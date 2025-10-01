Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)

- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
- sex, nahotu a iný NSFW obsah
- násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
Nahliadni do zákulisia najstaršieho maratónu v Európe.
„Nad traťou maratónu stáli v roku 1968 nepriateľské tanky a Košičania boli potom medzi prvými, kto utekal na ukrajinské hranice ratovať novodobých utečencov. Našou úlohou je neustále opakovať potrebu dialógu, úcty človeka k človeku, tolerantnosti a priateľstva,“ zamýšľa sa nad významom Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach jeho dlhoročný riaditeľ Branislav Koniar.
Najstarší maratón v Európe počas svojej viac než 100-ročnej existencie odolal vojnovým rokom, politickým zmenám aj spoločenským otrasom, no vždy si zachoval svoje posolstvo mieru a priateľstva.
Ako sa formoval, ktoré ročníky boli najnáročnejšie, ako vyzerá každoročná príprava a čo znamená toto svetoznáme podujatie pre Košice? Aj na to sme sa opýtali jeho riaditeľa, Branislava Koniara.
V rozhovore hovorí aj o tom, ako sa v uplynulých rokoch zmenil význam slova mier a čo podľa jeho názoru stojí za viac než 100-ročnou kontinuitou Medzinárodného maratónu mieru a ako sa k jeho organizovaniu vlastne on sám dostal.
Šport som miloval odjakživa
Branislav Koniar je riaditeľom Medzinárodného maratónu mieru viac než 30 rokov. Do tejto funkcie nastúpil v roku 1992 a na svoj prvý ročník v pozícii organizátora si Branislav spomína dodnes.
„Ten prvý ročník bol jeden z najnáročnejších. Zistil som totiž, že sa všetci spoliehajú na moju celoročnú prácu a informácie či riešenia, ktoré poskytnem ostatným členom tímu,“ zhodnotil svoje začiatky riaditeľ.
Branislav Koniar nám prezradil, že šport je súčasťou jeho života od nepamäti. Od detstva aktívne športoval, venoval sa súťažne futbalu a keď neskôr zavesil kopačky na klinec, rozhodne nemal v úmysle skončiť so športom.
Príbehy nováčikov, ktorí dokazujú, že začať sa dá v každom veku a odhodlanie napokon prekoná všetky prekážky, sú pre mňa veľmi inšpiratívne.
„Bežecké tréningy som obľuboval stále, takže ten prechod bol vcelku prirodzený. Po krátkom čase som sa odhodlal i na maratónsku premiéru, samozrejme, doma v Košiciach,“ zaspomínal si Branislav, ktorý pred 30 rokmi pracoval v projekčnej spoločnosti.
Práce však bolo čoraz menej a on sa rozhodol urobiť odvážny krok do neznáma. Po dlhšom premýšľaní prijal ponuku Maratónskeho klubu, kde v tom čase hľadali manažéra na plný úväzok. Tak sa začal jeho príbeh v pozícii riaditeľa.
Napriek tomu, že beh sa stal jeho prácou, radosť z neho ho nikdy neopustila. „Keď vybehnem, hádžem starosti za hlavu a vychutnávam si radosť z pohybu na vzduchu. No a čakám kedy ma prepadnú prvé dávky endorfínu. A tie nikdy nesklamú.“
Emócia, ktorú musíš zažiť
Branislav riadi zhruba 10-členný základný tím, ktorý na príprave maratónu pracuje počas celého roka. Keďže ide o náročnú prácu, ktorá si vyžaduje enormné množstvo času, pracuje popri tomto tíme dlhodobo aj 10 ďalších kolegov na part-time a v záverečných týždňoch približne 50 ďalších ľudí stojacich na čele jednotlivých úsekov.
Ani to však nie je všetko. V deň konania maratónu má pod sebou Branislav celkom 1 500 ľudí rôznych profesií a množstvo nenahraditeľných dobrovoľníkov. Obrovské 12-mesačné úsilie vyvrcholí každý rok v nedeľu, kedy sa dostaví úžasná eufória.
„Tá atmosféra je ťažko opísateľná, treba ju zažiť. Maratón má akoby tri etapy. Predštartovné vzrušenie, urputná práca na trati a záplava šťastia v cieli. A podobne ako u bežcov, je to aj u organizátorov či divákov,“ popisuje Branislav.
Riaditeľ a vášnivý bežec zároveň povzbudzuje každého, aby sa nebál a maratón si šiel vyskúšať. „Je tu priestor pre každého. Je jedno či trať zvládneš za dve hodiny, či budeš potrebovať azda až šesť. Zažiješ momenty, ktoré inde nenájdeš. Tá energia ťa nabije a pomôže ti maratón dokončiť. Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy.“
Mier si musíme pripomínať neustále
Medzinárodný maratón mieru v roku 2024 oslávil jubilejnú storočnicu. Čo stojí za tak obrovským úspechom najstaršieho maratónu v Európe a druhého najstaršieho maratónu na svete?
„Menili sa režimy, vlády, starostovia i nazeranie na svet okolo nás. No toto maratónske snaženie akoby presahovalo každú dobu. Každý ho rešpektoval, nik nechcel zboriť to, čo ľudí spája dlhé desaťročia. Hovorí sa tomu často aj genius loci. Maratón v Košiciach tento pojem podľa mňa vystihuje dokonale,“ zamyslel sa Branislav.
Ukazujeme, že ju tu miesto pre každého, že nik nemusí na toho druhého útočiť, aby sa mu ušlo miesto na slnku.
