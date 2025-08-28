Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 28. augusta 2025 o 18:00
Čas čítania 6:48
Timotej Gašper

Toto sú najlepšie prešovské zmrzliny: Odporúčaná klasika sklamala, klenot nájdeš pár kilometrov za mestom (Test)

Toto sú najlepšie prešovské zmrzliny: Odporúčaná klasika sklamala, klenot nájdeš pár kilometrov za mestom (Test)
Zdroj: Wikimedia Commmons
GASTRO GASTROPRIEMYSEL GASTROTESTY PREŠOV ZMRZLINA
Čítaj a dozvieš sa, kde v Prešove dostaneš za 1,5 eur pecku a kde len ochutenú vodu.

Prešov je mesto, ktoré môže niekto stále vnímať len cez dopravné zápchy, rozbité cesty či vibe z konca minulého storočia. Pravdou však je, že tretie najväčšie mesto na Slovensku sa denne rozrastá, pracujú v ňom na infraštruktúre a žije tu veľa mladých ľudí.

Popri infraštruktúre či kultúre sa rozrastá aj tamojšia gastroscéna. Dlhodobo sledujem nával nových podnikov rôznych konceptov, ktoré z Prešova robia veľmi zaujímavý spot na slovenskej gastromape. 

V tomto článku si prečítaš:
  • Ktorá zmrzlináreň v meste to robí najpoctivejšie.
  • Aká ikona na Sídlisku III ma prekvapila napriek tomu, že z okolia som mal strach.
  • Prečo je najlepšia zmrzlina v Prešove vlastne mimo Prešova a ktorá to je.
  • Ako skončila v teste najvirálnejšia zmrzlináreň na Slovensku.

Napriek chladnejšiemu augustu sezóna v zmrzlinárskom priemysle trvá aj do októbra. Inak tomu nie je ani v Prešove a blízkom okolí. 

Rozhodol som sa teda v rámci východniarskych gastrotestov zavítať do centra Koňarov a ochutnať 6 prevádzok so zmrzlinou. Výber som skladal na základe vlastných skúseností a znalostí, informácií od domácich či podľa recenzií, ktoré zákazníci zanechali danej prevádzke. 

Ktorá ide najviac?

Zmrzlina je v roku 2025 produktom, ktorý dokáže spájať a zároveň rozhádať davy. Kde je najlepšia chuť, kde najnižšia cena či najväčšia porcia? Okrem toho budem hodnotiť konzistenciu, atmosféru prevádzky aj obsluhu.  

Zatiaľ čo v košickom teste som zvolil stratégiu ochutnať všade tú istú, v tomto prípade testujem v každej prevádzke tú zmrzlinu, ktorá je tu najpredávanejšia a najobľúbenejšia. 

Zoznam na ochutnávku tvoria zmrzlinárne Croatia, Cukráreň a Balkánska zmrzlina, Moritz Eis, Little Italy Gelato + bonusy v podobe La Hoda a Štastný Tučniak. 

Refresher ti pravidelne prináša gastrotesty a články o dobrých podnikoch. Prečítaj si o teste košických zmrzlín, Melkym a jeho ocenenom streetfoode či o tom, kde v Košiciach si dáš najlepšiu matchu.

Ak ťa podobný obsah baví a chceš nás podporiť, staň sa ešte dnes členom Refresher+ a užívaj si okrem prístupu k prémiovému obsahu aj početné benefity. Ďakujeme za tvoju podporu!

Čítaj ďalej a dozvieš sa, aké boli ceny, ktorá prevádzka ma najviac prekvapila, kde to za to skutočne stojí a kde by si možno nabudúce ani nemusel ísť. Rebríček je zoradený podľa subjektívneho názoru od tej, ktorá mi chutila najmenej.

6. Zmrzlina Croatia 

Adresa: Floriánova 1

O podniku, ktorý má tradíciu od 90. rokov som počúval veľmi dlho. Táto ikona je z Floriánovej ulice, na jednej z dopravných tepien smerom na Hlavnú. Má jadranský vibe, hrá tu jadranská hudba a na stene visí obraz z Benátok. To však nie je jediné, čo ma na tejto prevádzke trošku rozrušilo. 

Zmrzka
Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Kaliforňan miska podľa vlastného výberu ZDARMA , Bagetka na Račku ZDARMA alebo 2 kopčeky zmrzliny od Koun ZDARMA
Súvisiace témy
GASTROPRIEMYSEL GASTROTESTY PREŠOV ZMRZLINA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Reporter
Všetky články
Tvorím reportáže, píšem o gastronómii, zaujímavostiach z domova aj zo sveta a vyhľadávam inšpiratívnych ľudí. Ak máš tip na článok, určite mi napíš na [email protected]
Náhľadový obrázok: Timotej Gašper / REFRESHER - Wikimedia Commons
