Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 1. októbra 2025 o 17:21
Čas čítania 2:27
Michaela Kedžuchová

Nicki Minaj a Cardi B sa do seba opäť pustili. Nadávajú si prostredníctvom tweetov, zapojili sa už aj ostatné raperky

Nicki Minaj a Cardi B sa do seba opäť pustili. Nadávajú si prostredníctvom tweetov, zapojili sa už aj ostatné raperky
Zdroj: Handout/Burberry via Getty Images, instagram / @cardib
HUDBA BEEF CARDI B NICKI MINAJ
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Raperky si na X vymenili nekonečné množstvo nenávistných tweetov.

Táto vyostrená výmena na sociálnych sieťach prišla po tom, čo Cardi prvýkrát otvorene prehovorila o ich dlhoročnom konflikte v podcaste Call Her Daddy.

„Ľudia si vytvorili celý príbeh o tom, že som prišla do hudobného priemyslu, aby som niekomu ukradla kariéru,“ povedala Cardi bez toho, aby kohokoľvek menovala. „Nikdy som si to nemyslela. Len som sa chcela presláviť tým, čo milujem robiť… Niekedy si proste ľudia nesadnú.“

„Na toto som bola predurčená. Mala som sa týmto stať, bez ohľadu na to, kto ma podpísal, bez ohľadu na čokoľvek. Mala som byť slávna a mala som byť rapperka,“ dodala s tým, že už „končí“ s prikrmovaním údajného sporu.

Nie dlho po vydaní druhého albumu Cardi, s názvom AM I THE DRAMA?, napísala Nicki na X „4,99 $“. Zdalo sa, že ide o narážku na promo cenu Cardiinho albumu na iTunes, ktorý sa nedávno umiestnil na 1. mieste rebríčka Billboard 200. Nicki potom vo svojom príspevku narážala na Cardiinu pieseň „Magnet“ a napísala: “Abcdefgeeeeeeee / SUR GER REE TO LOOK LIKE MEEEEEE / tell the rat & tell J ZEEEEEE / Rico Fraud & PERJURY.”

Potom napísala post so slovami:  “Fallin off the charts wit a big bellyyyy / RUNNING TRAINS. Barefoot, still smellyyyyy / Still. You. Could. Not. outsell. meeeeee.”

Odporúčané
Cardi B sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov. Dokázala to nezvyčajným spôsobom Cardi B sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov. Dokázala to nezvyčajným spôsobom 22. septembra 2025 o 9:41

Cardi sa následne zapojila do diskusie a ostro reagovala na Nicki. „Chýbala som ti, čo? Si šialená?? Tak mi pobozkaj nohy,“ napísala v reakcii na sériu príspevkov na X a dodala: „Nič nie je otravnejšie ako znudená mrcha.“

Cardi neskôr odpovedala aj tweetom „A B C D F E F G / Your man have to snatch P*SSY / P*ssy taste like honey comb / Your bro be touching 12 year olds“. Išlo o referenciu na obvinenia jej muža z pedofílie. A pokračovala s osloveniami na Nicki ako „Cocaine Barbie“. 

Odporúčané
Nicki Minaj a Sabrina Carpenter teasujú spoločný collab. Potvrdili to na Instagrame Nicki Minaj a Sabrina Carpenter teasujú spoločný collab. Potvrdili to na Instagrame 1. septembra 2025 o 8:57

Kým Nicki vybuchovala na X, Cardi si v pohode varila večeru. „Nieee, lebo ja som fakt piekla rebierka a robila blondie brownies, a zrazu mi táto mrcha začne liezť na nervy v blbý pondelok.“

Keď Cardi objasnila situáciu okolo príspevkov od Nicki  týkajúcich sa jej tehotenstva a detí, postavila sa na obranu svojho druhého albumu. Naznačila, že by si Nicki mala radšej sústrediť energiu na svoje rovesníčky z hudobného priemyslu, ako sú Rihanna či Taylor Swift.

Na napätú výmenu reagovali aj ďalšie rapperky. Ice Spice len jednoducho zverejnila smejúce sa emoji, zatiaľ čo bývalá členka City Girls, JT, sa postavila na stranu Nicki po tom, čo ju Cardi údajne zosmiešnila v skladbe „Magnet“.

