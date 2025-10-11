Kategórie
Obsah článku vznikol v spolupráci so spoločnosťou Linka
dnes 11. októbra 2025 o 11:00
Čas čítania 1:24
Richard Balog

FOTO: Aj malý byt dokáže očariť. Takto vyzerá renovácia bytu vo funkcionalistickom štýle z Prahy

FOTO: Aj malý byt dokáže očariť. Takto vyzerá renovácia bytu vo funkcionalistickom štýle z Prahy
Zdroj: Alex Shoots Building
KULTÚRA ARCHITEKTÚRA ZO SLOVENSKEJ A Z ČESKEJ REPUBLIKY PRAHA
Realizácia projektu trvala 10 rokov, ale výsledok stojí za to.

Renovácia starých bytov si vyžaduje množstvo času, energie a v neposlednom rade tiež finančných prostriedkov, avšak častokrát sú tieto projekty vizuálne atraktívnejšie ako novostavby, ktoré vznikajú ako na bežiacom páse.

Skvelým príkladom je 2-izbový byt vo funkcionalistickom dome v Prahe, ktorý bol postavený na konci 30. rokov minulého storočia a obsahuje viacero pôvodných prvkov. Skúsený architekt Martin Čeněk z ateliéru martin cenek architecture vyriešil zlý technický stav nehnuteľnosti s úžitkovou plochou 49 štvorcových metrov, zmenil zastaranú dispozíciu a zrekonštruoval množstvo nádherných historických detailov, ktoré ľahko doplnil o moderný dizajn.

Presne podľa svojho vkusu a navyše pre seba samého.

Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
Architekt Martin Čeněk vytvoril bývanie podľa svojho vkusu pre seba.
Architekt Martin Čeněk vytvoril bývanie podľa svojho vkusu pre seba. Zdroj: Alex Shoots Building

Architekt vykonal kompletnú prerábku konštrukcie vrátane všetkých technických zariadení, podláh (pôvodná dubová parketová podlaha je nahradená replikou, pozn. redakcie) a všetkých povrchov či odkrytia železobetónového trámového stropu v obývačke a jeho premeny na originálny umelecký prvok.

Zmena dispozície spočíva hlavne v novom využití pôvodnej kuchyne a kompletnej demolácii pôvodnej komory a kúpeľne, ktoré sú nahradené novým vstavaným nábytkovým blokom s úložným priestorom, skrytou kúpeľňou a časťou kuchyne. Nová vrstva využíva tradičné materiály – kombináciu morených dubových dýh a bieleho laku, ale takým spôsobom, aby vo vnútri vytvorila úplne čistý, minimalistický, biely priestor.

Praha, Martin Čeněk Architecture
Zdroj: Alex Shoots Building

Veľkú pozornosť venoval Martin Čeněk kombinácii pôvodných prvkov a detailov s novým dizajnérskym nábytkom a doplnkami, ale aj výberu materiálov pre všetky na mieru vyrobené vstavané skrine, ktoré určujú využitie a tiež dispozíciu priestoru.

Praha, Martin Čeněk Architecture
Zdroj: Alex Shoots Building

Interiér obsahuje prvky, ktoré majú často silný osobný príbeh – ako napríklad štyri renovované jedálenské stoličky od značky Thonet z rodinného domu prastarých rodičov, polovica stoličky Thonet, ktorú používal strýko architekta vo svojej pracovni, funkcionalistická rúrková stolička Ez12 navrhnutá v roku 1930 Karlem Ortom pre spoločnosť Gottwald a dobové svietidlá.

Prvky s dušou a históriou dopĺňajú minimalistickejšie moderné produkty, ako je ležadlo Fusion od štúdia Nendo. Ružová stolička v tvare prasiatka v predsieni bol dar od priateľov a Martinovi Čeněkovi pripomína, že ako architekt by sa nemal vždy brať tak vážne.

Galéria je prácou fotografky Alexandry Timpau z ateliéru Alex Shoots Buildings.

Architekt Martin Čeněk vytvoril bývanie podľa svojho vkusu pre seba. Praha, Martin Čeněk Architecture Praha, Martin Čeněk Architecture Praha, Martin Čeněk Architecture
Zobraziť galériu
(21)
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Zdroj: linka.news
Foto: Alex Shoots Buildings
Náhľadový obrázok: Alex Shoots Building
