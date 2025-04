Súťaž bude obsahovať mikroskopické preteky v priamom prenose. Na víťaza si môžeš aj staviť.

Los Angeles je pripravené usporiadať 25. apríla vôbec prvé preteky spermií na svete, ktoré majú riešiť rastúce obavy z poklesu mužskej plodnosti, informuje The Times. Sperm Racing, startup tvorený mladými začínajúcimi podnikateľmi, sa podujal na organizáciu tohto bizarného eventu.

Preteky sa uskutočnia v Hollywood Palladium pred živým publikom s tisíckami divákov a okrem toho sa budú vysielať i naživo. Celá udalosť má odzrkadľovať skutočnú atmosféru športového preteku, doplnenú o tlačové konferencie, živé komentáre a dokonca aj stávkové príležitosti. Preteky budú usporiadané ako minimaratón, v ktorom budú pretekať dve spermie – každá meria 0,05 milimetra – na 20-centimetrovej mikroskopickej dráhe.

Nápad má korene v klesajúcej mužskej plodnosti

Iniciatíva zabezpečila kolo financovania vo výške 1 milión dolárov pod vedením Karatage s účasťou spoločností Figment Capital a Karman. Sperm Racing uviedol, že ich startup „je zameraný na to, aby bolo reprodukčné zdravie merateľné a zároveň riešilo klesajúcu mieru plodnosti“.

Podľa organizátorov sa v súťaži predstavia dve vzorky spermií, ktoré pretekajú cez biologicky presnú mikroskopickú repliku ženského reprodukčného traktu. Podujatie tak spojí humor so serióznym vedeckým zámerom a jeho cieľom je jedinečne pútavým spôsobom upozorniť na naliehavú potrebu uvedomenia si reprodukčného zdravia.

„Preteky spermií nie sú len o pretekaní spermií (aj keď, povedzme si úprimne, je to zábavné). Je to o premene zdravia na súťaž. Ide o to, aby sa mužská plodnosť stala niečím, o čom chcú ľudia skutočne hovoriť, sledovať a zlepšovať sa. Zaoberáme sa témou, ktorej sa nikto nechce dotknúť a robíme ju zaujímavou, merateľnou a čudne meniacou túto paradigmu, pretože zdravie si zaslúži začiatok,“ hovorí Sperm Racing.

Podujatie upriamuje pozornosť na kritický problém: prudký pokles mužskej plodnosti. Štúdie ukazujú, že počet spermií celosvetovo za posledné polstoročie klesol o viac ako 50 %. Organizátori pretekov veria, že vďaka svojmu neobvyklému konceptu vzbudí skutočný záujem o reprodukčné zdravie mužov.