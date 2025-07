Tí, ktorí si lístky na Rubicon kúpili ešte za zvýšenú cenu, dostanú kompenzáciu.

Organizátori festivalu Rubicon našli spôsob, ako reagovať na nespokojnosť návštevníkov ohľadom klesajúcich cien lístkov.

Ľuďom, ktorí si vstupenky zakúpili ešte za vyššie ceny, prišiel oficiálny e-mail s oznámením, že za každú zakúpenú vstupenku dostanú ďalšiu zadarmo. Nechcú totiž, aby ich verní fanúšikovia doplatili na to, že boli medzi prvými.

Zdroj: Refresher

Znamená to, že ak si niekto kúpil napríklad jednu vstupenku, organizátor mu daruje ďalšiu – bezplatne. Tento krok má byť formou kompenzácie za výrazné zníženie cien, ku ktorému došlo len niekoľko dní po spustení predaja. V maili sa uvádza, že nemusia nič robiť, pretože bonusové vstupenky budú automaticky priradené do ich konta na Ticketportali.

Organizátori uviedli, že k výraznému poklesu cien vstupeniek došlo z dôvodu, že sa im podarilo nájsť partnera, ktorý im umožnil znížiť náklady.

Ľuďom sa nepáčilo, že kvôli tomu, že kúpili lístky medzi prvými, platili ešte vyššiu cenu, zatiaľ čo niektorí zaplatili menej. „Vy čo, prosím vás, stvárate s tými cenami lístkov? Kúpime si ich za 230 a teraz stoja 160? Nemalo by to byť naopak? Potom sú ľudia zbytočne len pohoršení... Za to očakávam aspoň free Coca-Colu,“ napísal jeden z komentujúcich pod príspevok, v ktorom festival oznámil celý svoj line-up.