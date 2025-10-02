Kategórie
Tento článok je vytvorený v rámci mediálnej spolupráce so spoločnosťou Biela noc.
dnes 2. októbra 2025 o 12:00
Čas čítania 4:54

Biela noc rozžiari Bratislavu na viac ako 50 miestach. Len teraz máš šancu navštíviť aj bežne neprístupné lokality

Biela noc rozžiari Bratislavu na viac ako 50 miestach. Len teraz máš šancu navštíviť aj bežne neprístupné lokality
Zdroj: Biela noc
KULTÚRA BIELA NOC BRATISLAVA KAM CEZ VÍKEND
Obľúbený festival potrvá od 3. do 5. októbra.

Už tento víkend sa do Bratislavy vráti Biela noc – jedinečný festival súčasného umenia, ktorého výstavné priestory tvorí samotné mesto. Od piatkového večera do nedeľnej polnoci premení nádvoria, námestia, opustené budovy, nezvyčajné interiéry, parky a nábrežie na multimediálnu zážitkovú galériu.

Okrem bohatstva domácej scény si vychutnáš rozmanitú tvorbu autorov z Francúzska, Belgicka, Španielska, Ukrajiny, Poľska, Česka alebo Maďarska.

„Zameraním na súčasné umenie sa festival stáva prirodzenou sondou do tém, príbehov a techník, ktoré dnes hýbu spoločnosťou aj nami samotnými. Niektoré diela odrážajú napätie a krízy, ktorým ako spoločnosť čelíme, iné prinášajú humor a nadhľad, zvýrazňujú mestskú architektúru a pozývajú k vizuálnemu zážitku,” približuje program festivalu jeho riaditeľka Zuzana Pacáková.

Program na viac ako 50 adresách začína v piatok 3. októbra po siedmej hodine večer a je z veľkej časti prístupný zdarma. Vstup k vybraným dielam v interiéroch je spoplatnený. Ak si chceš dopriať plný zážitok vrátane pôsobivých interiérových inštalácií, je potrebné kúpiť si festivalovú permanentku v hodnote 20 € (deti od 6 do 11 rokov zaplatia iba 5 €).
Biela noc už tradične vnesie do bratislavských ulíc bohatý a pestrý program pre všetky generácie, ktorý v osvedčenom trojdňovom formáte predstaví rozmanitosť tvorby súčasných autorov – od hravých vizuálnych zásahov až po reflexie komplexných spoločenských tém.

„Teší ma, že Biela noc je platformou, kde sa tieto rozmanité prístupy stretávajú a vedú dialóg. Žijeme v turbulentnej dobe a považujeme za dôležité podporovať spolupráce naprieč žánrami, generáciami i inštitúciami. Reflektujeme vážnosť situácie, ale zároveň chceme do ulíc vniesť radosť z kreativity a slobodnej tvorby,” dodala Zuzana Pacáková.

Biela noc 2025
Zdroj: Biela noc

Nové lokality od Vydrice po Nové Mesto

Festivalové trasy povedú okrem nábrežia a historického centra aj do Nového Mesta či Vydrice, pribudne živá štvrť v okolí VŠMU a otvoria sa dvere viacerých bežne neprístupných budov – vrátane impozantnej vstupnej haly prvorepublikovej banky na Štúrovej 5, ktorá sa ponorí do intímnej atmosféry vďaka autorskej lávovej lampe Viktora Freša. 

Český umelec Michal Pustějovský svojimi site-specific svetelnými a kinetickými inštaláciami prebudí bývalé ľadovne vo Vydrici, ktoré majú vo festivalom programe premiéru. Novovznikajúca štvrť ožije aj poetikou jemných svetelných bodov od BN Label v Kempelenovom parku alebo priestorovou inštaláciou Niny A. Šoškovej, ktorá reflektuje súčasnosť prizmou popkultúry pod výpovedným názvom Hlavne sa usmievaj!

