Zamestnancom Ryanairu zvýšili bonus za odhalenie cestujúceho s nadrozmernou batožinou

Od novembra si zamestnanci leteckej spoločnosti dokážu privyrobiť ešte viac ako doteraz.
Bonus pre pracovníkov Ryanairu, ktorí odhalia pasažierov s nadrozmernou príručnou batožinou, sa zvýši z 1,50 € na 2,50 € za každú tašku, uviedol šéf leteckej spoločnosti.
Michael O'Leary povedal pre BBC, že zmena vstúpi do platnosti v novembri, a dodal, že sa za ňu vôbec neospravedlňuje. Podľa neho je tento bonus zameraný na odradenie malej menšiny cestujúcich, ktorí si so sebou nosia batožinu presahujúcu stanovený limit, pričom trvá na tom, že letecká spoločnosť sa „nesnaží nikoho nachytať“.
„Ak ľudia nedodržiavajú pravidlá a pokúsia sa nastúpiť s nadmernou batožinou, tak ich odhalíme a rád odmením našich zamestnancov, ktorí tieto tašky odhalia,“ dodal O'Leary.
Cestujúci s Ryanairom si môžu na palubu bezplatne vziať jednu malú príručnú tašku, ale môžu čeliť poplatku až do 85 eur, ak sa pokúsia nastúpiť s väčšou batožinou, v závislosti od trasy a dátumu cesty.
V súčasnosti je povolená príručná taška s maximálnymi rozmermi 40 cm x 20 cm x 25 cm a hmotnosťou do 10 kg. Avšak od septembra dôjde k zmene podľa nových pravidiel EÚ – nový rozmer bude 40 cm x 30 cm x 20 cm.
O'Leary uviedol, že približne 200 000 cestujúcich ročne musí zaplatiť extra poplatok za to, že ich príručná batožina putuje do podpalubia, a dodal, že mu nie je ľúto tých „špekulantov“, ktorí sa snažia prepašovať na palubu ruksaky.
„Sme letecká spoločnosť s najnižšími cenami leteniek v Európe,“ povedal. „Tieto pravidlá sú jasne stanovené. Prosím, dodržujte ich, ako to robí 99,9 % z našich 200 miliónov cestujúcich, a nebudete mať žiadny problém.“
Zdôraznil, že dodržiavanie pravidiel o batožine prispeje k rýchlejšiemu nástupu cestujúcich a k menšiemu množstvu meškaní letov.
Okrem zvýšenia bonusu za tašku Ryanair ruší aj mesačný strop 80 € na maximálny zárobok personálu za odhalenie nadmernej batožiny. O'Leary dodal, že chce, aby „pracovníci na letiskách odhaľovali ľudí, ktorí podvádzajú systém“.