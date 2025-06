CEO spoločnosti Dhamani, miestnymi prezývaný kráľ zlatníkov, videl jeho prácu v Dubaji. Pozval ho do svojej kancelárie so slovami: „Zajtra u mňa. Mám 250 zamestnancov, ale fasovanie, aké máte vy, som ešte nevidel. Chcem, aby ste to naučili mojich ľudí.“

František Holub už ako malý chalan v paneláku vedel, že raz bude zlatníkom. Nepochádzal zo zlatníckej rodiny, ako mnohí iní v tomto remesle, no mal jasno v tom, čo chce. Prihlásil sa na zlatnícku školu a naplno sa pustil do učenia.

Keď počúval na walkmane Kontrafakt, povedal si, že by chcel niekedy Rytmusovi vyrobiť šperk. Dnes sú z nich dobrí kamaráti a okrem ikonických šperkov v hodnotách jednoizbáku mu navrhol aj snubný prsteň pre Jasmínu či svadobné obrúčky.

Prsteň, ktorý sa dostal do TOP 3 v kategórii High Jewelry na prestížnej súťaži v Mníchove, stojí 180 000 eur. František hovorí, že mu veľmi záleží na tom, aby zákazník dostal šperk za férovú cenu vzhľadom na vstupné náklady a náročnosť projektu.

„Do každého šperku dám maximum a vložím kus seba. Často si to sám skomplikujem. Nehľadám jednoduché riešenie, dôležitý je konečný výsledok. Raz odcudzili mojej zákazníčke náušnice a keď znalec robil odhad len podľa fotiek a certifikátu, nemohol uveriť, že som ich predával za 15-tisíc eur. Volal mi, či je to naozaj pravda, pretože sa mu to zdalo podhodnotené,“ vraví František pre Refresher.

Jeho šperky obdivujú nielen bežní ľudia, ale aj klenotníci či odborná verejnosť po celom svete. Ponuky na spoluprácu dostáva od svetových značiek, no on zostáva vo svojej dielni v Lučenci, ktorú si založil v dome po starých rodičoch, kde pôsobí dodnes.

„Ako študenti sme pracovali s meďou. To nebolo nič pre mňa. Chcel som pracovať s drahými kovmi a najhodnotnejšími kameňmi. Keď som bol na kurze v Berlíne u Vitalijho Kricuka, povedal mi, že som veľký talent, s akým sa doposiaľ nestretol. U neho som prvýkrát videl prácu pod mikroskopom – bol to úplne iný svet. Ja som dovtedy používal len lupu a z toho sa mi točila hlava.“

V tomto článku si prečítaš: V akých podmienkach začínal.

Ako šperky za státisíce eur vznikajú.

Čo na jeho prácu hovoria klenotníci zo sveta.

Ako sa spoznal s Rytmusom.

Aký pocit som mala, keď mi dal vyskúšať prsteň v hodnote 180 000 eur.

Tvoj prsteň bol nominovaný na Inhorgenta AWARD 2025 v Mníchove a dostal sa do TOP 3 v kategórii High Jewelry of the Year. Aký je to pocit?

Pracovali sme na ňom osem mesiacov. Je to naozaj neopísateľný pocit, pretože som sa niekoľko rokov chodil na túto prestížnu výstavu pozerať ako mladý študent. Na prvú výstavu som nemal ani peniaze na lístok do Mníchova. Rok čo rok som sledoval tie úžasné šperky, nové technológie a drahé kamene. No pre finančnú situáciu som si odtiaľ málokedy mohol niečo priniesť.

V čom je výnimočný?

Je v ňom 370 briliantov, farba D, čistota VVS1, s excelentným výbrusom a 108 kusov malých smaragdov. Váha prsteňa je 21,21 gramov a je vyrobený z 18-karátového bieleho zlata.

Jeho najväčšou pýchou je centrálny kameň, 14-karátový prírodný smaragd vo farbe vivid green. Je mimoriadne čistý, a čo je najdôležitejšie, nijakým spôsobom upravovaný ani olejovaný. Na svete je len malé percento takýchto smaragdov. Preto je jeho cena na začiatku nastavená pomerne nízko a môže len rásť.



Tí, čo mali možnosť ho vidieť, ho prirovnávajú k otvorenej hadej tlame. Špeciálne špicaté krapne, ktoré sú typické pre všetky moje šperky, v tomto prípade pripomínajú hadie zuby. Vôbec to nebol zámer, ale o tom je umelecký šperk – každý si v ňom nájde niečo svoje. Na základe toho dostal meno „The Emerald Serpent Ring.“

A čo s ním, predáš ho?

Uvidíme. Je to čerstvá záležitosť a v podstate sme ho po prvý raz vystavovali verejnosti v Prahe v DSC Gallery.

Aktuálnou témou je aj najnovší prívesok Rytmusa. Ako sa spojili vaše cesty?

Začalo sa to už v mojej malej dielni, v kumbálku v byte na sídlisku a u kamaráta. K nemu sme chodili pozerať rapové klipy, on mal jediný MTV. Neskôr, keď sa to dostalo aj na Slovensko, bola Kontrafakt moja jednoznačná voľba – čo bolo vtedy absolútne tabu, už len si pustiť na kazeťáku rap pred bytovkou. Patrik si išiel za svojím cieľom a nehovoriac o jeho rómskom pôvode. Toto si dnes málokto uvedomuje. Čím si musel prejsť.

To na druhej strane motivovalo mňa. Obdivoval som ho, že si ide svojou cestou. Počúval som Kontrafakt na walkmane a pritom vyrábal svoje prvé šperky. Už vtedy som si povedal, že raz chcem vyrobiť niečo pre Patrika – nejaký špeciálny šperk.