Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 6. septembra 2025 o 17:00
Čas čítania 0:10
Michaela Kedžuchová

KVÍZ: Aký okres sa nachádza na slepej mape? Otestuj svoje vedomosti z geografie

KVÍZ: Aký okres sa nachádza na slepej mape? Otestuj svoje vedomosti z geografie
Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý
REFRESHER KVÍZ SLOVENSKO
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Na Slovensku máme až 79 okresov. Zvládneš zistiť, ktorý z nich je vyznačený na slepej mape?

Geografia je predmet, ktorý mnohí milujú a zároveň nenávidia. Zoberieme ťa späť do školských čias a zaspomínaš si s nami na obdobie 5-minútoviek zo slepých máp Slovenska. Otestuj sa, či si ešte pamätáš, kde je ktorý zo slovenských okresov, alebo sa nauč niečo nové. 

Kvíz
KVÍZ: Aký okres sa nachádza na slepej mape?
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Zdroj: REFRESHER / Edward Kelnár
1 12
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Spišská Nová Ves
Gelnica
Poltár
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Zdroj: Refresher / Edward Kelnár
2 12
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Prešov
Bardejov
Ružomberok
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Zdroj: Refresher / Edward Kelnár
3 12
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Medzilaborce
Humenné
Partizánske
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Zdroj: Refresher / Edward Kelnár
4 12
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Čadca
Námestovo
Žiar nad Hronom
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Zdroj: Refresher / Edward Kelnár
5 12
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Nitra
Zvolen
Žilina
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Zdroj: Refresher / Edward Kelnár
6 12
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Detva
Zvolen
Levice
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Zdroj: Refresher / Edward Kelnár
7 12
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Šaľa
Žarnovica
Brezno
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Zdroj: Refresher / Edward Kelnár
8 12
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Hlohovec
Trenčín
Nitra
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Zdroj: Refresher / Edward Kelnár
9 12
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Šaľa
Senica
Senec
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Zdroj: Refresher / Edward Kelnár
10 12
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Ilava
Sabinov
Humenné
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Zdroj: Refresher / Edward Kelnár
11 12
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Turčianske Teplice
Banská Štiavnica
Krupina
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Zdroj: Refresher / Edward Kelnár
12 12
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Sobrance
Michalovce
Levoča
Vyhodnotiť kvíz
Otvárame tabuizované témy bez predsudkov
Na témy, ktoré sú považované za príliš intímne alebo kontroverzné, nepozeráme cez prsty.
Spoločenské tabu rozoberáme s rešpektom a bez hanby.
Chcem byť pri tom
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
KVÍZ SLOVENSKO
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: REFRESHER / Daniel Tichý
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
1. 9. 2025 13:00
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
refresher+
Odporúčané
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
včera o 09:00
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
pred 3 dňami
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
Sponzorovaný obsah
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
2. 9. 2025 10:00
Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)
pred 2 dňami
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
Sponzorovaný obsah
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
28. 8. 2025 10:00
Storky
Nová vila Love Islandu je tu. Pozri sa, ako vyzerá hniezdočko lásky
Crocs má bláznivú spoluprácu. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
Nik Tendo a Decky vyrážajú na tour. Zavítajú aj na Slovensko
Radiohead sa vracia na európske pódiá. Na turné sa vydajú po 7 rokoch
Tieto celebrity sa budú brať v roku 2026. Jeden pár ťa zrejme prekvapí
Mussoliniho pravnuk hviezdi v talianskej lige. Má za sebou debut v Serie A
Boli sme na festivale v Benátkach. Sleduj exkluzívne zábery The Rocka aj...
Táto skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify
Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa
Post Malone na prehliadke v Paríži predstavil vlastnú módnu značku
Lady Gaga vstupuje do sveta Wednesday. Netlix odhalil, ako bude vyzerať
Toto sú účastníci 5. série Love Islandu: Zubná asistentka či kaskadér z Londýna
HBO odhalilo ďalších hercov v Harry Potter seriáli. Vráti sa obľúbený profesor..
Poznáme dátum premiéry Doby ľadovej 6. O čom bude?
Hit roka? Nový mrazivý film zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation
Seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby nešikanovali hercov
Po kontroverzii so Sydney Sweeney uvádza American Eagle collab s Travisom Kelcem
Jaromír Jágr sa zapísal medzi klubové legendy NHL
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Toto je dôvod
Lifestyle news
Destinácia ďalšej série The White Lotus je známa. Po Havaji, Sicílii a Thajsku prichádza Francúzsko pred 2 hodinami
Denisa a Kryštof z druhej série Love Islandu sa zosobášili. Svadbu mali na Kanárskych ostrovoch dnes o 15:15
Jean-Michel Jarre minulý rok predviedol v Bratislave oslnivú šou. Záznam z tohto koncertu teraz vyšiel na CD dnes o 12:57
Jeden z najdesivejších hororov posledných rokov je späť. Po tomto filme sa budeš báť zdvihnúť telefón dnes o 10:11
Nová vila Love Islandu je tu. Pozri sa, ako vyzerá tohtoročné hniezdočko lásky včera o 19:00
Legendy boxu Mike Tyson a Floyd Mayweather sa proti sebe postavia v ringu včera o 17:56
Ema Lacová zakladá nový biznis. Tetovanie a piercingy si budeš môcť dať urobiť v jej ružovom štúdiu včera o 17:09
VIDEO: Prvá upútavka na tretiu sériu Monster je tu. Sériový vrah v nej vyrezáva masky z kože obetí včera o 16:26
Prvá ženská posila rychlích kluků vydala svoje prvé EP. Juli Koli prichádza s debutom Konec Prázdnin včera o 15:41
Halloween tento rok prišiel skôr vďaka Lady Gage. Videoklip k jej novej skladbe režíroval legendárny Tim Burton včera o 14:53
Spravodajstvo
Robert Fico Volodymyr Zelenskyj Vojna na Ukrajine Polícia SR
Viac
USA ukončia vojenskú pomoc krajinám susediacim s Ruskom. Európa má podľa Trumpa prevziať zodpovednosť
pred hodinou
Banky na Slovensku upozorňujú na víkendové výpadky: Viaceré služby a platby budú nedostupné
pred 2 hodinami
Analýza vakcín nie je prioritou. Existujú dôležitejšie témy, zdôrazňuje premiér Fico
pred 2 hodinami

