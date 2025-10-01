Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Mini Radler.
dnes 1. októbra 2025 o 9:00
Čas čítania 5:42
Sponzorovaný obsah

Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)

ŠPORT BEH ROZHOVORY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Citlivý obsah
Článok môže obsahovať:
  • produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
  • sex, nahotu a iný NSFW obsah
  • násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
mám nad 18 rokov (zobraziť obsah)
späť na hlavnú stránku Späť

Nahliadni do zákulisia najstaršieho maratónu v Európe.

„Nad traťou maratónu stáli v roku 1968 nepriateľské tanky a Košičania boli potom medzi prvými, kto utekal na ukrajinské hranice ratovať novodobých utečencov. Našou úlohou je neustále opakovať potrebu dialógu, úcty človeka k človeku, tolerantnosti a priateľstva,“ zamýšľa sa nad významom Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach jeho dlhoročný riaditeľ Branislav Koniar.

Najstarší maratón v Európe počas svojej viac než 100-ročnej existencie odolal vojnovým rokom, politickým zmenám aj spoločenským otrasom, no vždy si zachoval svoje posolstvo mieru a priateľstva.

Ako sa formoval, ktoré ročníky boli najnáročnejšie, ako vyzerá každoročná príprava a čo znamená toto svetoznáme podujatie pre Košice? Aj na to sme sa opýtali jeho riaditeľa, Branislava Koniara.

V rozhovore hovorí aj o tom, ako sa v uplynulých rokoch zmenil význam slova mier a čo podľa jeho názoru stojí za viac než 100-ročnou kontinuitou Medzinárodného maratónu mieru a ako sa k jeho organizovaniu vlastne on sám dostal.

Branislav Koniar, medzinárodný maratón mieru
Zdroj: Archív Branislav Koniar

Šport som miloval odjakživa

Branislav Koniar je riaditeľom Medzinárodného maratónu mieru viac než 30 rokov. Do tejto funkcie nastúpil v roku 1992 a na svoj prvý ročník v pozícii organizátora si Branislav spomína dodnes. 

„Ten prvý ročník bol jeden z najnáročnejších. Zistil som totiž, že sa všetci spoliehajú na moju celoročnú prácu a informácie či riešenia, ktoré poskytnem ostatným členom tímu,“ zhodnotil svoje začiatky riaditeľ.

Branislav Koniar nám prezradil, že šport je súčasťou jeho života od nepamäti. Od detstva aktívne športoval, venoval sa súťažne futbalu a keď neskôr zavesil kopačky na klinec, rozhodne nemal v úmysle skončiť so športom. 

Príbehy nováčikov, ktorí dokazujú, že začať sa dá v každom veku a odhodlanie napokon prekoná všetky prekážky, sú pre mňa veľmi inšpiratívne.

„Bežecké tréningy som obľuboval stále, takže ten prechod bol vcelku prirodzený. Po krátkom čase som sa odhodlal i na maratónsku premiéru, samozrejme, doma v Košiciach,“ zaspomínal si Branislav, ktorý pred 30 rokmi pracoval v projekčnej spoločnosti.

Práce však bolo čoraz menej a on sa rozhodol urobiť odvážny krok do neznáma. Po dlhšom premýšľaní prijal ponuku Maratónskeho klubu, kde v tom čase hľadali manažéra na plný úväzok. Tak sa začal jeho príbeh v pozícii riaditeľa.

Napriek tomu, že beh sa stal jeho prácou, radosť z neho ho nikdy neopustila. „Keď vybehnem, hádžem starosti za hlavu a vychutnávam si radosť z pohybu na vzduchu. No a  čakám kedy ma prepadnú prvé dávky endorfínu. A tie nikdy nesklamú.“

maraton mieru
Zdroj: Zlatý Bažant

Emócia, ktorú musíš zažiť

Branislav riadi zhruba 10-členný základný tím, ktorý na príprave maratónu pracuje počas celého roka. Keďže ide o náročnú prácu, ktorá si vyžaduje enormné množstvo času, pracuje popri tomto tíme dlhodobo aj 10 ďalších kolegov na part-time a v záverečných týždňoch približne 50 ďalších ľudí stojacich na čele jednotlivých úsekov.