BN Label
BN Label Zdroj: Biela noc

Vďaka aktívnej spolupráci študentov a vyučujúcich z Vysokej školy múzických umení festival rozvinie svoju trasu medzi Zámockou a Panenskou ulicou. Predstaví sa na nej nastupujúca generácia vizuálnych umelcov, scénografov, dizajnérov, tanečníkov, hudobníkov, svetelných dizajnérov aj performerov. Spoločnosť im budú robiť aj streetartoví Exoti – hravé svetelné „plameniaky”, ktoré sa vyberú skúmať mágiu zrodenia do opustenej pôrodnice na Zochovej ulici.  

Nové Mesto ožije v okolí hotela Doubletree by Hilton, kde návštevníkov čaká prechádzka pomedzi svetelné objekty inšpirované Dunajom, ako aj už spomínaná vodná performance na Pasienkoch alebo pásmo najlepších animovaných filmov pre deti pod hlavičkou Kino Fest Anča.

biela noc
Zdroj: Biela noc

Klub Neptune obohatí multimediálnou vrstvou svetelných línií a geometrických tvarov košická dvojica Kuzma & Schnelly. Veľkolepá imerzívna laserová krajina pohltí tiež Starú tržnicu. Linky a svetelné plochy v dialógu s architektúrou návštevníkov obklopia a poskytnú im rozmanité pohľady a pulzujúce vizuálne prekvapenia. 

Stret histórie a futurizmu

Na festivalovej mape sa prvýkrát objaví Kaplnka sv. Ladislava. V kontraste k jej sakrálnej architektúre vynikne interaktívny objekt českého tvorcu Antonína Kindla, ktorý podnecuje k zamysleniu nad potenciálom a hranicami zmyslového poznania strojov. Jeho mechanické OKO neustále pozoruje, analyzuje a vyhodnocuje okolie, pričom prirodzene robí chyby a vytvára si o svete alternatívne interpretácie.

Metaforickým rozhovorom človeka so strojom je aj multimediálna inštalácia a performancia Petra Mazalána a Pavlíny Ebringerovej, inšpirovaná suitami J. S. Bacha.

Kontrapunkt futuristickej estetiky k prostrediu tvoria tiež inštalácie maďarského tvorcu, Dániela Besnyő. Od monumentálneho, 360-stupňového laserového tanca až po jemnú, hviezdicovú formu svetelného objektu na brehu Dunaja, Besnyő ozvláštni festivalové noci prepojením svetelného dizajnu, vedeckých poznatkov a umenia.

Dániel Besnyő
Dániel Besnyő Zdroj: Biela noc

Primaciálnemu námestiu bude dominovať kinetická inštalácia svetoznámeho francúzskeho štúdia Collectif Scale, v ktorej sa chirurgicky presná choreografia svetla spája s hudbou v intímnom, no živelnom dialógu.

V inštalácii Jána Šicka na fasáde Goetheho inštitútu sa fragmenty myšlienok významného nemeckého spisovateľa Thomasa Manna stanú živým obrazom, ktorý reaguje na hlasy divákov. 

Umenie si TYTYTY

Tvojej pozornosti by nemala uniknúť ani multimediálna inštalácia TYTYTY od Lousyho Aubera, ktorá digitálne prepojí Hotel Kyjev s bývalým OD Prior na Kamennom námestí – ich ikonické fasády vďaka fotobúdke obsadia videoportréty samotných návštevníkov. Len o pár metrov ďalej belgickí Superbe pozvú ľudí vyskákať si farebnú audiovizuálnu symfóniu, zatiaľ čo pražské Lunchmeat Studio návštevníkom vygeneruje unikátnu digitálnu auru. 

Emma Zahradníková
Emma Zahradníková Zdroj: Biela noc

Hlavné námestie získa dočasnú dominantu v podobe monumentálneho objektu Emmy Zahradníkovej, v ktorom tlak ruky rozhoduje o tvare fluidnej „sféry”. Na Rybnom námestí ožije svetelná alej, ktorá sa v pravidelných intervaloch prebudí v multimediálnej performancii – rovnako často však vyzve ku kreatívnej svetelnej réžii aj okoloidúcich.

Poľsko-slovenská autorská dvojica Ryś & Revický nám umožní spoznať špecifiká výtvarných smerov na vlastnom portréte – stačí si sadnúť pred impozantný rám, zvoliť historické obdobie a dovoliť umelej inteligencii vygenerovať našu podobizeň.

