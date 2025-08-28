Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 28. augusta 2025 o 17:00
Čas čítania 2:13
Michaela Kedžuchová

Dara Rolins vystúpi s Rytmusom na Wakelakeu a letné prázdniny uzavrie Uprising. Čo robiť cez víkend v Bratislave? (WEEKEND RADAR)

Dara Rolins vystúpi s Rytmusom na Wakelakeu a letné prázdniny uzavrie Uprising. Čo robiť cez víkend v Bratislave? (WEEKEND RADAR)
Zdroj: instagram / @wakelakegs
KULTÚRA BRATISLAVA KAM CEZ VÍKEND WEEKEND RADAR
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Od rapového ukončenia leta až po klasické tance máme pre teba tipy na víkend.

Nevieš, do ktorého kúta Bratislavy zavítať tento víkend? Na to je tu WEEKEND RADAR. Prinášame ti víkendové eventy v Bratislave a v okolí, z ktorých si vyberie snáď každý. Či už ide o parties alebo komornejšie akcie – tu nájdeš všetko, čo našu redakciu zaujalo.

Každý týždeň ti pripravujeme výber akcií, koncertov, festivalov, výstav, trhov či kultúrnych podujatí, ktoré by ti rozhodne nemali ujsť. Určite nezabudni dať odber témy WEEKEND RADAR, aby ti nič dôležité neušlo.
 

Piatok 29. augusta

POWER YOGA, Eurovea 

InstaGYM opäť prináša svoje letné ranné cvičenia, a to už tento piatok o 7:30 ráno pri Dunaji.  Vstup máš zadarmo, stačí len prísť a užiť si aktívne ráno. 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by InstaGYM Specialista na Fit Pobyty (@instagym.sk)

NETRAP PARTY, Alchymista

O piatkový večer v Alchymistovi sa postarajú Matey a Cenatt z Insomnia Sound v spoločnosti Sayma. Piatky v meste sú vždy zábavné a tento týždeň tomu určite nebude inak. Lístky budú na mieste, priprav si jednu 10-eurovku a choď sa baviť. 

SUMMER SHUTDOWN, MMC

Ak by si ale mal/-a náladu na vážne silné zakončenie leta v rapovej podobe (ktoré je vďakabohu v piatok a do pondelka to dospíš), určite choď kuknúť na chalanov do MMC. Luca Brassi10x, 13K, Raphael a ďalší určite predvedú showku, ako sa patrí. 

Uprising, Zlaté Piesky

Tento piatok a sobotu sa uskutoční už 18. ročník Uprisingu. Tento rok spája ikony reggae,
newyorského rapu, britskej elektroniky aj latino rytmov a pridáva k nim aj množstvo noviniek, ktoré spravia z tohto víkendu legendárny zážitok. Program je naozaj pestrý aj pomimo hudby.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by UPRISING FESTIVAL ® (@uprising_festival)

Sobota 30. augusta 

Swarming Tongues, Staromestská Galéria Zichy 

V sobotu sa od tretej do siedmej môžeš ísť pozrieť na výstavu Nikoly Balberčákovej: Swarming Tongues, ktorá bude v nedeľu končiť. Táto výstava sa venuje témam medikalizácie citov, úzkosti neskorého kapitalizmu a rozpadu intímnych väzieb v prostredí emočného prebytku. 

Deň vo vinohradoch, Bratislava a okolie

Ak sa chceš dozvedieť viac o víne – nielen o jeho skladovaní, ale aj o pestovaní – určite neváhaj zavítať na Deň vo vinohradoch, kde sa priamo od vinárov dozvieš množstvo nových zaujímavostí. Vstupenku a viac informácií nájdeš tu.

den vo vinohradoch
Zdroj: mvc.com

 

Dara Rolis a Rytmus, Wakelake

Samozrejme, nemôžeme vynechať tento nečakaný reunion na Wakelake. Dara Rolins a Rytmus vystúpia na stagei plávajúcom na vode a ty musíš byť pri tom. Vstupenky nájdeš tu.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by P Production (@p_production_sk)

Nedeľa 31. augusta

Máš chuť podporiť dobrú vec a pritom sa naučiť spoločenské tance? Máme pre teba niečo výnimočné! Či už ťa láka jive, cha-cha alebo samba, šikovné tanečníčky Natália Horváthová, Patrícia Piešťanská, Dominika Rošková, Eliška Lenčesová a tanečník Vilda Šír ti to s radosťou ukážu. Výťažok z akcie poputuje na dobrú vec.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by @dancegiving_day

Slovenská filharmónia, Námestie slobody

Magický večer plný hudby sa odohrá na Námestí slobody ako veľkolepé finále Bratislavského kultúrneho leta. Záver už 50. ročníka tohto festivalu si môžeš užiť aj vďaka tancu a karnevalu, ktorý na teba taktiež čaká.

