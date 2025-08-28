Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 28. augusta 2025 o 10:04
Čas čítania 0:38
Michaela Kedžuchová

Viktor Sheen vydal tajný track, ktorý schoval niekde na Instagrame. Našli sme ho

Viktor Sheen vydal tajný track, ktorý schoval niekde na Instagrame. Našli sme ho
Zdroj: Viktor Sheen/Spotify/propagační materiál, instagram / @rychlikluci
HUDBA RAP RAPOVÁ SCÉNA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Viktor Sheen vydal nový track pod svojím alter egom.

Viktor Sheen je jedným z umelcov, ktorí – podobne ako Calin – majú aj druhé umelecké alter ego, v jeho prípade je to Lil Buca Near. Už koncom minulého roka pod týmto menom vydal singel „Balada“. Objavil sa aj na svojom poslednom albume Impostor Syndrom, ako aj na najnovšom albume od HASANa, konkrétne na tracku „10 Minut“.

Včera na svojom neaktívnom Instagrame zdieľal príbeh, v ktorom poďakoval fanúšikom za podporu na shows a povedal, že si ide oddýchnuť a čoskoro príde s novou hudbou. Medzitým: „Buca season,“ napísal. Počul som, že má na IG nový free track – good luck tomu, kto ho nájde.

Odporúčané
Spotify čelí kritike, rušia si ho používatelia aj umelci. Zistilo sa, že peniaze z predplatného putujú do vojenského zbrojenia Spotify čelí kritike, rušia si ho používatelia aj umelci. Zistilo sa, že peniaze z predplatného putujú do vojenského zbrojenia 27. júna 2025 o 12:11
viktor sheen
Zdroj: Instagram / @rychlikluci

My sme ho našli.

Na jeho druhom instagramovom účte realbucanear v jeho story je link na nový track „NIC“ ako link na Dropbox od D. Kopa.

viktor sheen lil buca near viktor sheen lil buca near
Zobraziť galériu
(2)

Na ďalšej story napísal taktiež „6. asi dám von, lepšie a rovno streamy“, takže dúfajme, že od 6. 9. (predpokladáme) budeme môcť track počúvať aj na platformách ako Spotify či Apple Music.

Odporúčané
Spotify prichádza s novinkou: umožní používateľom pridať vlastné prechody medzi skladbami Spotify prichádza s novinkou: umožní používateľom pridať vlastné prechody medzi skladbami 21. augusta 2025 o 8:22
Odporúčané
Jedna vila, 40 hudobníkov, 60 hodín non-stop tvorby. Leaky od Zaya či Luca Brassiho môžeš sledovať aj ty Jedna vila, 40 hudobníkov, 60 hodín non-stop tvorby. Leaky od Zaya či Luca Brassiho môžeš sledovať aj ty 26. augusta 2025 o 16:41
Odporúčané
Spotify prichádza s ďalšou novinkou. Po novom budeš môcť kamošom písať už aj cez streamovaciu platformu Spotify prichádza s ďalšou novinkou. Po novom budeš môcť kamošom písať už aj cez streamovaciu platformu 26. augusta 2025 o 16:58
 
