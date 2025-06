Rapperovi sa nepáči plán na zvýšenie daní pre bohatých.

Demokratický kandidát sa nedávno stal terčom kontroverzie. Niektorým vadí jeho pôvod a iným jeho politické plány. Zvýšenie daní by sa dotklo len jedného percenta najbohatších.

„Odkiaľ sa vzal a čí je to priateľ?“ napísal 50 Cent o progresívnom kandidátovi. „Tento plán sa mi nepáči, to je pravda. S radosťou mu dám 258 750 dolárov (viac ako 220-tisíc eur) a jednosmernú letenku prvou triedou z New Yorku," dodal.

Komentoval tak narážku samotného Mamdaniho, ktorý svoj plán opísal v relácii The Breakfast Club, pričom spomenul aj samotného rapera. „Viem, že ak to počúva 50 Cent, nebude z toho nadšený," povedal.

Na raperovo vyhlásenie reagovali aj priaznivci Trumpovho hnutia Make America Great Again. „LMAO," napísal vo štvrtok na sieti X protrumpovský komentátor Nick Sortor. Účet s názvom MAGA Voice na 50 Centov návrh reagoval slovami „Nech len ide.“

„Hovoríme o ľuďoch, ktorí zarábajú milión dolárov ročne alebo viac, a my ich zdaníme len rovnou dvojpercentnou daňou,“ načrtol Mamdani svoje plány v relácii. Daň by sa vzťahovala aj na spomínaného rapera, ale len v prípade, že je obyvateľom New Yorku. Jeho čistý majetok sa odhaduje na približne jednu miliardu dolárov.