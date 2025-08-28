Čítaj a dozvieš sa, kde v Prešove dostaneš za 1,5 eur pecku a kde len ochutenú vodu.
Prešov je mesto, ktoré môže niekto stále vnímať len cez dopravné zápchy, rozbité cesty či vibe z konca minulého storočia. Pravdou však je, že tretie najväčšie mesto na Slovensku sa denne rozrastá, pracujú v ňom na infraštruktúre a žije tu veľa mladých ľudí.
Popri infraštruktúre či kultúre sa rozrastá aj tamojšia gastroscéna. Dlhodobo sledujem nával nových podnikov rôznych konceptov, ktoré z Prešova robia veľmi zaujímavý spot na slovenskej gastromape.
- Ktorá zmrzlináreň v meste to robí najpoctivejšie.
- Aká ikona na Sídlisku III ma prekvapila napriek tomu, že z okolia som mal strach.
- Prečo je najlepšia zmrzlina v Prešove vlastne mimo Prešova a ktorá to je.
- Ako skončila v teste najvirálnejšia zmrzlináreň na Slovensku.
Napriek chladnejšiemu augustu sezóna v zmrzlinárskom priemysle trvá aj do októbra. Inak tomu nie je ani v Prešove a blízkom okolí.
Rozhodol som sa teda v rámci východniarskych gastrotestov zavítať do centra Koňarov a ochutnať 6 prevádzok so zmrzlinou. Výber som skladal na základe vlastných skúseností a znalostí, informácií od domácich či podľa recenzií, ktoré zákazníci zanechali danej prevádzke.
Ktorá ide najviac?
Zmrzlina je v roku 2025 produktom, ktorý dokáže spájať a zároveň rozhádať davy. Kde je najlepšia chuť, kde najnižšia cena či najväčšia porcia? Okrem toho budem hodnotiť konzistenciu, atmosféru prevádzky aj obsluhu.
Zatiaľ čo v košickom teste som zvolil stratégiu ochutnať všade tú istú, v tomto prípade testujem v každej prevádzke tú zmrzlinu, ktorá je tu najpredávanejšia a najobľúbenejšia.
Zoznam na ochutnávku tvoria zmrzlinárne Croatia, Cukráreň a Balkánska zmrzlina, Moritz Eis, Little Italy Gelato + bonusy v podobe La Hoda a Štastný Tučniak.
Refresher ti pravidelne prináša gastrotesty a články o dobrých podnikoch. Prečítaj si o teste košických zmrzlín, Melkym a jeho ocenenom streetfoode či o tom, kde v Košiciach si dáš najlepšiu matchu.
Ak ťa podobný obsah baví a chceš nás podporiť, staň sa ešte dnes členom Refresher+ a užívaj si okrem prístupu k prémiovému obsahu aj početné benefity. Ďakujeme za tvoju podporu!
Čítaj ďalej a dozvieš sa, aké boli ceny, ktorá prevádzka ma najviac prekvapila, kde to za to skutočne stojí a kde by si možno nabudúce ani nemusel ísť. Rebríček je zoradený podľa subjektívneho názoru od tej, ktorá mi chutila najmenej.
6. Zmrzlina Croatia
Adresa: Floriánova 1
O podniku, ktorý má tradíciu od 90. rokov som počúval veľmi dlho. Táto ikona je z Floriánovej ulice, na jednej z dopravných tepien smerom na Hlavnú. Má jadranský vibe, hrá tu jadranská hudba a na stene visí obraz z Benátok. To však nie je jediné, čo ma na tejto prevádzke trošku rozrušilo.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čo ma sklamalo na odporúčanej mestskej klasike z Floriánovej ulice.
- Kde mi chutila zmrzlina najmenej a na čo si tam dávaj pozor.
- Prečo ma zmrzka zo Sekčova vrátila naspäť do detstva a prečo som sa tam cítil ako v sklade.
- Čo robí z La Hody vo Fričovciach ikonu slovenských zmrzlín.
- Ktorá zmrzlina vyhrala v teste aj napriek tomu, že nie je priamo v meste.