S predplatným si užívaš viac obsahu a menej reklám
S Refresher+ získaš prístup k obsahu bez zbytočných reklám.
Členstvo ti súčasne sprístupní exkluzívne články a videá, ktoré sú dostupné len pre našich predplatiteľov.
Chcem byť súčasťou klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
RAP RAPOVÁ SCÉNA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Viktor Sheen/Spotify/propagační materiál, instagram / @rychlikluci
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov
Sponzorovaný obsah
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov
20. 8. 2025 18:00
Július spravuje dlhodobé nájmy: Aj ľudia, ktorí na papieri vyzerajú ideálne, môžu spôsobiť veľké problémy
refresher+
Odporúčané
Július spravuje dlhodobé nájmy: Aj ľudia, ktorí na papieri vyzerajú ideálne, môžu spôsobiť veľké problémy
pred 2 dňami
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
Sponzorovaný obsah
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
pred 23 minútami
Simona žije v Tulume, s manželom otvorili matcha bar: Máme najlepšiu matchu, miestni si ju veľmi obľúbili (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Simona žije v Tulume, s manželom otvorili matcha bar: Máme najlepšiu matchu, miestni si ju veľmi obľúbili (Rozhovor)
pred 2 hodinami
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
20. 8. 2025 15:00
Michal má 25 a v lete je podomový predavač kníh v USA: Zarobil som si na 6 investičných bytov (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Michal má 25 a v lete je podomový predavač kníh v USA: Zarobil som si na 6 investičných bytov (Rozhovor)
pred 2 dňami
Storky
Jaromír Jágr sa zapísal medzi klubové legendy NHL
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Toto je dôvod
Dwayne Johnson | The Rock
Dwayne Johnson je v novom filme na nepoznanie. Koľko hodín strávil v maskérni?
Kráska z Love Islandu sa podelila o svoj veľký deň. Zdieľala zábery z romanticke...
Nová hra ťa zavedie do prvej svetovej vojny. Pozri si tieto úžasné zábery
Supreme predstavil novú kolekciu Jeseň/Zima 2025
Tabačka žila do skorého rána. Na FCKUNK9 pop-up do Košíc prišiel aj Wen
Zdeněk Pohlreich mieri na YouTube. Prichádza s vlastnou kuchárskou šou
Hviezda Stranger Things sa stala matkou: V 21 rokoch si adoptovala dievčatko
Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Takto vyzerajú
V Bratislave sa pred očami návštevníkov roztopilo umenie...
Do seriálu Dunaj, k vašim službám prichádzajú nové postavy. Objaví sa v ňom aj z...
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj sestrička
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mal...
Sponzorovaný obsah
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu
Známe bratislavské bistro otvára novú prevádzku. Oli’s prinesie kúsok Talianska
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
Post Malone sa stál tvárou mužskej kolekcie SKIMS
Upútavka na druhú sériu Fallout: Tešiť sa môžeš na návrat starej postavy
Nové Nike Air Force 1 s rukopisom Virgila Abloha sú horúcou novinkou sezóny
Lifestyle news
Viktor Sheen vydal tajný track, ktorý schoval niekde na Instagrame. Našli sme ho pred 19 minútami
Rodičia žalujú OpenAI za smrť svojho syna. Vinia ChatGPT zo spoluúčasti na samovražde pred hodinou
Spotify odhalilo TOP 5 letných songov. Nájdeš medzi nimi svojho favorita? pred 2 hodinami
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah včera o 19:13
Juraj Kucka sa stal štvornásobným otcom. Šťastnú novinku oznámil netradične včera o 18:33
Drake sa stal najúspešnejším umelcom svojej éry. Predbehol Eminema aj Beyoncé včera o 17:15
Jaromír Jágr získal prestížne ocenenie. V NHL sa zapíše medzi klubové legendy včera o 16:32
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Zmenila aj jeho názov včera o 14:51
Spravodajstvo
Dôchodky Polícia SR Dôchodcovia Donald Trump
Viac
Slovák znásilnil svoju 12-ročnú neter s mentálnym postihnutím. Tvrdí, že ho provokovala
pred 24 minútami
VIDEO: Ľudia v Senici vypískali vládu. Dav skandoval: „Dosť bolo Fica“
pred hodinou
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
pred 3 hodinami