Viac z Refresher

Všetko
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
17. 8. 2025 17:00
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
12. 8. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Simona odišla žiť za priateľom do Tulumu: Mala som našetrené peniaze. Pol roka by som to bez práce dala, ale život je tu drahý
refresher+
Odporúčané
Simona odišla žiť za priateľom do Tulumu: Mala som našetrené peniaze. Pol roka by som to bez práce dala, ale život je tu drahý
28. 8. 2025 8:00
Tomáša zabíja slnko, z bytu môže výjsť len v skafandri: Čas, ktorý tu mám, chcem využiť naplno (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tomáša zabíja slnko, z bytu môže výjsť len v skafandri: Čas, ktorý tu mám, chcem využiť naplno (Rozhovor)
1. 8. 2025 7:00
Viac z Hudba Všetko
Prvá ženská posila rychlích kluků vydala svoje prvé EP. Juli Koli prichádza s debutom Konec Prázdnin
Česko
včera o 15:41
Prvá ženská posila rychlích kluků vydala svoje prvé EP. Juli Koli prichádza s debutom Konec Prázdnin
včera o 15:41
Halloween tento rok prišiel skôr vďaka Lady Gage. Videoklip k jej novej skladbe režíroval legendárny Tim Burton
včera o 14:53
G1nter prvý raz vystúpi v hlavnom meste, 2000s party či Red Bull Letecký deň. Toto ťa čaká v Bratislave (WEEKEND RADAR)
pred 2 dňami
Viac z Kultúra Všetko
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
Architektúra
dnes o 11:00
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
dnes o 11:00
Jedinečné motívy a linky, ktoré vyzerajú ako vylaserované. Týchto tatérov zo Slovenska a Česka musíš poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
pred 3 dňami
G1nter prvý raz vystúpi v hlavnom meste, 2000s party či Red Bull Letecký deň. Toto ťa čaká v Bratislave (WEEKEND RADAR)
pred 2 dňami
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48
Nový track Fobia Kida citovali v politickej diskusii STVR. Vraj presne vystihol novelizáciu ústavy
17. 6. 2025 16:23

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
KVÍZ: Aký okres sa nachádza na slepej mape? Otestuj svoje vedomosti z geografie
Refresher
pred 2 hodinami
KVÍZ: Aký okres sa nachádza na slepej mape? Otestuj svoje vedomosti z geografie
pred 2 hodinami
Na Slovensku máme až 79 okresov. Zvládneš zistiť, ktorý z nich je vyznačený na slepej mape?
Ako sa darí prevádzkam vo Vydrici? Majitelia podnikov prezrádzajú, či sú spokojní a čo by mohlo pritiahnuť viac ľudí
Odporúčané
Ako sa darí prevádzkam vo Vydrici? Majitelia podnikov prezrádzajú, či sú spokojní a čo by mohlo pritiahnuť viac ľudí
dnes o 14:00
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
dnes o 11:00
Katka sa najskôr venovala klasickému tetovaniu. Dnes našla techniku, ktorou sa odlíšila od zvyšku brandže (REFRESHER ART)
Katka sa najskôr venovala klasickému tetovaniu. Dnes našla techniku, ktorou sa odlíšila od zvyšku brandže (REFRESHER ART)
dnes o 08:00
Žúr na Zámku v Pezinku sa nezadržateľne blíži. Túto noc nemôžeš zmeškať (LINE-UP)
Mediálna spolupráca
Žúr na Zámku v Pezinku sa nezadržateľne blíži. Túto noc nemôžeš zmeškať (LINE-UP)
včera o 20:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
dnes o 11:00
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
refresher+
Odporúčané
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
včera o 09:00
Dlhé sedenie na toalete s telefónom môže ohroziť tvoje zdravie. Odborníci varujú pred nepríjemným ochorením
Dlhé sedenie na toalete s telefónom môže ohroziť tvoje zdravie. Odborníci varujú pred nepríjemným ochorením
včera o 12:04
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
20. 8. 2025 15:00
Viac sexi ako Päťdesiat odtieňov sivej? Adaptácia klasiky s Jacobom Elordim a Margot Robbie rozpáli kiná
Viac sexi ako Päťdesiat odtieňov sivej? Adaptácia klasiky s Jacobom Elordim a Margot Robbie rozpáli kiná
pred 2 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
Odporúčané
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
1. 9. 2025 11:00
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
2. 9. 2025 7:28
Demi Lovato a Zara Larsson ocenili mladú slovenskú speváčku Adélu. Vraj sú posadnuté jej pesničkou
Demi Lovato a Zara Larsson ocenili mladú slovenskú speváčku Adélu. Vraj sú posadnuté jej pesničkou
1. 9. 2025 14:13
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Domov
Zdieľať
Diskusia