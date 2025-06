Ľudia v komentároch upozorňujú na nelogické zmeny cien lístkov, ktoré v priebehu niekoľkých dní výrazne klesli. Tí, ktorí kupovali lístky za drahšie, teraz žiadajú vrátenie peňazí.

Ľudia v komentároch pod príspevkami festivalu Rubicon čoraz viac vyjadrujú nespokojnosť s cenami lístkov. Od začiatku predaja sa ich cena pravidelne mení – nie však smerom, aký by mnohí návštevníci očakávali. Ešte nedávno stál denný lístok na headlinera Kanyeho 180 eur, no v čase písania článku ho na oficiálnej stránke kúpiš za 119 eur.

„Vy čo, prosím vás, stvárate s tými cenami lístkov? Kúpime si ich za 230 a teraz stoja 160? Nemalo by to byť naopak? Potom sú ľudia zbytočne len pohoršení... Za to očakávam aspoň free Coca-Colu,“ napísal jeden z komentujúcich pod príspevok, v ktorom festival oznámil celý svoj line-up.

Mnohí sa tiež pýtajú, či im festival vráti rozdiel v cene, ak si lístok zakúpili drahšie. Niektorí v komentároch žiadajú aspoň vysvetlenie. „Jednodňová vstupenka do Golden Circle stála pred týždňom 200 eur, teraz stojí 140 eur. Prosím vás o racionálne vysvetlenie okamžite,“ napísal ďalší fanúšik.

Organizátori Rubiconu pre Refresher vysvetlili, že návštevníkom, ktorí si lístky už kúpili, budú v najbližšom čase kompenzovať rozdiel v cenách vstupeniek. Podľa ich slov sa im totiž podarilo získať partnera, vďaka ktorému mohli znížiť cenu lístkov.

Chýbajúci interpreti v line-upe

„Nik Tendo? Hard Rico? Sara Rikas… boli oznámení, tak nejdú nakoniec, či čo?“ pýtajú sa ľudia v komentároch. Festival ich pritom ešte pred časom sľuboval ako súčasť programu, no v oficiálnom line-upe, ktorý nedávno zverejnili, sa ich mená vôbec nenachádzajú.

Zaujímavá je aj situácia okolo amerického rapera známeho ako Lil Tecca – na svojom webe uvádza, že na festivale vystúpi, no v oficiálnom line-upe zverejnenom festivalom sa jeho meno vôbec nenachádza.

Títo interpreti síce na instagramovom profile festivalu v starších príspevkoch stále figurujú, no organizátori sa pre Refresher vyjadrili, že menovaní raperi sa z ich časových a osobných dôvodov nezúčastnia. Plánujú to tiež oficiálne na svojich platformách oznámiť a zdôvodniť.