Viac z Hudba

Všetko
Spotify odhalilo TOP 5 letných songov. Nájdeš medzi nimi svojho favorita?
Spotify odhalilo TOP 5 letných songov. Nájdeš medzi nimi svojho favorita?
pred 2 hodinami
Jedna vila, 40 hudobníkov, 60 hodín non-stop tvorby. Leaky od Zaya či Luca Brassiho môžeš sledovať aj ty
Jedna vila, 40 hudobníkov, 60 hodín non-stop tvorby. Leaky od Zaya či Luca Brassiho môžeš sledovať aj ty
pred 2 dňami
Will Smith pridal video zo svojej tour, fanúšikovia však špekulujú o AI-generovanom publiku
Will Smith pridal video zo svojej tour, fanúšikovia však špekulujú o AI-generovanom publiku
pred 2 dňami
Taylor Swift a Travis Kelce sú zasnúbení. Na Instagrame zverejnili zaľúbené fotografie a prstene
Taylor Swift a Travis Kelce sú zasnúbení. Na Instagrame zverejnili zaľúbené fotografie a prstene
pred 2 dňami
Premena Meghan Trainor vyvolala vlnu komentárov. Speváčka sa bráni sebavedomým odkazom
Premena Meghan Trainor vyvolala vlnu komentárov. Speváčka sa bráni sebavedomým odkazom
pred 2 dňami
Miley Cyrus oslavuje zmierenie. Svojmu otcovi k narodeninám venovala pieseň o dôvere
Miley Cyrus oslavuje zmierenie. Svojmu otcovi k narodeninám venovala pieseň o dôvere
pred 2 dňami
Viac z Tech Všetko
10 praktických vychytávok do intrákovej izby, ktoré nezaberú veľa miesta a nezruinujú tvoj rozpočet
V spolupráci
10 praktických vychytávok do intrákovej izby, ktoré nezaberú veľa miesta a nezruinujú tvoj rozpočet
24. 8. 2025 10:00
Umelá inteligencia ti pomôže zvizualizovať tvoje sny. Nové zariadenie Dream Recorder z nich vytvorí krátky film
pred 3 dňami
Najdrahší nový model Ferrari v histórii: Unikátna Daytona SP3 sa vydražila za 22 miliónov eur
19. 8. 2025 10:06
Viac z Gastro Všetko
Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food
Ľudia
pred 4 dňami
Odporúčané
Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food
pred 4 dňami
Dominika z reštaurácie Sushi Time: Jeden zákazník chcel zohriať sushi v mikrovlnke, miešať wasabi so sójovou omáčkou je chyba
21. 8. 2025 13:00
Obľúbená letná destinácia Slovákov zakročila proti all inclusive v hoteloch. Úrady kritizujú plytvanie jedlom
18. 8. 2025 12:38
Viac z Šport Všetko
Attila Végh sa vracia do ringu. Tentoraz bude zápasiť v boxe
Attila Végh sa vracia do ringu. Tentoraz bude zápasiť v boxe
pred 3 dňami
V hokeji budú platiť štyri nové pravidlá. Týkať sa budú hráčov na striedačke aj brankárov počas hry
včera o 11:03
Lenka Poláčková zverejnila prvé zábery z vrcholu K2. Stala sa prvou Slovenkou, ktorá zdolala 2. najvyššiu horu sveta
14. 8. 2025 15:33

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
Zaujímavosti
pred 22 minútami
Sponzorovaný obsah
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
pred 22 minútami
Nenič si zbytočne zdravie.
Simona žije v Tulume, s manželom otvorili matcha bar: Máme najlepšiu matchu, miestni si ju veľmi obľúbili (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Simona žije v Tulume, s manželom otvorili matcha bar: Máme najlepšiu matchu, miestni si ju veľmi obľúbili (Rozhovor)
pred 2 hodinami
CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50?
refresher+
Odporúčané
CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50?
včera o 18:42
Jaromír Jágr získal prestížne ocenenie. V NHL sa zapíše medzi klubové legendy
Jaromír Jágr získal prestížne ocenenie. V NHL sa zapíše medzi klubové legendy
včera o 16:32
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Zmenila aj jeho názov
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Zmenila aj jeho názov
včera o 14:51
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
pred 2 dňami
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
včera o 11:51
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
včera o 19:13
Zuzana Plačková je opäť tehotná. S Reném Rendym sa stanú dvojnásobnými rodičmi
Zuzana Plačková je opäť tehotná. S Reném Rendym sa stanú dvojnásobnými rodičmi
včera o 10:19
Dojímavý príbeh z bratislavskej reštaurácie: neznámy muž prekvapil rodinu v núdzi, zaplatil im večeru
Dojímavý príbeh z bratislavskej reštaurácie: neznámy muž prekvapil rodinu v núdzi, zaplatil im večeru
včera o 08:49
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
pred 2 dňami
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
22. 8. 2025 19:26
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
včera o 11:51
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
23. 8. 2025 17:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
pred 2 dňami
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Domov
Zdieľať
Diskusia