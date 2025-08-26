Live stream z vily plnej raperov a producentov môžeš vďaka WiG sledovať na YouTube.
Druhá WiG Pull Up session sa odohráva práve teraz v Bratislave. Vila plná mladých, ale aj skúsených raperov a producentov ponúka niekoľko štúdií, v ktorých môžu spoločne tvoriť hudbu. Tá sa neskôr objaví na WiG Mix Tape – rovnako ako nahrávky z marcovej session, ktorá vyšla v júni.
Na predošlej tape si mohol vidieť mená, ako Sensey, ERNE100, Rollsout, ale aj chalanov z ECHO crew – napríklad TRIPLE8 či LevakBob, ktorý je vo vile aj teraz v Bratislave. Okrem toho sa môžeš tešiť na chalanov z Crystal Garden, ahojnikiho, Okay či producenta z Nineteen Tapes, Lipiho.
Samozrejme, vo vile sa objavili aj Raphael, Zayo či Luca Brassi10x. Z producentov a DJ-ov určite poznáš mená, ako Hugo Hypetrain, Grimaso či Mjay.
Čo prinesú ďalšie hodiny? Veríme, že kopu novej hudby a nečakané featy naprieč Slovenskom a Českom, ale aj ďalšie mená vo vile.