Toto je 8 štýlových školských batohov, do ktorých zmestíš notebook. Vyber si zo značiek Carhartt, Fjällräven, Patagonia a iných

Buď ready do školy či do práce.
September je bližšie, než si myslíš – znamená to návrat do školských lavíc. Ak je toto tvoj prípad a hľadáš praktický a kvalitný batoh, do ktorého zmestíš notebook, máme tu pre teba 8 produktov. Vybrali sme batohy rôznych typov: vodotesné, vyrobené z recyklovaných materiálov či za udržateľných podmienok.
Fjällräven High Coast Foldsack 24
- 92,46 € (s kódom SUMMERAPP5)
Náš výber otvárame batohom švédskej značky Fjällräven. Batoh je v štýle foldsack, čiže jeho vrch zroluješ a zapneš – vďaka tomu sa ti tam zmestí viac vecí, vrátane notebooku do rozmeru 15". Je zo 100 % recyklovaného nylonu, takže sa nemusíš báť, že by ti zmokli cennosti vo vnútri.
Môžeš si vybrať zo štyroch farebných variantov – čierna, biela, modrá a bordová.
Fjällräven Mestský batoh Fjällräven Skule 28
- 83,95 € (s kódom extra13)
Našli sme ďalší všestranný batoh Fjällräven z odolného materiálu, ktorý je vhodný na nenáročné celodenné túry či každodenné nosenie do školy a práce. Má ľahko prístupné horné vrecko, hlavnú priehradku na zips a vrecko na notebook do 15". Okrem toho je vyrobený z odolného a vodoodpudivého recyklovaného polyesterového materiálu.
Mestský batoh Ucon Acrobatics Hajo Mini
- 66,55 € (s kódom extra13)
Ak hľadáš ruksak typu roll-top, odporúčame tento batoh. Má vodotesný polyuretánový zvršok, neoprénové vrecko na 16" notebook, bočné elastické pútko na fľašu, popruh s príveskom na kľúče a tri úzke predné vrecká. Zapína sa na suchý zips a môžeš si vybrať z 5 farebných variant.
Mestský batoh Patagonia Terravia Tote Pack 24 L
- 68,29 € (s kódom extra13)
O tomto produkte by sme mohli povedať, že je dva v jednom. Môžeš ho nosiť ako batoh, ale aj ako tote bag na rameno. Má hlavné vrecko so sťahovacou šnúrou, predné vrecko na zips a klipom na kľúče, vnútorné vrecko na zips a skryté vrecko na ramenné popruhy. Zmestí sa ti tam notebook do uhlopriečky 15".