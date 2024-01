Vykradli dom Rytmusa a Jasminy. Zlodej si odniesol majetok za vyše 80 000 eur, zmizli prstene aj rolexy

Ku krádeži došlo uprostred bieleho dňa v ich dome Malinove, keď u nich nikto nebol.

Dom manželov Vrbovských vykradli. Stalo sa to ešte 30. decembra. Z luxusného sídla v Malinove (okres Senec) zmizli najmä šperky a hodinky za astronomické sumy. Podľa dostupných informácií sa zlodej pravdepodobne dostal do domu tak, že preskočil plot, následne si otvoril dvere na terasu a vbehol rovno do spálne, informoval Plus Jeden Deň.

Raperovi Rytmusovi a moderátorke Jasmine Alagič zmizlo napríklad niekoľko zlatých retiazok vrátane jednej s výrazným príveskom veľkej hlavy Ježiša (3 000 eur), značkový kufor (4 000 eur), zlatá retiazka s príveskom kozorožca (10 000 eur), hodinky značky Rolex (30 000 eur) či dokonca zlatý zásnubný prsteň (6 000 eur).

Krádež pocítila najmä Jasmina. Tá si na rozdiel od manžela Patrika svoje cennosti nezamykala do domáceho trezoru, a tak sa suma ukradnutých šperkov vyšplhala až na 67-tisíc eur. Rytmus prišiel o majetok v hodnote 17-tisíc eur.

„Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci vyšetrujú okolnosti krádeže do jedného z domov v obci Malinovo. Zo strany vyšetrovateľa je v tejto súvislosti vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania domovej slobody v jednočinnom súbehu s trestným činom krádeže,“ potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

Raper s manželkou Jasminou na Instagram nahrali video, kde objasnili okolnosti a zároveň varovali ľudí, nech si svoje domy zamykajú a alarmujú vždy, dokonca aj za bieleho dňa, ak venčia psa.

Vo videu dvojica vyzerá veľmi pokojne a celú situáciu berú ako lekciu. „Toto je výkričník pre nás aj pre vás. Z tohto domu robíme prison break,“ uviedla Jasmina, ktorej podľa jej slov už v minulosti ich „gazdiná“ povedala, že práve v Malinove skupinka mužov preskakuje ploty a kradne.

„Všetko, čo sa dá kúpiť, je lacné, a preto ti, láska, kúpim nové,“ povedal Rytmus manželke vo videu. Na záver uvádzajú, že ich sídlo nebolo jediné, ktoré sa stalo terčom zlodeja, no viac informácií neposkytli, pretože situácia je predmetom vyšetrovania.