Zrkadlo neistých časov

Súčasné umenie reflektuje spoločnosť v čase, ktorý žijeme, čo sa neraz odtláča v jeho námetoch – animátorky z Ové Pictures pracujú s témou dezinformácií a kritického myslenia, Dionýz Troskó s hosťami ted01 a Zuzanou Sabovou reflektujú spoločenské turbulencie a bujnejúci egocentrizmus. Zuzana Svatik monumentálnou ružovou fontánou otvára otázky postavenia žien v spoločnosti aj potrieb a možností verejného priestoru.

Španielsky umelec Marc Vilanova v inštalácii Cascade prekladá do vizuálneho jazyka ľuďmi nepočuteľné zvuky vodopádov, ktoré sú však zásadné pre orientáciu migrujúcich vtákov. Cez pôsobivý svetelný vodopád, ktorý budeš môcť precítiť aj dotykom, vyzýva k rešpektu k prírode.

Marc Vilanova
Marc Vilanova Zdroj: Biela noc

Umelec slovensko-ukrajinského pôvodu Peter Baran sprítomňuje vojnu v susednej krajine príbehmi a fyzicky uchopiteľnými spôsobmi – inštaláciou, fotografiami a sochami, vrátane fragmentov zničených domovov, ktoré zozbieral z ulíc po ruských útokoch. Vojnový námet sa objavuje aj v projekcii No počkaj! Nu pogodi! slovenského autora Borisa Vitázeka. Vitázek pocit neustáleho napätia a možnej straty slobody spracúva na motíve rovnomennej ruskej rozprávky. 

Slovensko na križovatke dejín

Oceňovaný fotograf Boris Németh sa cez portréty ľudí a ich osobné odkazy pýta Slovenska, ako sa má – a počas Bielej noci nás pozýva stať sa aktívnou súčasťou jeho fotopríbehov.

Boris Németh
Boris Németh Zdroj: Biela noc

Matúš Maťátko v inštalácii Revolucionár pracuje s nahrávkami z masových protestov z nedávnej slovenskej histórie, ako aj udalostí, ktoré zažívame dnes. Michael Bukovanský sleduje v krátkom dokumentárnom filme maliara Andreja Dúbravského, ktorý sa počas príprav olomouckej výstavy ocitá v centre kontroverzie a politizácie jeho tvorby a námetov.

Matúš Maťátko
Matúš Maťátko Zdroj: Biela noc

Slovenskí ilustrátori a ilustrátorky vyjadrujú úctu k renomovanej prehliadke Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) tým, že jej aktuálny ročník bojkotujú – a pozývajú divákov spoznať to najlepšie z detskej ilustrácie počas piatkového premietania do TOTO! je galéria.

Festival hostí aj performanciu NE-PRÍBEH, kde sa padajúce telá stávajú metaforou vyčerpaných kultúrnych pracovníčok a pracovníkov, ako aj celkovej deštrukcie kultúrnych inštitúcií v krajine.

Michaela Bednárová sa predstaví s netradičnou prezentáciou textilných objektov, v ktorých sa snúbi nostalgia s jemným humorom a ironickým komentárom k našim estetickým a hodnotovým stereotypom. Andrea Čepiššáková v Charitnej záhrade pod mestskými hradbami rozprestrie site-specific inštaláciu, v ktorej rôznorodá zbierka tanierov odkazuje na rôznorodosť ľudí, rodín, ich ciest a príbehov. 

Festivalové permanentky si môžeš zakúpiť online v predpredaji a počas festivalu aj na vybraných predajných miestach. Tie budú otvorené v piatok a sobotu od 18:00 do 00:00 hod., v nedeľu od 18:00 do 22:00 hod.
👉Pálffyho záhrada, Zámocká 32, vstup cez kovovú bránu STATUA
👉Stará tržnica, vstupná brána
👉Átrium FiF UK, vstup z Fajnorovho nábrežia, Gondova 2, -1. poschodie

📌 BN Pass zakúpený online je potrebné vymeniť za festivalový náramok na jednom z predajných miest, kde sa preukážeš QR kódom z online nákupu. 
Súvisiace témy
Náhľadový obrázok: Biela noc
Najnovšie