Ani to však nie je všetko. V deň konania maratónu má pod sebou Branislav celkom 1 500 ľudí rôznych profesií  a množstvo nenahraditeľných dobrovoľníkov. Obrovské 12-mesačné úsilie vyvrcholí každý rok v nedeľu, kedy sa dostaví úžasná eufória.

Branislav Koniar, medzinárodný maratón mieru
Zdroj: Archív Branislav Koniar

„Tá atmosféra je ťažko opísateľná, treba ju zažiť. Maratón má akoby tri etapy. Predštartovné vzrušenie, urputná práca na trati a záplava šťastia v cieli. A podobne ako u bežcov, je to aj u organizátorov či divákov,“ popisuje Branislav.

Riaditeľ a vášnivý bežec zároveň povzbudzuje každého, aby sa nebál a maratón si šiel vyskúšať. „Je tu priestor pre každého. Je jedno či trať zvládneš za dve hodiny, či budeš potrebovať azda až šesť. Zažiješ momenty, ktoré inde nenájdeš. Tá energia ťa nabije a pomôže ti maratón dokončiť. Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy.“

Mier si musíme pripomínať neustále

Medzinárodný maratón mieru v roku 2024 oslávil jubilejnú storočnicu. Čo stojí za tak obrovským úspechom najstaršieho maratónu v Európe a druhého najstaršieho maratónu na svete? 

„Menili sa režimy, vlády, starostovia i nazeranie na svet okolo nás. No toto maratónske snaženie akoby presahovalo každú dobu. Každý ho rešpektoval, nik nechcel zboriť to, čo ľudí spája dlhé desaťročia. Hovorí sa tomu často aj genius loci. Maratón v Košiciach tento pojem podľa mňa vystihuje dokonale,“ zamyslel sa Branislav.

Ukazujeme, že ju tu miesto pre každého, že nik nemusí na toho druhého útočiť, aby sa mu ušlo miesto na slnku.

„V malom meste, na chudobnom okraji veľkej Európy dokázal ľudský entuziazmus prekonať politické i ekonomické bariéry. A neskôr sa nedal dostihnúť a pochovať ani bežeckým boomom vo svetových veľkomestách,“ neskrýva hrdosť na tradíciu tohto podujatia Branislav.

Branislav Koniar, medzinárodný maratón mieru
Zdroj: Archív Branislav Koniar

Prvý maratón sa konal len niekoľko rokov po prvej svetovej vojne, a ako názov napovedá, jeho cieľom bolo podporiť myšlienku mieru. Tú si bežci aj organizátori v priebehu rokov neustále pripomínali.

„Nad traťou maratónu stáli v roku 1968 nepriateľské tanky a Košičania boli potom medzi prvými, kto utekal na ukrajinské hranice ratovať novodobých utečencov. Našou úlohou je neustále opakovať potrebu dialógu, úcty človeka k človeku, tolerantnosti a priateľstva,“ zamýšľa sa Branislav.

Dôležití sú stabilní partneri a ľudská súdržnosť

Práve tolerancia, ľudská spolupatričnosť a priateľstvo sú podľa Branislava stavebným kameňom tohto významného podujatia. Počas viac než 100-ročnej histórie vznikla okolo maratónu hustá sieť vzťahov, ktorá nedovolí spochybniť potrebu a význam maratónu pre Košice. 

„V meste niet rodiny, v ktorej by maratón nerezonoval. Buď niekto z rodiny behával alebo aktuálne behá, či niekto maratón organizoval, pomáhal alebo si jednoducho našiel cestu k trati povzbudiť ostatných.“

Odvážnou víziou zakladateľov sa postupne nakazili všetky generácie nasledovníkov. V meste niet rodiny, v ktorej by maratón nejakým spôsobom nerezonoval.

