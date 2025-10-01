Raperky si na X vymenili nekonečné množstvo nenávistných tweetov.
Táto vyostrená výmena na sociálnych sieťach prišla po tom, čo Cardi prvýkrát otvorene prehovorila o ich dlhoročnom konflikte v podcaste Call Her Daddy.
„Ľudia si vytvorili celý príbeh o tom, že som prišla do hudobného priemyslu, aby som niekomu ukradla kariéru,“ povedala Cardi bez toho, aby kohokoľvek menovala. „Nikdy som si to nemyslela. Len som sa chcela presláviť tým, čo milujem robiť… Niekedy si proste ľudia nesadnú.“
„Na toto som bola predurčená. Mala som sa týmto stať, bez ohľadu na to, kto ma podpísal, bez ohľadu na čokoľvek. Mala som byť slávna a mala som byť rapperka,“ dodala s tým, že už „končí“ s prikrmovaním údajného sporu.
Nie dlho po vydaní druhého albumu Cardi, s názvom AM I THE DRAMA?, napísala Nicki na X „4,99 $“. Zdalo sa, že ide o narážku na promo cenu Cardiinho albumu na iTunes, ktorý sa nedávno umiestnil na 1. mieste rebríčka Billboard 200. Nicki potom vo svojom príspevku narážala na Cardiinu pieseň „Magnet“ a napísala: “Abcdefgeeeeeeee / SUR GER REE TO LOOK LIKE MEEEEEE / tell the rat & tell J ZEEEEEE / Rico Fraud & PERJURY.”
Potom napísala post so slovami: “Fallin off the charts wit a big bellyyyy / RUNNING TRAINS. Barefoot, still smellyyyyy / Still. You. Could. Not. outsell. meeeeee.”
Cardi sa následne zapojila do diskusie a ostro reagovala na Nicki. „Chýbala som ti, čo? Si šialená?? Tak mi pobozkaj nohy,“ napísala v reakcii na sériu príspevkov na X a dodala: „Nič nie je otravnejšie ako znudená mrcha.“
Cardi neskôr odpovedala aj tweetom „A B C D F E F G / Your man have to snatch P*SSY / P*ssy taste like honey comb / Your bro be touching 12 year olds“. Išlo o referenciu na obvinenia jej muža z pedofílie. A pokračovala s osloveniami na Nicki ako „Cocaine Barbie“.
Kým Nicki vybuchovala na X, Cardi si v pohode varila večeru. „Nieee, lebo ja som fakt piekla rebierka a robila blondie brownies, a zrazu mi táto mrcha začne liezť na nervy v blbý pondelok.“
Keď Cardi objasnila situáciu okolo príspevkov od Nicki týkajúcich sa jej tehotenstva a detí, postavila sa na obranu svojho druhého albumu. Naznačila, že by si Nicki mala radšej sústrediť energiu na svoje rovesníčky z hudobného priemyslu, ako sú Rihanna či Taylor Swift.
Na napätú výmenu reagovali aj ďalšie rapperky. Ice Spice len jednoducho zverejnila smejúce sa emoji, zatiaľ čo bývalá členka City Girls, JT, sa postavila na stranu Nicki po tom, čo ju Cardi údajne zosmiešnila v skladbe „Magnet“.
„lol tá mrcha sedí doma, škaredá a nas*atá, žiadna oslava! Keby som bola na 1. mieste ja, už by som tu tancovala breakdance, ale ona vie, že klamala!!!!!“ napísala JT a naznačila, že Cardi umelo navýšila predaje svojho albumu, aby sa dostala na vrchol rebríčka.
Všetky tweety od Cardi či Nicki nájdeš v galérii.
Nicki vymazala väčšinu svojich tweetov na X a väčšinu jej príspevkov tvoria reposty príspevkov, toho, ako sa jej track „Win Again“ z albumu The Pinkprint dostal po 11 rokoch na číslo 1 v iTunes US rebríčku.