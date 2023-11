Gay aféra Willa Smitha: asistent ho vraj prichytil v šatni pri sexe s kolegom. Herec zvažuje právne kroky

Najprv problémy v manželstve a teraz obvinenie z gay aféry. Škandály Willa Smitha stále pribúdajú.

Will Smith čelí obvineniu zo sexuálneho románika so svojím hereckým kolegom Duanom Martinom, ktorého spoznal počas natáčania seriálu The Fresh Prince of Bel-Air v roku 1992. V rozhovore pre TashaKlive to uviedol bývalý osobný Smithov asistent a kamarát Brother Bilaal, ktorý dvojicu pri spomínanom akte údajne prichytil.

„Otvoril som dvere do Duanovej šatne a vtedy som videl, ako má análny sex s Willom,“ povedal Bilaal, bývalý Smithov asistent. Smithov údajný milenec sa však ku škandálu zatiaľ nevyjadril. Zato Will Smith všetko popiera a obvinenie označuje za „jednoznačne falošné“ a „úplne vymyslené“, informuje TMZ na základe stanoviska jeho hovorcu.

Smith vraj zvažuje právne kroky. V poslednom čase aféry Smithovcov zahraničné médiá plnia čoraz viac. Nie je to tak dávno, čo internetom otriasli novinky, že hercovo manželstvo sa rozpadlo. So svojou ešte stále zákonitou manželkou Jadou Pinkett Smith vraj nežijú v rovnakej domácnosti už vyše siedmich rokov.