„V malom meste, na chudobnom okraji veľkej Európy dokázal ľudský entuziazmus prekonať politické i ekonomické bariéry. A neskôr sa nedal dostihnúť a pochovať ani bežeckým boomom vo svetových veľkomestách,“ neskrýva hrdosť na tradíciu tohto podujatia Branislav.
Prvý maratón sa konal len niekoľko rokov po prvej svetovej vojne, a ako názov napovedá, jeho cieľom bolo podporiť myšlienku mieru. Tú si bežci aj organizátori v priebehu rokov neustále pripomínali.
„Nad traťou maratónu stáli v roku 1968 nepriateľské tanky a Košičania boli potom medzi prvými, kto utekal na ukrajinské hranice ratovať novodobých utečencov. Našou úlohou je neustále opakovať potrebu dialógu, úcty človeka k človeku, tolerantnosti a priateľstva,“ zamýšľa sa Branislav.
Dôležití sú stabilní partneri a ľudská súdržnosť
Práve tolerancia, ľudská spolupatričnosť a priateľstvo sú podľa Branislava stavebným kameňom tohto významného podujatia. Počas viac než 100-ročnej histórie vznikla okolo maratónu hustá sieť vzťahov, ktorá nedovolí spochybniť potrebu a význam maratónu pre Košice.
„V meste niet rodiny, v ktorej by maratón nerezonoval. Buď niekto z rodiny behával alebo aktuálne behá, či niekto maratón organizoval, pomáhal alebo si jednoducho našiel cestu k trati povzbudiť ostatných.“
Odvážnou víziou zakladateľov sa postupne nakazili všetky generácie nasledovníkov. V meste niet rodiny, v ktorej by maratón nejakým spôsobom nerezonoval.
O tom, že Medzinárodný maratón mieru má obrovskú tradíciu a silnú komunitu, svedčí aj Diamantový klub pre bežcov, ktorí odbehli aspoň 25 maratónov.
„Jedným z fenoménov tohto maratónu je obrovská vernosť tejto značke. Ľudia sa do Košíc radi vracajú za zážitkom, ktorého akoby sa nevedeli nabažiť. Keď sa po roku 1989 otvorili hranice, všetci si išli vyskúšať veľké maratóny vo svete. No potom sa vrátili a vracajú sa naozaj v neuveriteľných počtoch,“ hovorí Branislav, podľa ktorého bežcov láka najmä slovami neopísateľné čaro, ktoré v sebe ukrýva košický maratón.
Význam tohto podujatia je podľa jeho riaditeľa mimoriadne silný. „Je to jeden z najlepších exportných artiklov mesta,“ myslí si Branislav, ktorý neskrýva vďačnosť za to, že môže stáť na čele tohto významného podujatia toľké roky. „Som vďačný osudu, že mi to doprial. Že som dostal túto možnosť a že som našiel dostatok podpory vo svojom okolí.“
Medzinárodný maratón mieru funguje aj vďaka stabilnej podpore partnerov. Jedným z oficiálnych partnerov je aj Zlatý Bažant 0,0%, ktorý sa o pitný režim bežcov aj návštevníkov stará nepretržite od roku 2005. „Toto partnerstvo si vážime, lebo sa môžeme spoľahnúť, že mnohoraká podpora, a nejedná sa len o nápoje pre bežcov, bude poskytnutá vždy včas a s plne profesionálnym prístupom,“ približuje Branislav Koniar spoluprácu so Zlatým Bažantom.
Chceme stále napredovať
Medzinárodný maratón mieru má vo svete vybudované silné meno a ročne do Košíc priláka tisíce bežcov z celého sveta, a preto je dôležité, aby toto podujatie dokázalo reagovať na meniace sa podmienky a rastúci záujem.
„Vždy budeme ťažiť z histórie a tradície, no chceme sa tiež odvážne dívať na výzvy rokov najbližších,“ komentuje riaditeľ, ktorý má s maratónom veľké plány.
„Ideme postaviť v poradí už tretí mimoúrovňový nadchod na trati. Čaká nás i veľká kampaň spojená s olympijskými ideami, no a chystáme sa i na streamovanie medzinárodného televízneho signálu do celého sveta so zasväteným anglickým komentárom v podaní britského atletického experta, ktorý docestuje za nami z Londýna,“ menuje riaditeľ a dodáva, že spoločne so svojím tímom intenzívne pracujú aj na technologickom rozvoji.
Okrem toho Medzinárodný maratón mieru čaká aj zväčšovanie maratónskeho Expa. Práve to ponúka pestrý program, ktorý zahŕňa prednášky, prezentácie, autogramiády a diskusie s odborníkmi a športovými osobnosťami.
Okrem toho v ňom nájdeš aj legendárny čapovaný radler Zlatý Bažant 0,0% a teraz aj Mini Radler Zlatý Bažant v 330 ml balení.
„Vytrvalostný beh je neodškriepiteľne spojený s primeraným pitným režimom a hľadaním energetickej rovnováhy. Je vecou samotných bežcov, aby vo svojej príprave tieto otázky nezanedbávali a potom i našou zodpovednosťou, aby sme počas pretekov nič neponechali na náhodu a poskytli našim účastníkom čo najkvalitnejší servis,“ hovorí Branislav, ktorý si spoluprácu so značkou Zlatý Bažant nevie vynachváliť.
„Odozvy na celý tento segment našej práce sú dobré, čo je veľmi dôležité pre celkovú spokojnosť bežcov. A to sa nám i vďaka tejto dlhodobej a profesionálnej spolupráce naozaj darí,“ dodáva.