Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)

Najnovší diel Menučka prekvapí nejedného sledovateľa.
Nový diel našej obľúbenej dating show je tu. Tentokrát sa na blind rande stretla veselá Zuzka z okolia Považskej Bystrice a ukecaný Matúš z Oravy.
Spočiatku to vyzeralo, že Matúš nebude Zuzkin typ: „Keď som videl, kto jej crush, chcel som to zabaliť.“ Neskôr sa ukázalo, že ich názory o rodine a životných hodnotách boli podobné. Spicy otázky ich však dostali do pomykova.
Zuzka a Matúš boli prvý pár, ktorý otestoval naše špeciálne herné koleso s úlohami. Nepríjemná „debata o EX“ prišla skôr, než dúfali. Matúš si v závere nebol istý, či chce ísť so Zuzkou na skutočné rande. Ako sa nakoniec rozhodol a ako odôvodnil svoje rozhodnutie? To sa dozvieš v najnovšom Menučku.
