Od rapového ukončenia leta až po klasické tance máme pre teba tipy na víkend.
Nevieš, do ktorého kúta Bratislavy zavítať tento víkend? Na to je tu WEEKEND RADAR. Prinášame ti víkendové eventy v Bratislave a v okolí, z ktorých si vyberie snáď každý. Či už ide o parties alebo komornejšie akcie – tu nájdeš všetko, čo našu redakciu zaujalo.
Piatok 29. augusta
POWER YOGA, Eurovea
InstaGYM opäť prináša svoje letné ranné cvičenia, a to už tento piatok o 7:30 ráno pri Dunaji. Vstup máš zadarmo, stačí len prísť a užiť si aktívne ráno.
NETRAP PARTY, Alchymista
O piatkový večer v Alchymistovi sa postarajú Matey a Cenatt z Insomnia Sound v spoločnosti Sayma. Piatky v meste sú vždy zábavné a tento týždeň tomu určite nebude inak. Lístky budú na mieste, priprav si jednu 10-eurovku a choď sa baviť.
SUMMER SHUTDOWN, MMC
Ak by si ale mal/-a náladu na vážne silné zakončenie leta v rapovej podobe (ktoré je vďakabohu v piatok a do pondelka to dospíš), určite choď kuknúť na chalanov do MMC. Luca Brassi10x, 13K, Raphael a ďalší určite predvedú showku, ako sa patrí.
Uprising, Zlaté Piesky
Tento piatok a sobotu sa uskutoční už 18. ročník Uprisingu. Tento rok spája ikony reggae,
newyorského rapu, britskej elektroniky aj latino rytmov a pridáva k nim aj množstvo noviniek, ktoré spravia z tohto víkendu legendárny zážitok. Program je naozaj pestrý aj pomimo hudby.
Sobota 30. augusta
Swarming Tongues, Staromestská Galéria Zichy
V sobotu sa od tretej do siedmej môžeš ísť pozrieť na výstavu Nikoly Balberčákovej: Swarming Tongues, ktorá bude v nedeľu končiť. Táto výstava sa venuje témam medikalizácie citov, úzkosti neskorého kapitalizmu a rozpadu intímnych väzieb v prostredí emočného prebytku.
Deň vo vinohradoch, Bratislava a okolie
Ak sa chceš dozvedieť viac o víne – nielen o jeho skladovaní, ale aj o pestovaní – určite neváhaj zavítať na Deň vo vinohradoch, kde sa priamo od vinárov dozvieš množstvo nových zaujímavostí. Vstupenku a viac informácií nájdeš tu.
Dara Rolis a Rytmus, Wakelake
Samozrejme, nemôžeme vynechať tento nečakaný reunion na Wakelake. Dara Rolins a Rytmus vystúpia na stagei plávajúcom na vode a ty musíš byť pri tom. Vstupenky nájdeš tu.
Nedeľa 31. augusta
Máš chuť podporiť dobrú vec a pritom sa naučiť spoločenské tance? Máme pre teba niečo výnimočné! Či už ťa láka jive, cha-cha alebo samba, šikovné tanečníčky Natália Horváthová, Patrícia Piešťanská, Dominika Rošková, Eliška Lenčesová a tanečník Vilda Šír ti to s radosťou ukážu. Výťažok z akcie poputuje na dobrú vec.
Slovenská filharmónia, Námestie slobody
Magický večer plný hudby sa odohrá na Námestí slobody ako veľkolepé finále Bratislavského kultúrneho leta. Záver už 50. ročníka tohto festivalu si môžeš užiť aj vďaka tancu a karnevalu, ktorý na teba taktiež čaká.