Odporúčané
Kanye West vs. Taylor Swift: kto odštartoval známy „beef“, ako sa skončil a akú rolu v ňom zohrala Kim Kardashian? Kanye West vs. Taylor Swift: kto odštartoval známy „beef“, ako sa skončil a akú rolu v ňom zohrala Kim Kardashian? 29. apríla 2024 o 14:30

„lol tá mrcha sedí doma, škaredá a nas*atá, žiadna oslava! Keby som bola na 1. mieste ja, už by som tu tancovala breakdance, ale ona vie, že klamala!!!!!“ napísala JT a naznačila, že Cardi umelo navýšila predaje svojho albumu, aby sa dostala na vrchol rebríčka.

Všetky tweety od Cardi či Nicki nájdeš v galérii. 

1. 3. 2. 6.
Zobraziť galériu
(8)

Nicki vymazala väčšinu svojich tweetov na X a väčšinu jej príspevkov tvoria reposty príspevkov, toho, ako sa jej track „Win Again“ z albumu The Pinkprint  dostal po 11 rokoch na  číslo 1 v iTunes US  rebríčku. 

1. 2. 3. 4.
Zobraziť galériu
(7)
Odporúčané
Viktor Vincze reaguje na vyjadrenia STVR. Poukazuje na normalizáciu v štátnej televízii Viktor Vincze reaguje na vyjadrenia STVR. Poukazuje na normalizáciu v štátnej televízii 1. októbra 2025 o 13:47
Odporúčané
Youtuber Niko Omilana sa v utajení zúčastnil rasistického zhromaždenia. Video má už milióny zhliadnutí Youtuber Niko Omilana sa v utajení zúčastnil rasistického zhromaždenia. Video má už milióny zhliadnutí 1. októbra 2025 o 13:17
Odporúčané
Lola Young si dáva pauzu od koncertov. Oznámila to po tom, čo odpadla na pódiu počas vystúpenia Lola Young si dáva pauzu od koncertov. Oznámila to po tom, čo odpadla na pódiu počas vystúpenia 1. októbra 2025 o 12:32
Poskytujeme mladým ľuďom platformu
Modernej generácii poskytujeme platformu, kde môže prezentovať svoju tvorbu alebo vyjadriť názor.
Prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi a otvárame témy, ktoré sú pre teba aktuálne.
Vstúp do sveta modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
BEEF CARDI B NICKI MINAJ
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Handout/Burberry via Getty Images, instagram / @cardib
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
Sponzorovaný obsah
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
pred 2 dňami
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
dnes o 09:00
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
dnes o 09:00
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
refresher+
Odporúčané
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
pred 2 hodinami
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
refresher+
Odporúčané
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
včera o 17:00
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
pred 2 dňami
Storky
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
Lifestyle news
Kúp si Kingdom Come 2 alebo Doom Eternal za zlomok ceny. Platforma Steam spustila obrovský jesenný výpredaj pred 57 minútami
Šteniatka v igelitovej taške našli pri kontajneroch. Páchateľovi hrozí až päť rokov väzenia pred hodinou
Nicki Minaj a Cardi B sa do seba opäť pustili. Nadávajú si prostredníctvom tweetov, zapojili sa už aj ostatné raperky pred 2 hodinami
Letisko Praha zavádza veľkú novinku. Do lietadla si oddnes môžeš vziať dvojlitrovú fľašu pred 3 hodinami
SIMILIVINLIFE vydal klip k songu z nového EP Get Rich or Die Lovin'. Snaží sa ním naučiť, ako byť „chlapom“ dnes o 15:24
Madonna rozmýšľala nad samovraždou. Psychické problémy zažívala počas boja o svojho syna dnes o 14:31
Viktor Vincze reaguje na vyjadrenia STVR. Poukazuje na normalizáciu v štátnej televízii dnes o 13:47
Youtuber Niko Omilana sa v utajení zúčastnil rasistického zhromaždenia. Video má už milióny zhliadnutí dnes o 13:17
Lola Young si dáva pauzu od koncertov. Oznámila to po tom, čo odpadla na pódiu počas vystúpenia dnes o 12:32
STVR sa vyjadrila k neodvysielaniu dielu talkshow s Viktorom Vinczem. „Nebudeme vtiahnutí do politiky komerčnej televízie“ dnes o 11:25
Spravodajstvo
Správy počasie Marek Krajčí medvede Samuel Migaľ
Viac
Kancelária prezidenta reaguje: Tvrdenia ministra Migaľa o úradníckej vláde majú byť nepravdivé
pred 49 minútami
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
pred hodinou
Pri Hlohovci našli dobodaného muža. Podozrivá je príbuzná bývalého policajného funkcionára
pred 2 hodinami

