Internet z nich šalie. Žeby Kim vytvorila nový trend?
Kim Kardashian posúva ženskú intímnu módu opäť o krok ďalej. Jej značka SKIMS totiž predstavila novú kolekciu s názvom Ultimate Bush, v ktorej sa nachádzajú tangáče imitujúce umelé ochlpenie ženských intímnych orgánov v rôznych textúrach a odtieňoch.
Na oficiálnom e-shope ich nájdeš hneď v 12 farebných prevedeniach, od úplne čiernych, cez hnedé, ryšavé či blonďavé. Každý kus stojí presných 42 eur. Nový produkt s názvom Faux Hair Micro String Thong
Celú kampaň sprevádza aj štylizované retro video, ktoré paroduje televízne súťaže zo 70. rokov s názvom „Does the carpet match the drapes?“ („Hodí sa koberec k závesom?“). Ide o známy anglický idiom, ktorý sa pýta, či sa farba ochlpenia v ohanbí osoby zhoduje s jej farbou vlasov. Slogan kolekcie k tomu dodáva: „S našimi odvážnymi novými nohavičkami s umelým ochlpením môže mať váš ‚koberec‘ akúkoľvek farbu.“
Ani zďaleka nejde o prvú kurióznu položku v portfóliu značky Skims. V minulosti predstavila napríklad kontroverzné tvárové pásky na tvarovanie hlavy či podprsenku s umelými bradavkami. Kim Kardashian sa skrátka nebojí prekračovať hranice.