O tom, že Medzinárodný maratón mieru má obrovskú tradíciu a silnú komunitu, svedčí aj Diamantový klub pre bežcov, ktorí odbehli aspoň 25 maratónov. 

„Jedným z fenoménov tohto maratónu je obrovská vernosť tejto značke. Ľudia sa do Košíc radi vracajú za zážitkom, ktorého akoby sa nevedeli nabažiť. Keď sa po roku 1989 otvorili hranice, všetci si išli vyskúšať veľké maratóny vo svete. No potom sa vrátili a vracajú sa naozaj v neuveriteľných počtoch,“ hovorí Branislav, podľa ktorého bežcov láka najmä slovami neopísateľné čaro, ktoré v sebe ukrýva košický maratón.

Branislav Koniar, medzinárodný maratón mieru
Zdroj: Archív Branislav Koniar

Význam tohto podujatia je podľa jeho riaditeľa mimoriadne silný. „Je to jeden z najlepších exportných artiklov mesta,“ myslí si Branislav, ktorý neskrýva vďačnosť za to, že môže stáť na čele tohto významného podujatia toľké roky. „Som vďačný osudu, že mi to doprial. Že som dostal túto  možnosť a že som našiel dostatok  podpory vo svojom okolí.“

Medzinárodný maratón mieru funguje aj vďaka stabilnej podpore partnerov. Jedným z oficiálnych partnerov je aj Zlatý Bažant 0,0%, ktorý sa o pitný režim bežcov aj návštevníkov stará nepretržite od roku 2005. „Toto partnerstvo si vážime, lebo sa môžeme spoľahnúť, že mnohoraká podpora, a nejedná sa len o nápoje pre bežcov, bude poskytnutá vždy včas a s plne profesionálnym prístupom,“ približuje Branislav Koniar spoluprácu so Zlatým Bažantom.

Zlatý Bažant Zlatý Bažant Zlatý Bažant Zlatý Bažant
Zobraziť galériu
(5)
Vo vyhradenej oddychovej zóne v Expe nájdu bežci dokonale načapovaný radler Zlatý Bažant 0,0% a od tohto roku sa môžu tešiť na novinku v podobe Mini Radler Zlatý Bažant v praktickom 330 ml balení.
Mini Radler Zlatý Bažant

Chceme stále napredovať

Medzinárodný maratón mieru má vo svete vybudované silné meno a ročne do Košíc priláka tisíce bežcov z celého sveta, a preto je dôležité, aby toto podujatie dokázalo reagovať na meniace sa podmienky a rastúci záujem. 

„Vždy budeme ťažiť z histórie a tradície, no chceme sa tiež odvážne dívať na výzvy rokov najbližších,“ komentuje riaditeľ, ktorý má s maratónom veľké plány.

„Ideme postaviť v poradí už tretí mimoúrovňový nadchod na trati. Čaká nás i veľká kampaň spojená s olympijskými ideami, no a chystáme sa i na streamovanie medzinárodného televízneho signálu do celého sveta so zasväteným anglickým komentárom v podaní britského atletického experta, ktorý docestuje za nami z Londýna,“ menuje riaditeľ a dodáva, že spoločne so svojím tímom intenzívne pracujú aj na technologickom rozvoji.

Branislav Koniar, medzinárodný maratón mieru
Zdroj: Archív Branislav Koniar

Okrem toho Medzinárodný maratón mieru čaká aj zväčšovanie maratónskeho Expa. Práve to ponúka pestrý program, ktorý zahŕňa prednášky, prezentácie, autogramiády a diskusie s odborníkmi a športovými osobnosťami.

Okrem toho v ňom nájdeš aj legendárny čapovaný radler Zlatý Bažant 0,0% a teraz aj Mini Radler Zlatý Bažant v 330 ml balení.