Viac z Hudba

Všetko
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
Zahraničné
pred 3 dňami
refresher+
Odporúčané
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
pred 3 dňami
Luca Brassi sa dištancuje od festivalu Zrće. Ako dôvod uviedol genocídu Srbov
Luca Brassi sa dištancuje od festivalu Zrće. Ako dôvod uviedol genocídu Srbov
pred 2 dňami
Virálny kňaz a DJ Padre Guilherme vystúpi v Košiciach. Vstup bude zadarmo
Virálny kňaz a DJ Padre Guilherme vystúpi v Košiciach. Vstup bude zadarmo
pred 3 dňami
Selena Gomez povedala „áno“ Bennymu Blancovi. Fotografie zo svadby zverejnila na Instagrame
Selena Gomez povedala „áno“ Bennymu Blancovi. Fotografie zo svadby zverejnila na Instagrame
pred 3 dňami
The Neighbourhood teasuje novú hudbu. Kapela sa k tvorbe vracia po rokoch odmlky
The Neighbourhood teasuje novú hudbu. Kapela sa k tvorbe vracia po rokoch odmlky
pred 2 dňami
Ashley Sienna, Kanaďanka so slovenskou krvou, očarila svojou hudbou Severnú Ameriku. „Môžeš byť éterická aj slobodná“ (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ashley Sienna, Kanaďanka so slovenskou krvou, očarila svojou hudbou Severnú Ameriku. „Môžeš byť éterická aj slobodná“ (Rozhovor)
pred 3 dňami
Viac z Šport Všetko
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
24. 9. 2025 16:00
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
dnes o 09:00
Oktagon spúšťa prvú oficiálnu MMA Fantasy ligu v Európe. Môžeš vyhrať VIP vstupy a zážitky s fightermi
pred 2 dňami
Viac z Zaujímavosti Všetko
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
Zahraničné
včera o 17:00
refresher+
Odporúčané
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
včera o 17:00
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
dnes o 09:00
KVÍZ: Vyznáš sa v psích plemenách? Uhádnuť všetky správne dá zabrať nejednému psíčkarovi
včera o 11:00
Viac z Politika Všetko
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
Zdravie
pred 2 hodinami
refresher+
Odporúčané
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
pred 2 hodinami
Respondentov na procese odstránenia najviac prekvapila cena či bolestivosť zákroku. Dá sa tetovanie odstrániť úplne a stojí investícia za to? Zisťovali sme u ľudí, ktorí si procesom prechádzajú a špecialistu, ktorý sa odstraňovaniu venuje.
Príbehy štyroch Slovákov, ktorí pracujú v McDonald’s už viac ako 30 rokov. Je to naozaj práca snov?
PR správa
Príbehy štyroch Slovákov, ktorí pracujú v McDonald’s už viac ako 30 rokov. Je to naozaj práca snov?
dnes o 14:00
CE ZA AR 2025: Hlasuj za favorita jedinečnej slovenskej architektúry. Nominované sú tieto diela
Mediálna spolupráca
CE ZA AR 2025: Hlasuj za favorita jedinečnej slovenskej architektúry. Nominované sú tieto diela
dnes o 13:00
Hlasuj za to najlepšie zo slovenského dizajnu. Toto sú nominácie na prestížne ocenenie Národná cena za dizajn 2025
Mediálna spolupráca
Hlasuj za to najlepšie zo slovenského dizajnu. Toto sú nominácie na prestížne ocenenie Národná cena za dizajn 2025
dnes o 12:00
„Hoa Hoa Hoa sezóna“ je tu. Toto je 5 tipov, ako si doma vytvoríš útulnú jesennú atmosféru aj za málo peňazí
V spolupráci
„Hoa Hoa Hoa sezóna“ je tu. Toto je 5 tipov, ako si doma vytvoríš útulnú jesennú atmosféru aj za málo peňazí
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
včera o 17:03
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
pred 2 dňami
Yeni z Love Islandu oznámila šťastnú novinku. S bývalým režisérom šou čakajú dieťa
Yeni z Love Islandu oznámila šťastnú novinku. S bývalým režisérom šou čakajú dieťa
včera o 13:55
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
pred 2 dňami
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
19. 9. 2025 16:00
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
pred 3 dňami
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
25. 9. 2025 11:00
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
24. 9. 2025 17:00
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
25. 9. 2025 10:00
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
26. 9. 2025 13:00
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
pred 3 dňami
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Domov
Zdieľať
Diskusia