dnes 15. októbra 2025 o 15:48
Čas čítania 0:51
Michal Drahný

ChatGPT čoskoro povolí erotický obsah. Chcú ho tým „poľudštiť“

„Napíš mi mail do práce, vymysli mi recept na banana bread, napíš mi, ako by sme sa milovali.“ OpenAI v decembri spustí nový update, ktorý zabezpečí lepšie overovanie veku a ChatGPT bude s „dospelými používateľmi zaobchádzať ako s dospelými“.

V novom príspevku na sociálnej platforme X sa vyjadril CEO OpenAI, Sam Altman, k ďalšiemu smerovaniu ich umelej inteligencie: „ChatGPT sme nastavili pomerne reštriktívne, aby sme zabezpečili opatrný prístup k otázkam duševného zdravia. Uvedomujeme si, že to pre mnoho používateľov, ktorí nemajú problémy s duševným zdravím, znížilo užitočnosť a zábavnosť aplikácie, ale vzhľadom na závažnosť problému sme chceli postupovať správne,“ uviedol.

Práve X Elona Muska je tiež spojené so svojím AI chatbotom Grok, ktorého vzorom sa teraz chce OpenAI uberať. Grok umožňuje 18+ chaty a po novom update sa na ne chystá aj ChatGPT. Z chatbota, ktorý ti pomáhal s dennými problémami, sa tak môže rýchlo stať tvoj digitálny partner/ka.

„V decembri, keď spustíme dôkladnú kontrolu veku v duchu nového pravidla ‚zachádzať s dospelými používateľmi ako s dospelými‘, pridáme oveľa viac funkcií, napríklad erotický obsah pre overených dospelých používateľov,“ píše Altman.

Oznámil aj ďalšie novinky. ChatGPT si budú môcť používatelia viac prispôsobiť, aby odpovedal presne podľa ich gusta – bude možné nastaviť si tón komunikácie a využívať napríklad viac emojis alebo vyjadrovanie typické pre určité vekové skupiny.

OpenAI pod sebou však nemá len chatbota ChatGPT, ale aj hyperrealistický software pre tvorbu videí Sora2. Preň plánovaný NSFW update platiť nebude a pravdepodobne nikdy nebude povolený.

OPENAI UMELÁ INTELIGENCIA