Odporúčané
Kto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT) Kto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT) 20. augusta 2025 o 11:00
Odporúčané
Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food 24. augusta 2025 o 11:00
Odporúčané
Na týchto miestach v Bratislave, si dáš skvelú matchu: Podniky, ktoré očaria pilates girl aj raj pre fajnšmekrov Na týchto miestach v Bratislave, si dáš skvelú matchu: Podniky, ktoré očaria pilates girl aj raj pre fajnšmekrov 13. augusta 2025 o 17:00
S predplatným si užívaš viac obsahu a menej reklám
S Refresher+ získaš prístup k obsahu bez zbytočných reklám.
Členstvo ti súčasne sprístupní exkluzívne články a videá, ktoré sú dostupné len pre našich predplatiteľov.
Chcem byť súčasťou klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
BRATISLAVA KAM CEZ VÍKEND WEEKEND RADAR
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: instagram / @wakelakegs
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Simona odišla žiť za priateľom do Tulumu: Mala som našetrené peniaze. Pol roka by som to bez práce dala, ale život je tu drahý
refresher+
Odporúčané
Simona odišla žiť za priateľom do Tulumu: Mala som našetrené peniaze. Pol roka by som to bez práce dala, ale život je tu drahý
dnes o 08:00
Toto sú najlepšie prešovské zmrzliny: Odporúčaná klasika sklamala, klenot nájdeš pár kilometrov za mestom (Test)
refresher+
Odporúčané
Toto sú najlepšie prešovské zmrzliny: Odporúčaná klasika sklamala, klenot nájdeš pár kilometrov za mestom (Test)
pred 2 hodinami
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
22. 8. 2025 14:00
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
Sponzorovaný obsah
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
dnes o 14:00
Michal má 25 a v lete je podomový predavač kníh v USA: Zarobil som si na 6 investičných bytov (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Michal má 25 a v lete je podomový predavač kníh v USA: Zarobil som si na 6 investičných bytov (Rozhovor)
pred 2 dňami
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
18. 8. 2025 10:00
Storky
Seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby nešikanovali hercov
Po kontroverzii so Sydney Sweeney uvádza American Eagle collab s Travisom Kelcem
Jaromír Jágr sa zapísal medzi klubové legendy NHL
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Toto je dôvod
Dwayne Johnson | The Rock
Dwayne Johnson je v novom filme na nepoznanie. Koľko hodín strávil v maskérni?
Kráska z Love Islandu sa podelila o svoj veľký deň. Zdieľala zábery z romanticke...
Nová hra ťa zavedie do prvej svetovej vojny. Pozri si tieto úžasné zábery
Supreme predstavil novú kolekciu Jeseň/Zima 2025
Tabačka žila do skorého rána. Na FCKUNK9 pop-up do Košíc prišiel aj Wen
Zdeněk Pohlreich mieri na YouTube. Prichádza s vlastnou kuchárskou šou
Hviezda Stranger Things sa stala matkou: V 21 rokoch si adoptovala dievčatko
Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Takto vyzerajú
V Bratislave sa pred očami návštevníkov roztopilo umenie...
Do seriálu Dunaj, k vašim službám prichádzajú nové postavy. Objaví sa v ňom aj z...
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj sestrička
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mal...
Sponzorovaný obsah
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu
Známe bratislavské bistro otvára novú prevádzku. Oli’s prinesie kúsok Talianska
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
Post Malone sa stál tvárou mužskej kolekcie SKIMS
Lifestyle news
Miley Cyrus prepísala históriu. Stala sa prvou tvárou módneho domu Maison Margiela pred 2 hodinami
VIDEO: Po prehre na US Open stratila nervy. Lotyška čelí kritike za rasistický výrok voči súperke pred 2 hodinami
Ariana Grande oznámila turné. Pridala aj európsku zastávku pred 3 hodinami
Nový seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby prestali šikanovať hercov dnes o 16:06
Zamestnancom Ryanairu zvýšili bonus za odhalenie cestujúceho s nadrozmernou batožinou dnes o 16:06
Bruce Willis žije kvôli chorobe oddelene v samostatnom dome. Chce, aby jeho dcéry vyrastali v normálnom prostredí dnes o 15:22
Po kontroverzii so Sydney Sweeney uvádza American Eagle collab s Travisom Kelcem dnes o 12:24
25-ročná Slovenka získala za svoj dokument študentského Oscara. O jej úspechu píšu aj svetové médiá dnes o 12:16
Spravodajstvo
Polícia SR Vladimir Putin Správy počasie Silné búrky
Viac
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
pred 2 hodinami
Obchody budú počas zajtrajšieho sviatku SNP zatvorené. Kde počas sviatku môžeš nakúpiť?
pred 3 hodinami
Ružomberský útulok okradli o 15 000 eur. Teraz si nemôžu dovoliť ani len krmivo pre psíky
dnes o 15:49

