Na Slovensku máme až 79 okresov. Zvládneš zistiť, ktorý z nich je vyznačený na slepej mape?
Geografia je predmet, ktorý mnohí milujú a zároveň nenávidia. Zoberieme ťa späť do školských čias a zaspomínaš si s nami na obdobie 5-minútoviek zo slepých máp Slovenska. Otestuj sa, či si ešte pamätáš, kde je ktorý zo slovenských okresov, alebo sa nauč niečo nové.
KVÍZ: Aký okres sa nachádza na slepej mape?
Zdroj: REFRESHER / Edward Kelnár
1 12
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Spišská Nová Ves
Gelnica
Poltár
Zdroj: Refresher / Edward Kelnár
2 12
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Prešov
Bardejov
Ružomberok
Zdroj: Refresher / Edward Kelnár
3 12
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Medzilaborce
Humenné
Partizánske
Zdroj: Refresher / Edward Kelnár
4 12
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Čadca
Námestovo
Žiar nad Hronom
Zdroj: Refresher / Edward Kelnár
5 12
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Nitra
Zvolen
Žilina
Zdroj: Refresher / Edward Kelnár
6 12
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Detva
Zvolen
Levice
Zdroj: Refresher / Edward Kelnár
7 12
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Šaľa
Žarnovica
Brezno
Zdroj: Refresher / Edward Kelnár
8 12
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Hlohovec
Trenčín
Nitra
Zdroj: Refresher / Edward Kelnár
9 12
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Šaľa
Senica
Senec
Zdroj: Refresher / Edward Kelnár
10 12
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Ilava
Sabinov
Humenné
Zdroj: Refresher / Edward Kelnár
11 12
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Turčianske Teplice
Banská Štiavnica
Krupina
Zdroj: Refresher / Edward Kelnár
12 12
Ktorý okres je vyznačený na slepej mape?
Sobrance
Michalovce
Levoča