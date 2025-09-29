KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?

Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.
Tieto fakty ti možno nepovedala ani tvoja učiteľka biológie.
Isto budeš súhlasiť, keď ti povieme, že ľudské telo je fascinujúce – vždy dokáže prekvapiť s informáciou, o ktorej vedci doteraz nevedeli. My sme si pre teba pripravili zaujímavé, menej známe fakty o našom tele vo forme kvízu, ktorý ťa rozhodne potrápi. Napríklad vieš, koľkokrát žmurkneme za minútu a ktorá krvná skupina je najvzácnejšia? Pusti sa do otázok nižšie a dozvieš sa niečo nové.
Ešte predtým ti musíme pripomenúť jeden well-known fakt – aby tvoje telo fungovalo správne a bolo v top forme, treba sa o neho poriadne starať. Obzvlášť v chladnejších mesiacoch je dôležité si zabezpečiť prísun vitamínu C, čo je silný antioxidant, ktorý chráni naše bunky pred poškodením a posilňuje imunitný systém. Bohužiaľ, telo si ho nevie samo vytvoriť, a preto musíš jeho prísun zabezpečiť ty, napríklad ovocím a zeleninou alebo doplnkami výživy Cetebe®.
Produkty Cetebe® obsahujú vitamín C a v produkte Cetebe® IMMUNITY Forte máš aj zinok a vitamín D. Tabletky a kapsule majú „časové perličky,“ ktoré sú usporiadané v niekoľkých vrstvách a postupne sa rozpúšťajú v hrubom čreve, čím sa ti zabezpečí spoľahlivý prísun vitamínu C do tela počas niekoľkých hodín. Plus, tieto výživové doplnky neobsahujú fruktózu, laktózu, lepok a ani žiadne umelé sladidlá.
Tipni si, ktorý z týchto bizárnych faktov JE skutočne pravdivý.
Ligma je choroba, ktorá spôsobuje abnormálny rast nosných chĺpkov.
Syndróm vlastného pivovaru je stav, pri ktorom tvoje črevo spontánne produkuje alkohol.
Halofialová dysgeúzia je zriedkavý syndróm, kedy ti jazyk zfialovie po zjedení slaných jedál.
Vysvetlenie
Hoci to znie ako výmysel, tento syndróm skutočne existuje, ale je zriedkavý. Spôsobuje príznaky opitosti u ľudí, ktorí nekonzumovali žiadny alkohol. Pri tomto jave sa kvasinky, ktoré bežne žijú v tvojom čreve, premnožia. Kvasinky konzumujú cukry ktoré zješ a tým pádom fermentáciou produkujú alkohol.
Zdroj:
Unsplash/Adrian Swancar
510
Pri vitamíne C ešte ostaneme. Ak ho máš nedostatok, môže to viesť k vzácnemu ochoreniu, ktoré spôsobuje únavu, slabosť, opuch ďasien a modriny. Ako sa toto ochorenie volá?
Pellagra
Skorbut
Beriberi
Vysvetlenie
Skorbut môže vzniknúť keď dlhodobo nepríjmaš ovocie a zeleninu bohatú na vitamín C. Rizikom sú aj poruchy príjmu potravy, závislosti a fajčenie.
Zdroj:
unsplash/diana polekhina
610
Vitamín C je kľúčový pre posilnenie imunity a správne fungovanie ľudského tela, ale nedokážeme si ho sami vyrobiť. Vieš, koľko miligramov tohto vitamínu potrebuje priemerný dospelý človek na deň?
23 – 40 mg
52 – 71 mg
75 – 90 mg
Vysvetlenie
Odporúčaná denná dávka vitamínu C pre ľudí nad 19 rokov je 75 – 90 mg (no dospelý človek môže príjmuť do 2 000 miligramov za deň). Zabezpečiť si dostatočný prísun vitamínov môžeš aj pomocou výživových doplnkov Cetebe®, ktoré obsahujú vitamín C s postupným uvoľňovaním.
Zdroj:
Pickpik
710
Jeden z nasledujúcich biomateriálov sa používa pri liečbe ťažkých chorôb a môže zachrániť život nielen tebe, ale aj tvojim súrodencom. Nevýhoda je to, že odber sa môže spraviť len raz. Čo to je?
pupočníková krv
žĺč
kostná dreň
Vysvetlenie
Pupočníková krv je jedným zo zdrojov krvotvorných kmeňových buniek, ktoré sa využívajú najmä pri liečbe hematologických a onkologických ochorení ako sú leukémie, lymfómy, nádorové ochorenia, získané či dedičné poruchy krvotvorby, imunity, metabolizmu a iné.
Zdroj:
Unsplash/Aman Chaturvedi
810
Ktorá krvná skupina je najviac vzácna?
0+
Rh-null
AB-
Vysvetlenie
Rh-null je mimoriadne vzácna krvná skupina – má ju menej, ako 50 ľudí na celom svete. Ľudia s touto krvou nemajú na povrchu svojich červených krviniek žiadne antigény v systéme Rh, čo znamená, že sú univerzálni darcovia pre akúkoľvek krvnú skupinu Rh systému.
Zdroj:
Wikimedia Commons/John Campbell
910
Aká je úloha slepého čreva?
Nemá nijakú dôležitú funkciu, jeho existencia v ľudskom tele je spôsobená mutáciou.
Slúži ako dočasné úložisko pre tuky a vitamíny rozpustné v tukoch, ktoré telo využije v prípade potreby.
Slepé črevo pomáha posilňovať imunitu.
Vysvetlenie
Áno, je pravda, že bez slepého čreva dokážeš normálne fungovať. No tento malý orgán o veľkosti prsta slúži ako safe-house pre dobré baktérie a jeho vysoká koncentrácia lymfatického tkaniva, pomáha imunitnému systému bojovať proti akýmkoľvek patogénom (napr. vírusy, baktérie, parazity) v čreve.
