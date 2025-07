Tyler, The Creator sa vracia s deviatym albumom DON'T TAP THE GLASS, ktorý prináša tanečné rytmy, živú produkciu a pestré emócie.

Tyler, The Creator vydal svoj deviaty album, na ktorom síce nájdeme len jednu hosťovačku od Pharella Williamsa, no ani tak na ňom nechýbajú rôznorodé hudobné hlasy a nálady. Celý album je tanečný a živý, až na posledné dva tracky, v ktorých sa tempo upokojí a poslucháči si môžu vydýchnuť a zabaliť sa do známych frekvencií, ktoré si môžu pamätať z albumov ako IGOR.

Tyler k svojmu novému albumu pridal na Instagrame aj poznámku, ktorá v skratke vysvetľuje, čo stojí za jeho rozhodnutím nahrať album práve v tomto tempe.

Tylet The Creator DON'T TAP THE GLASS Zdroj: instagram / @feliciathegoat

Tylerove albumové kampane bývajú zvyčajne pomerne krátke, no DON'T TAP THE GLASS prichádza s doposiaľ najkratšou. Okrem albumov Goblin a Wolf, ktoré boli promované tradičnejším spôsobom, Cherry Bomb bol oznámený len pár dní pred vydaním, pri Flower Boy dostali fanúšikovia 15 dní.

Pri IGOR sa čakacia doba skrátila na 11 dní a pri CALL ME IF YOU GET LOST na osem dní. V prípade CHROMAKOPIA to opäť bolo 11 dní. Napriek krátkym kampaniam Tyler vždy vydal aspoň jeden singel pred samotným albumom – výnimkou je však práve DON'T TAP THE GLASS, ktoré prišlo bez singla.

Tyler je stále na turné k albumu CHROMAKOPIA. Čakajú ho ešte vystúpenia v Spojených štátoch, Kanade, na Novom Zélande, v Austrálii, Japonsku, Južnej Kórei, Thajsku a na Filipínach. Okrem toho je potvrdený ako headliner na veľkých severoamerických festivaloch, ako sú Lollapalooza a Outside Lands, kde sa možno dočkajú aj trackov z nového albumu.