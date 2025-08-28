Kategórie
dnes 28. augusta 2025 o 16:06
Čas čítania 1:12
Michaela Kedžuchová

Zamestnancom Ryanairu zvýšili bonus za odhalenie cestujúceho s nadrozmernou batožinou

Zamestnancom Ryanairu zvýšili bonus za odhalenie cestujúceho s nadrozmernou batožinou
Zdroj: Archív respondentky Niki
ZAUJÍMAVOSTI CESTOVANIE LIETADLO RYANAIR
Od novembra si zamestnanci leteckej spoločnosti dokážu privyrobiť ešte viac ako doteraz.

Bonus pre pracovníkov Ryanairu, ktorí odhalia pasažierov s nadrozmernou príručnou batožinou, sa zvýši z 1,50 € na 2,50 € za každú tašku, uviedol šéf leteckej spoločnosti.

Michael O'Leary povedal pre BBC, že zmena vstúpi do platnosti v novembri, a dodal, že sa za ňu vôbec neospravedlňuje. Podľa neho je tento bonus zameraný na odradenie malej menšiny cestujúcich, ktorí si so sebou nosia batožinu presahujúcu stanovený limit, pričom trvá na tom, že letecká spoločnosť sa „nesnaží nikoho nachytať“.

Táto zmena priblíži Ryanair ku konkurencii. Wizz Air už teraz povoľuje batožinu rovnakých rozmerov, zatiaľ čo EasyJet umožňuje ešte väčšie príručné tašky. Ryanair tak reaguje na nové európske pravidlá a snaží sa cestujúcim vyjsť v ústrety.
Táto zmena priblíži Ryanair ku konkurencii. Wizz Air už teraz povoľuje batožinu rovnakých rozmerov, zatiaľ čo EasyJet umožňuje ešte väčšie príručné tašky. Ryanair tak reaguje na nové európske pravidlá a snaží sa cestujúcim vyjsť v ústrety.

„Ak ľudia nedodržiavajú pravidlá a pokúsia sa nastúpiť s nadmernou batožinou, tak ich odhalíme a rád odmením našich zamestnancov, ktorí tieto tašky odhalia,“ dodal O'Leary.

Cestujúci s Ryanairom si môžu na palubu bezplatne vziať jednu malú príručnú tašku, ale môžu čeliť poplatku až do 85 eur, ak sa pokúsia nastúpiť s väčšou batožinou, v závislosti od trasy a dátumu cesty.

ryanair
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

V súčasnosti je povolená príručná taška s maximálnymi rozmermi 40 cm x 20 cm x 25 cm a hmotnosťou do 10 kg. Avšak od septembra dôjde k zmene podľa nových pravidiel EÚ – nový rozmer bude 40 cm x 30 cm x 20 cm.

O'Leary uviedol, že približne 200 000 cestujúcich ročne musí zaplatiť extra poplatok za to, že ich príručná batožina putuje do podpalubia, a dodal, že mu nie je ľúto tých „špekulantov“, ktorí sa snažia prepašovať na palubu ruksaky.

„Sme letecká spoločnosť s najnižšími cenami leteniek v Európe,“ povedal. „Tieto pravidlá sú jasne stanovené. Prosím, dodržujte ich, ako to robí 99,9 % z našich 200 miliónov cestujúcich, a nebudete mať žiadny problém.“

Odporúčané
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík 19. augusta 2025 o 8:51

Zdôraznil, že dodržiavanie pravidiel o batožine prispeje k rýchlejšiemu nástupu cestujúcich a k menšiemu množstvu meškaní letov.

Okrem zvýšenia bonusu za tašku Ryanair ruší aj mesačný strop 80 € na maximálny zárobok personálu za odhalenie nadmernej batožiny. O'Leary dodal, že chce, aby „pracovníci na letiskách odhaľovali ľudí, ktorí podvádzajú systém“.

Odporúčané
Zamestnanci Ryanairu zarábajú na tvojej nadrozmernej batožine. Ich bonus sa môže vyšplhať až na 80 eur Zamestnanci Ryanairu zarábajú na tvojej nadrozmernej batožine. Ich bonus sa môže vyšplhať až na 80 eur 23. júla 2025 o 14:15
Odporúčané
Odstávajú ti kolieska na batožine? Zaplatíš za to 70 eur. Cestujúci hovoria o tvrdých kontrolách Ryanairu, ako som dopadla ja? Odstávajú ti kolieska na batožine? Zaplatíš za to 70 eur. Cestujúci hovoria o tvrdých kontrolách Ryanairu, ako som dopadla ja? 29. júna 2025 o 7:00
Odporúčané
20 cestujúcich muselo pred vzletom opustiť palubu lietadla. Dôvodom bola jeho hmotnosť 20 cestujúcich muselo pred vzletom opustiť palubu lietadla. Dôvodom bola jeho hmotnosť 26. augusta 2025 o 13:01
Anketa:
Mal/a si niekedy problém s batožinou na letisku?
Ešte nie
Už áno
Ešte nie
90 %
Už áno
10 %
CESTOVANIE LIETADLO RYANAIR
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Archív respondentky Niki
