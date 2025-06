Jedna z najlepších módnych spoluprác v roku 2025.

Puma a A$AP Rocky predstavili v New Yorku úplne novú spoločnú kolekciu, ktorá obsahuje obuv, oblečenie aj doplnky. Súčasťou je tiež sprievodné video, ktoré režíroval raper z Harlemu, a v pozadí hrá jeho doteraz nevydaný track.

Novinka kombinuje prvky klasického streetwearu s výraznými farebnými akcentmi, technickými materiálmi a DNA zo sveta motoristického športu.

Rocky prináša späť svoje dva obľúbené modely obuvi s logom Puma – Inhale a Mostro OG aj spoločne s odvážnou novinkou Mostro Gabbia, ktorá sa okamžite stala jeho osobným favoritom. Silueta s odnímateľnou „klietkou“ spája ducha archívnych štýlov značky s modernými technológiami a vrstvenou konštrukciou pripomínajúcou brnenie. Je navrhnutá tak, aby chránila a prispôsobovala sa chodidlu pri každom kroku.

Kolekcia zachytáva podstatu pretekárskeho sveta – rýchlosť, dynamiku a okamžitú reakciu. Výrazným motívom sú reflexné materiály známe z okruhov, ktoré sú viditeľné na modeloch obuvi aj oblečenia. Zatiaľ najrozsiahlejšie dielo Pretty Flacka pre značku Puma obsahuje širokú škálu odevných produktov – od tričiek a džínsových šortiek až po opasky či čiapky.

Zdroj: Puma

„Mal som možnosť nahliadnuť do archívov značky Puma a skombinovať to najlepšie z viacerých modelov prostredníctvom môjho vlastného štýlu a dizajnového podpisu,“ opisuje v tlačovej správe A$AP Rocky a pokračuje: „Máme tu elegantnú siluetu Mostro OG, inovácie a technické prvky z modelu Puma Disc a ochranný rám okolo obuvi. Výsledkom je Mostro Gabbia, alias Puma v klietke. Úplne nová a nevídaná silueta.“

Pozri si kúsky z novej kolekcie A$AP Rockyho pre značku Puma v galérii. Modely obuvi nájdeš v online obchode Footshop, zatiaľ čo oblečenie a doplnky nájdeš v obchodoch Puma.

Rakim Mayers, známy ako A$AP Rocky, je americký raper, ktorý sa narodil 3. októbra 1988 v Harleme. Najvýraznejší člen skupiny A$AP Mob, ktorú založil Yams v roku 2006, vydal svoj debutový mixtape Live. Love. ASAP v roku 2011 a okamžite získal uznanie od kolegov z brandže aj kritikov. Na svojom konte má viacero multimiliónových nahrávok vrátane L$D, Praise The Lord, Fashion Killa alebo F**kin' Problems. Tento rok by mal vydať očakávaný album Don't Be Dumb.

V súkromnom živote Rocky od roku 2020 tvorí pár s Rihannou, pričom spoločne majú dvoch synov (RZA, Riot) a čoskoro privítajú v rodine ďalšieho člena.