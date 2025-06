V novom Rýchlo a zbesilo by mohli oživiť Paula Walkera. Vin Diesel na tom trvá

Herec prezradil, že by si prial oživiť postavu jeho zosnulého kamaráta.

Finále Rýchlo a Zbesilo sa blíži. Vin Diesel na nedávnej tlačovej konferencii prezradil detaily očakávaného konca série. Herec má tri podmienky, pod ktorými sa do filmu vráti. Oživiť chce aj charakter svojho zosnulého kamaráta Paula Walkera.

„Štúdio mi povedalo, Vin, môžeme mať finále Rýchlo a Zbesilo dokončené v apríli 2027? Odpovedal som, že mám tri podmienky,“ začal svoje rozprávanie na konferencii.

„Za prvé chcem, aby sa vrátila franšíza naspäť do L. A. Po druhé chcem, aby sa autová kultúra vrátila naspäť do ulíc. Po tretie chcem, aby sa znova stretli Dom a Brian O'Conner,“ opísal podmienky, ktoré si vraj kládol.

To, čo myslel tým, že chce vrátiť charakter jeho zosnulého kamaráta, bližšie neprezradil. V dnešnej dobe je teoreticky možné Walkera oživiť a do série vrátiť. To, či to tvorcovia skutočne spravia, zatiaľ nevieme. Paul Walker zomrel v roku 2013 po tragickej autonehode. Mal 40 rokov a zostala po ňom dcéra.