„Vytrvalostný beh je neodškriepiteľne spojený s primeraným pitným režimom a hľadaním energetickej rovnováhy. Je vecou samotných bežcov, aby vo svojej príprave tieto otázky nezanedbávali a potom i našou zodpovednosťou, aby sme počas pretekov nič neponechali na náhodu a poskytli našim účastníkom čo najkvalitnejší servis,“ hovorí Branislav, ktorý si spoluprácu so značkou Zlatý Bažant nevie vynachváliť. 

„Odozvy na celý tento segment našej práce sú dobré, čo je veľmi dôležité pre celkovú spokojnosť bežcov. A to sa nám i vďaka tejto dlhodobej a profesionálnej spolupráce naozaj darí,“ dodáva.

V rámci partnerstva Zlatý Bažant 0,0% pre účastníkov maratónu už klasicky zabezpečuje nenahraditeľný pitný režim. Okrem toho môžu bežci nabrať sily v oddychovej zóne v Expe, kde si vychutnajú čapovaný radler Zlatý Bažant 0,0%. Tento rok do ponuky pribudla aj novinka Mini Radler Zlatý Bažant v praktickom 330 ml balení.
objav novinku Mini Radler
S predplatným si užívaš viac obsahu a menej reklám
S Refresher+ získaš prístup k obsahu bez zbytočných reklám.
Členstvo ti súčasne sprístupní exkluzívne články a videá, ktoré sú dostupné len pre našich predplatiteľov.
Chcem byť súčasťou klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
BEH ROZHOVORY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Archív Branislav Koniar
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
26. 9. 2025 13:00
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
pred 2 dňami
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
Sponzorovaný obsah
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
pred 2 dňami
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
refresher+
Odporúčané
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
včera o 17:00
Koniec vlčiemu hladu? Slovenská vedkyňa vyvinula doplnok, ktorý sľubuje účinky podobné liekom na chudnutie
refresher+
Koniec vlčiemu hladu? Slovenská vedkyňa vyvinula doplnok, ktorý sľubuje účinky podobné liekom na chudnutie
pred 2 dňami
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
pred 3 hodinami
Storky
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
Lifestyle news
STVR sa vyjadrila k neodvysielaniu dielu talkshow s Viktorom Vinczem. „Nebudeme vtiahnutí do politiky komerčnej televízie“ pred hodinou
Tri vety, ktoré by si podľa odborníčky nikdy nemal povedať v práci. Môžu spôsobiť, že ťa ľudia nebudú brať vážne pred hodinou
Medzi najbohatších Slovákov sa prvýkrát dostali známi podnikatelia Cicman a Dubec. Ich majetok už presiahol 100 miliónov eur pred 2 hodinami
Vo vedení Spotify dochádza k zmenám. Po takmer 20 rokoch odstupuje generálny riaditeľ Daniel Ek pred 3 hodinami
Hollywoodom otriasa nová kauza. Vygenerovaná AI herečka chce byť novou Scarlett Johansson dnes o 07:22
Luxusná značka Tudor predstavila svoje prvé hodinky s fázami mesiaca. Cena ťa príjemne prekvapí včera o 18:40
REBRÍČEK: TripAdvisor zverejnil najlepšie reštaurácie sveta. Vyhral „hidden gem“ v Prahe včera o 17:55
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka včera o 17:03
Spravodajstvo
Marek Krajčí Medvede na Slovensku Rusko Igor Matovič
Viac
Minister Migaľ tvrdí, že prezident Pellegrini plánuje povaliť vládu. Upozorňuje aj na politické intrigy v pozadí
pred 26 minútami
Wikipédia bude mať konkurenciu. Nový projekt Elona Muska sľubuje „objektívne“ informácie
pred hodinou
V dedine na východe Slovenska sa pohybuje medveď. Úrad radí, ako sa správať pri stretnutí
pred hodinou

