správy o Garyho smrti. Bol mimoriadne talentovaný, charizmatický a mal pred sebou sľubnú budúcnosť. Jeho strata zasiahne mnohých – nielen v hokejovej komunite,“ uviedol klub Dundee Stars vo svojom vyhlásení. Britské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že poskytuje pomoc rodine zosnulého a je v kontakte s miestnymi úradmi.