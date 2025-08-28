Viktor Sheen vydal tajný track, ktorý schoval niekde na Instagrame. Našli sme ho

Viktor Sheen vydal nový track pod svojím alter egom.
Viktor Sheen je jedným z umelcov, ktorí – podobne ako Calin – majú aj druhé umelecké alter ego, v jeho prípade je to Lil Buca Near. Už koncom minulého roka pod týmto menom vydal singel „Balada“. Objavil sa aj na svojom poslednom albume Impostor Syndrom, ako aj na najnovšom albume od HASANa, konkrétne na tracku „10 Minut“.
Včera na svojom neaktívnom Instagrame zdieľal príbeh, v ktorom poďakoval fanúšikom za podporu na shows a povedal, že si ide oddýchnuť a čoskoro príde s novou hudbou. Medzitým: „Buca season,“ napísal. Počul som, že má na IG nový free track – good luck tomu, kto ho nájde.
My sme ho našli.
Na jeho druhom instagramovom účte realbucanear v jeho story je link na nový track „NIC“ ako link na Dropbox od D. Kopa.
Na ďalšej story napísal taktiež „6. asi dám von, lepšie a rovno streamy“, takže dúfajme, že od 6. 9. (predpokladáme) budeme môcť track počúvať aj na platformách ako Spotify či Apple Music.