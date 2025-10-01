Šteniatka v igelitovej taške našli pri kontajneroch. Páchateľovi hrozí až päť rokov väzenia

Vyšetrovateľ enviropolície začal trestné stíhanie vo veci prečinu zanedbania starostlivosti o zviera v štádiu pokusu.
Neznámy páchateľ koncom minulého týždňa ponechal v igelitovej taške štyri šteňatá (fenky neznámej rasy vo veku 3 až 5 dní) bez stravy a potrebnej starostlivosti. Šteňatá našiel nálezca v sobotu pred obedom na kontajnerovom stojisku medzi ulicami Mierové námestie a Šafárikova ulica v Senci. Podľa vyjadrenia veterinárneho lekára by bez zásahu uhynuli. Konanie páchateľa je v rozpore so zákonom o veterinárnej starostlivosti a je trestné.
O incidente informovala polícia na Facebooku.
Polícia žiada občanov, najmä obyvateľov ulíc Mierové námestie a Šafárikova ulica v Senci, ako aj náhodných okoloidúcich, aby poskytli akékoľvek relevantné informácie k prípadu a pripomína, že páchateľovi hrozí 1 až 5 rokov väzenia.