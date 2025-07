Dvanásť rokov pozorovania a trpezlivého zberu údajov vyústilo do jedinečného záberu 60 meteorov nad gréckou plážou Elafonisi.

Český astrofotograf Petr Horálek spolu so slovenskými kolegami Jozefom Kujalom a Tomášom Slovinským dosiahli výnimočný vedecký aj vizuálny úspech. Po dvanástich rokoch trpezlivej práce a pozorovania sa im podarilo vytvoriť časozbernú fotografiu menej známeho, no o to záhadnejšieho meteorického roja κ-Cygnid.

Ich výsledná kompozícia zachytáva až 60 meteorov nad plážou Elafonisi na juhu Kréty, pričom na jej vytvorenie potrebovali viac než 386 hodín záberov a stovku hodín precíznej analýzy, informuje iMeteo.

Zdroj: Petr Horálek Photography

Aj keď na prvý pohľad pripomína snímka bežný letný meteorický roj ako Perseidy, v skutočnosti ide o zriedkavo zachytený jav, ktorý si vyžaduje výnimočne dlhodobé sledovanie a špecifické podmienky. Vrchol aktivity roja κ-Cygnid sa vedcom podarilo zachytiť v auguste 2021, keď bolo ich správanie najsilnejšie za celé sledované obdobie.

Tohtoročný vrchol roja nastane 17. augusta, len pár dní po Perseidách. Pozorovacie podmienky však budú slabšie pre prítomnosť jasného Mesiaca. Očakáva sa však, že v nasledujúcom roku budú podmienky priaznivejšie, keďže v čase maxima nebude mesačný svit rušiť pohľad na nočnú oblohu.