Viac z Šport

Všetko
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
24. 9. 2025 16:00
Oktagon spúšťa prvú oficiálnu MMA Fantasy ligu v Európe. Môžeš vyhrať VIP vstupy a zážitky s fightermi
Oktagon spúšťa prvú oficiálnu MMA Fantasy ligu v Európe. Môžeš vyhrať VIP vstupy a zážitky s fightermi
pred 2 dňami
Regenerácia a hydratácia sú rovnako dôležité ako výkon. Juraj Slafkovský nedá dopustiť na túto minerálku
PR správa
Regenerácia a hydratácia sú rovnako dôležité ako výkon. Juraj Slafkovský nedá dopustiť na túto minerálku
25. 9. 2025 10:00
Slafkovský skončil s reznou ranou na tvári. Zasiahla ho korčuľa protihráča
Slafkovský skončil s reznou ranou na tvári. Zasiahla ho korčuľa protihráča
24. 9. 2025 16:07
Najprestížnejšie futbalové ceny sú rozdané. Zlatú loptu 2025 získal krídelník Paris Saint-Germain
Najprestížnejšie futbalové ceny sú rozdané. Zlatú loptu 2025 získal krídelník Paris Saint-Germain
23. 9. 2025 8:53
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
24. 9. 2025 18:21
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
pred 3 hodinami
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
pred 3 hodinami
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24
Viac z Refresher Všetko
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
16. 9. 2025 14:00
KVÍZ: Aký okres sa nachádza na slepej mape? Otestuj svoje vedomosti z geografie
6. 9. 2025 17:00
Viac z Zdravie Všetko
„Hoa Hoa Hoa sezóna“ je tu. Toto je 5 tipov, ako si doma vytvoríš útulnú jesennú atmosféru aj za málo peňazí
Duševné zdravie
pred hodinou
V spolupráci
„Hoa Hoa Hoa sezóna“ je tu. Toto je 5 tipov, ako si doma vytvoríš útulnú jesennú atmosféru aj za málo peňazí
pred hodinou
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
19. 9. 2025 9:30
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
26. 9. 2025 8:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Hlasuj za to najlepšie zo slovenského dizajnu. Toto sú nominácie na prestížne ocenenie Národná cena za dizajn 2025
Kultúra
pred 25 minútami
Mediálna spolupráca
Hlasuj za to najlepšie zo slovenského dizajnu. Toto sú nominácie na prestížne ocenenie Národná cena za dizajn 2025
pred 25 minútami
Súťaž propaguje slovenských dizajnérov a výrobcov, čím im pomáha presadiť sa v domácom prostredí aj na medzinárodnej úrovni.
„Hoa Hoa Hoa sezóna“ je tu. Toto je 5 tipov, ako si doma vytvoríš útulnú jesennú atmosféru aj za málo peňazí
V spolupráci
„Hoa Hoa Hoa sezóna“ je tu. Toto je 5 tipov, ako si doma vytvoríš útulnú jesennú atmosféru aj za málo peňazí
pred hodinou
Slovensko ožije pohybom, grantový program ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE už pozná svojich víťazov
PR správa
Slovensko ožije pohybom, grantový program ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE už pozná svojich víťazov
pred 3 hodinami
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
pred 3 hodinami
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
pred 2 dňami
Yeni z Love Islandu oznámila šťastnú novinku. S bývalým režisérom šou čakajú dieťa
Yeni z Love Islandu oznámila šťastnú novinku. S bývalým režisérom šou čakajú dieťa
včera o 13:55
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
včera o 17:03
Rozhovor Adely a Viktora Vinczeovcov dostal stopku. STVR ho odmieta odvysielať
Rozhovor Adely a Viktora Vinczeovcov dostal stopku. STVR ho odmieta odvysielať
včera o 13:11
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
pred 2 dňami
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
pred 3 dňami
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
25. 9. 2025 11:00
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
24. 9. 2025 17:00
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
25. 9. 2025 10:00
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
26. 9. 2025 13:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
pred 3 dňami
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
Domov
Zdieľať
Diskusia