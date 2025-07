Kuky Band je rómska hudobná dvojica, ktorá prepája temperamentnú tanečnú muziku s moderným rapom. René a Kuky sú už 14 rokov na scéne a svojím jedinečným štýlom si získavajú nielen rómske publikum.

Kapela Kuky Band je rómska kapela, ktorá tvorí hudbu s trochu iným nádychom. Tvoria ju René a Kuky – jeden pochádza z Hornej Kráľovej, druhý zo Serede. Obaja sú z muzikantských rodín a k hudbe mali vzťah už od malička. Kuky je vyučený kuchár a René pekár, no ako sami hovoria: „Keby sme nerobili hudbu, ani neviem, čo by sme robili.“

Ako dlho ste už na scéne?Je to dobrých 14 rokov, čo sa hudbou živíme. Na začiatku bola hudba iná – bolo veľa kapiel, ktoré hrali cigánsky štýl. Dnes je tá scéna trošku iná, modernejšia a kvalitnejšia. Mieša sa tam rómsky rap, ale aj také tie klasické kolotočkárske veci.

Ako spomínate na detstvo a prostredie, v ktorom ste vyrastali?Kuky: Ja som vyrastal na dedine, v Dvorníkoch. Všetci sme chodili do školy, všetci pracovali, nikto neriešil, kto je akého pôvodu. Rešpektovali sme sa. Nikdy som nezažil nejaké rasové predsudky. Aj keď som spieval v škole, každý ma podporoval. Mal som úplne normálne detstvo.

René: Ja som vyrastal v Trnave. Mali sme veľa kamarátov, síce sme boli chudobní chlapci, ale myslím, že väčšine z nás sa splnilo to, čo sme chceli robiť. Som za to veľmi vďačný a rád na to spomínam.

A na akej hudbe ste vyrastali?Určite na tej rómskej. Boli sme tak vychovávaní – vždy sme hrávali aj pre Rómov, aj pre „bielych“.

Vy ste však najprv vydávali pod iným YouTube kanálom, je to tak?Áno, začínali sme pod Milošom Jurigom. Tam naše nahrávky dosiahli vyššie čísla, za čo sme mu veľmi vďační. Teraz máme vlastný kanál a už štyri roky tvoríme s chalanmi z Ruka Hore.

Prečo ste sa rozhodli osamostatniť?Chceli sme to mať celé trochu iné – iný štýl ako väčšina rómskych kapiel. Nemali sme nikdy nejaký zmluvný záväzok s Miloškom a on má naozaj veľa skupín pod sebou, takže na nás nemal toľko času. Nebolo by reálne vydávať pod ním každý týždeň, ako sa teraz snažíme my.

Aký máte pocit z toho, že si videá robíte už sami?Máme viac slobody a času. Miloško Juriga je veľmi zaneprázdnený človek, má pod sebou veľa rómskych kapiel a nemal by na nás stále čas. My teraz potrebujeme vydávať niečo každý týždeň – a to by pri ňom nebolo možné.

Ktorá časť tvorby vás najviac baví?

Asi štúdio. Keď tam lietajú nápady, každý niečo pridá – je to skvelé.

Aký máte vzťah k rapu? Zdá sa, že si vás vďaka coverom rapových pesničiek začalo viac všímať aj mladšie publikum.