Viac z Kultúra

Všetko
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
Július spravuje dlhodobé nájmy: Aj ľudia, ktorí na papieri vyzerajú ideálne, môžu spôsobiť veľké problémy
refresher+
Odporúčané
Július spravuje dlhodobé nájmy: Aj ľudia, ktorí na papieri vyzerajú ideálne, môžu spôsobiť veľké problémy
pred 2 dňami
Kto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
Odporúčané
Kto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
20. 8. 2025 11:00
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
22. 8. 2025 14:00
FOTO: Lokálna inovácia vidieckej architektúry z Kanady. Pozri si rezidenciu s jedinečným tvarom a presklenými plochami
V spolupráci
FOTO: Lokálna inovácia vidieckej architektúry z Kanady. Pozri si rezidenciu s jedinečným tvarom a presklenými plochami
23. 8. 2025 11:00
V Bratislave sa pred očami návštevníkov topilo umenie. Unikátna výstava symbolizovala pominuteľnosť krásy
V Bratislave sa pred očami návštevníkov topilo umenie. Unikátna výstava symbolizovala pominuteľnosť krásy
21. 8. 2025 19:29
Viac z Zdravie Všetko
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
Sponzorovaný obsah
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
dnes o 10:00
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
10. 8. 2025 17:00
USA potvrdili prvý prípad človeka infikovaného mäso požierajúcim parazitom. V okolitých štátoch je tento hmyz premnožený
pred 2 dňami
Viac z História Všetko
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
pred 3 dňami
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30
Viac z Hudba Všetko
Ariana Grande oznámila turné. Pridala aj európsku zastávku
Zahraničné
pred 3 hodinami
Ariana Grande oznámila turné. Pridala aj európsku zastávku
pred 3 hodinami
Taylor Swift a Travis Kelce sú zasnúbení. Na Instagrame zverejnili zaľúbené fotografie a prstene
pred 2 dňami
Will Smith pridal video zo svojej tour, fanúšikovia však špekulujú o AI-generovanom publiku
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Toto sú najlepšie prešovské zmrzliny: Odporúčaná klasika sklamala, klenot nájdeš pár kilometrov za mestom (Test)
Gastro
pred 2 hodinami
refresher+
Odporúčané
Toto sú najlepšie prešovské zmrzliny: Odporúčaná klasika sklamala, klenot nájdeš pár kilometrov za mestom (Test)
pred 2 hodinami
Čítaj a dozvieš sa, kde v Prešove dostaneš za 1,5 eur pecku a kde len ochutenú vodu.
Dara Rolins vystúpi s Rytmusom na Wakelakeu a letné prázdniny uzavrie Uprising. Čo robiť cez víkend v Bratislave? (WEEKEND RADAR)
Dara Rolins vystúpi s Rytmusom na Wakelakeu a letné prázdniny uzavrie Uprising. Čo robiť cez víkend v Bratislave? (WEEKEND RADAR)
pred 3 hodinami
Známa vizážistka pod taktovkou skúseného trénera. Lucia Sládečková prezradila, ako pristupuje k materstvu či novým vzťahom
refresher+
Známa vizážistka pod taktovkou skúseného trénera. Lucia Sládečková prezradila, ako pristupuje k materstvu či novým vzťahom
pred 3 hodinami
Nový seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby prestali šikanovať hercov
Nový seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby prestali šikanovať hercov
dnes o 16:06
Vlajková predajňa BILLA sa po rekonštrukcii mení na najmodernejší supermarket na Slovensku
PR správa
Vlajková predajňa BILLA sa po rekonštrukcii mení na najmodernejší supermarket na Slovensku
dnes o 14:10
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
včera o 19:13
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
pred 2 dňami
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
včera o 11:51
Dojímavý príbeh z bratislavskej reštaurácie: neznámy muž prekvapil rodinu v núdzi, zaplatil im večeru
Dojímavý príbeh z bratislavskej reštaurácie: neznámy muž prekvapil rodinu v núdzi, zaplatil im večeru
včera o 08:49
Rodičia žalujú OpenAI za smrť svojho syna. Vinia ChatGPT zo spoluúčasti na samovražde
Rodičia žalujú OpenAI za smrť svojho syna. Vinia ChatGPT zo spoluúčasti na samovražde
dnes o 09:09
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
pred 2 dňami
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
22. 8. 2025 19:26
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
včera o 19:13
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
včera o 11:51
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
pred 2 dňami
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Domov
Zdieľať
Diskusia