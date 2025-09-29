Kategórie
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti ČSOB.
dnes 29. septembra 2025 o 12:00
Čas čítania 1:09
Sponzorovaný obsah

Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)

ZAUJÍMAVOSTI BANKOVNÍCTVO BANKY REFRESHER VIDEO
Najnovší diel Menučka prekvapí nejedného sledovateľa.

Nový diel našej obľúbenej dating show je tu. Tentokrát sa na blind rande stretla veselá Zuzka z okolia Považskej Bystrice a ukecaný Matúš z Oravy. 

Spočiatku to vyzeralo, že Matúš nebude Zuzkin typ: „Keď som videl, kto jej crush, chcel som to zabaliť.“ Neskôr sa ukázalo, že ich názory o rodine a životných hodnotách boli podobné. Spicy otázky ich však dostali do pomykova. 

Zuzka a Matúš boli prvý pár, ktorý otestoval naše špeciálne herné koleso s úlohami. Nepríjemná „debata o EX“ prišla skôr, než dúfali. Matúš si v závere nebol istý, či chce ísť so Zuzkou na skutočné rande. Ako sa nakoniec rozhodol a ako odôvodnil svoje rozhodnutie? To sa dozvieš v najnovšom Menučku.  

Baví ťa dating show Menučko a chceš si ju pozrieť medzi prvými? 💕 Využi ČSOB Smart predplatné, založ si účet v ČSOB na našom webe a pridaj sa k predplatiteľom Refresher+, ktorí majú exkluzívny prístup k celému obsahu. K tomu môžeš získať aj ďalší bonus vo výške 30 €. Otvorenie a vedenie účtu ťa bude stáť presne 0 €.

Smart účet od ČSOB ti uľahčí každodenné činnosti. Napríklad, priamo v aplikácii ČSOB SmartBanking si môžeš kúpiť parkovanie, lístky na MHD alebo vlak, ukladať bločky z nákupov či vernostné karty obchodov. Okrem toho si so Smart účtom môžeš aj sporiť a zhodnocovať svoje peniaze. Platenie mobilom či hodinkami je samozrejmosťou.

Členstvo v Refresher+ ti otvorí prístup k prémiovým článkom a videám, ktoré môžeš odomykať aj pre rodinu alebo kamošov. Naše videorozhovory a obľúbené šou si vďaka predplatnému pozrieš s predstihom. Okrem toho získaš prístup k super benefitom, ako sú lístky na koncerty známych interpretov, pozvánky na eventy, PPV kódy na streamovanie MMA zápasov či zľavy do rôznych prevádzok.

Viac informácií o podmienkach nájdeš na csob.sk.
