dnes 2. októbra 2025 o 16:25
Čas čítania 0:46
Anna Sochorová

Hard Rico opäť pred súdom: Obvinený je z podvodu takmer 10 tisíc eur, všetko popiera

HUDBA ČESKO RAP SÚDY
Ostravský rapper sa znovu ocitol pred súdom pre obvinenie z podvodu.

Spolu s ďalším mužom je obvinený z podvodu, pri ktorom mala byť o skoro 200 tisíc českých korún (približne 8 tisíc eur) pripravená taxikárka. „Mali svojím konaním a vo vzájomnej súčinnosti spôsobiť poškodenej škodu v rozsahu nižších stotisícov korún, pričom ju mali uviesť do omylu, uviedol štátny zástupca Karel Dědek o obžalovaných.

Hard Rico sa obvineniam bráni. „O podvode nič neviem, nie je to pravda,“ prehlásil na súde. Druhý muž pôvodne obvinenie popieral, ale počas hlavného konania sa priznal a chcel uhradiť vzniknutú škodu, pričom zdôraznil, že Hard Rico sa na čine nepodieľal.

HARD RICO hard rico Hard Rico Hard Rico
Zobraziť galériu
(4)

Podľa poškodenej taxikárky bola situácia mätúca a nezrozumiteľná. Obžalovaní jej údajne ponúkali, že dostanú 200 tisíc korún od človeka, ktorý jej sumu dlhoval. Mali ale údajne podmienku, že keď im dá 200 tisíc, získajú od neho 400 tisíc. „Viem, že to nemá logiku. Bolo mi to divné, že mám dať ďalších 200 tisíc,“ opísala na súde.

Rokovanie bolo po prvom konaní 1. októbra odročené na november. Rapper sa momentálne potýka aj s ďalším druhým obvinením, za ktoré bol umiestnený aj do väzby. Po zaplatení kaucie 750 tisíc bol však prepustený. Hrozí mu päť až dvanásť rokov za mrežami.

Anna Sochorová
Anna Sochorová
Reporter
Všetky články
Vystudovala jsem Mediální studia a žurnalistiku na FSS MUNI. Ve svých textech se zabývám sexualitou, udržitelností a sociální tematikou.
Náhľadový obrázok: Instagram / @hard_rico
