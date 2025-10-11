Realizácia projektu trvala 10 rokov, ale výsledok stojí za to.
Renovácia starých bytov si vyžaduje množstvo času, energie a v neposlednom rade tiež finančných prostriedkov, avšak častokrát sú tieto projekty vizuálne atraktívnejšie ako novostavby, ktoré vznikajú ako na bežiacom páse.
Skvelým príkladom je 2-izbový byt vo funkcionalistickom dome v Prahe, ktorý bol postavený na konci 30. rokov minulého storočia a obsahuje viacero pôvodných prvkov. Skúsený architekt Martin Čeněk z ateliéru martin cenek architecture vyriešil zlý technický stav nehnuteľnosti s úžitkovou plochou 49 štvorcových metrov, zmenil zastaranú dispozíciu a zrekonštruoval množstvo nádherných historických detailov, ktoré ľahko doplnil o moderný dizajn.
Presne podľa svojho vkusu a navyše pre seba samého.
Architekt vykonal kompletnú prerábku konštrukcie vrátane všetkých technických zariadení, podláh (pôvodná dubová parketová podlaha je nahradená replikou, pozn. redakcie) a všetkých povrchov či odkrytia železobetónového trámového stropu v obývačke a jeho premeny na originálny umelecký prvok.
Zmena dispozície spočíva hlavne v novom využití pôvodnej kuchyne a kompletnej demolácii pôvodnej komory a kúpeľne, ktoré sú nahradené novým vstavaným nábytkovým blokom s úložným priestorom, skrytou kúpeľňou a časťou kuchyne. Nová vrstva využíva tradičné materiály – kombináciu morených dubových dýh a bieleho laku, ale takým spôsobom, aby vo vnútri vytvorila úplne čistý, minimalistický, biely priestor.
Veľkú pozornosť venoval Martin Čeněk kombinácii pôvodných prvkov a detailov s novým dizajnérskym nábytkom a doplnkami, ale aj výberu materiálov pre všetky na mieru vyrobené vstavané skrine, ktoré určujú využitie a tiež dispozíciu priestoru.
Interiér obsahuje prvky, ktoré majú často silný osobný príbeh – ako napríklad štyri renovované jedálenské stoličky od značky Thonet z rodinného domu prastarých rodičov, polovica stoličky Thonet, ktorú používal strýko architekta vo svojej pracovni, funkcionalistická rúrková stolička Ez12 navrhnutá v roku 1930 Karlem Ortom pre spoločnosť Gottwald a dobové svietidlá.
Prvky s dušou a históriou dopĺňajú minimalistickejšie moderné produkty, ako je ležadlo Fusion od štúdia Nendo. Ružová stolička v tvare prasiatka v predsieni bol dar od priateľov a Martinovi Čeněkovi pripomína, že ako architekt by sa nemal vždy brať tak vážne.
Galéria je prácou fotografky Alexandry Timpau z ateliéru Alex Shoots Buildings.