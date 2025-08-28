Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“

Obyčajná myšlienka pomôcť slovenskému poľnohospodárstvu prerástla do farmy, ktorá prináša na pulty paradajky, jahody a aj čučoriedky, aké inde nenájdeš.
Čo sa stane, keď sa spoja najmodernejšie technológie s tradičným farmárčením? To si hovorila aj dvojica IT-čkárov, Peter Kelemen a Miroslav Kavuľa, ktorí chceli priniesť automatizované a efektívne riešenia do poľnohospodárstva. Spojili sa so skúsenými farmármi a spolu s nimi založili v dedinke Bruty raj pre pestovanie prvotriednych domácich cherry rajčín, jahôd a čučoriedok – Farmu Beri.
Farma Beri už 10 rokov dodáva kvalitné odrody rajčín, pričom každá z nich má špecifickú chuť, vôňu a dokonca aj vlastný „rodný list,“ kde sú informácie o tom, kto, kedy a kde ju pre teba vypestoval. Navyše, nepoužívajú žiadne chemické postreky, o škodcov sa postarajú biologickým spôsobom.
Aký je proces pestovania od semienka po plod, ako bojujú s extrémnym suchom a v čom spočíva jedinečnosť ich moderného skleníka? Na to a ešte viac odpovedal spoluzakladateľ Farmy Beri, Peter Kelemen.
„Inšpirovalo nás pestovanie na Islande a v Izraeli“
Priniesť technologické vychytávky do slovenského poľnohospodárstva nebol jediný dôvod, prečo vznikla Farma Beri. Dôvodom bola úcta k domácim produktom a túžba mať viac slovenskej zeleniny na pultoch v supermarketoch. Ich rajčiny nájdeš napríklad v Lidli.
„Sme pôvodne IT-čkári a vždy nás fascinovala automatizácia – hľadanie spôsobov, ako prácu uľahčiť a zefektívniť. Poľnohospodárstvo je pritom odvetvie, ktoré je nesmierne náročné na fyzickú prácu, a práve preto sme chceli priniesť moderný technologický prístup aj do farmárčenia,“ vysvetľuje Peter.
Dodáva: „Inšpirovali sme sa islandskými a izraelskými technológiami pestovania, pretože práve tieto krajiny patria k svetovej špičke v pestovaní ovocia a zeleniny v skleníkoch a dokážu dosahovať vynikajúce výsledky aj v náročných klimatických podmienkach.“
Prečo sa rozhodli pestovať práve paradajky? Podľa slov Petra Kelemena ide o najviac konzumovanú zeleninu na Slovensku a na pultoch si všimol dovezené paradajky, ktoré boli síce pekné na pohľad, no bez chuti. Chceli to zmeniť a priniesť ľuďom paradajky, ktoré budú voňať a chutiť tak, ako majú – ako domáce.
Dedinka Bruty bola pre pestovanie cherry paradajok jasnou voľbou: „Máme tu ideálne podmienky – veľa slnka, kvalitnú pôdu a dostatok vody. Navyše je to región s dlhoročnou tradíciou poľnohospodárstva, takže sme vedeli, že sa tu bude dariť aj modernému pestovaniu v skleníkoch. Dokonca v obci Bruty bol v minulosti skleník, kde sa pestovalo kiwi.“
„Naučilo nás to obrovskej trpezlivosti, dôslednosti a tomu, že v pestovaní niet skratky – len poctivá práca a pozornosť k detailom prinášajú výsledky. Dnes už vieme, že práve tieto skúsenosti nás posunuli k tomu, aby sme dokázali pestovať plody špičkovej kvality po celý rok,“ potvrdzuje.
Namiesto postrekov používajú drobný hmyz
Farma Beri pestuje dve odrody paradajok – Čerinku a Bobulienku. Odroda Čerinka patrí k najsladším cherry paradajkám. Má krvavočervenú farbu a obsahuje vitamíny C, B, D, E, K. Čerinka vyniká sladkou chuťou, no hlavným cieľom pri jej šľachtení bol jej vysoký obsah antioxidantov.
„Začíname so starostlivo vybranými semenami, ktoré sadíme do substrátu. Rastlinky postupne presádzame do skleníka, kde dostávajú ideálnu dávku vody, svetla ale aj CO2. Na ochranu používame prirodzených pomocníkov – užitočný hmyz. Zber prebieha ručne, každý plod musí byť vyzretý a krásne sfarbený, aby mal správnu chuť,“ hovorí Peter.
Celý skleník je monitorovaný lepiacimi pásmi, vďaka ktorým vedia, akí škodcovia napádajú rastliny. Následne sa použije drobný hmyz, ktorý prirodzene likviduje týchto škodcov – väčšinou ide o vošky a molice: „Vďaka tomu nemusíme siahať po chemických postrekoch. Je to šetrné nielen k plodom, ale aj k prírode.“
Okrem bohatej ponuky domácich rajčín Lidl dbá aj na čerstvosť a kvalitu každého produktu. Potvrdzuje to špeciálne ocenenie Best Buy, zohľadňujúce najlepší pomer ceny a kvality, ktoré diskont získal tento rok. Diskont zvíťazil aj v čerstvosti ovocia, zeleniny či mäsa a dokopy si odniesol až 10 medailí.
„Náš skleník dokáže zabezpečiť kvalitu a čerstvosť celý rok“
Unikátnosť Farmy Beri je jej obrovský skleník, ktorý je jediný svojho druhu v strednej Európe. Je vysoko automatizovaný – riadi sa tu klíma, zavlažovanie aj osvetlenie podľa potrieb rastlín.
Na základe predpovede počasia softvér okná otvára a zatvára. Ak je slnko prisilné, rastlinky pred ním ochráni tieniacou fóliou. Počas zimných mesiacov sa zase používajú LED svietidlá na osvetlenie, aby sa proces fotosyntézy nezastavil. Skleník využíva aj obnoviteľné zdroje energie, čo výrazne znižuje jeho uhlíkovú stopu.
„Výhodou moderného skleníka je, že dokáže rastlinám vytvoriť stále ideálne podmienky, aj keď je vonku extrémne počasie. Zavlažovanie máme presne riadené a vodu recyklujeme, takže neplytváme ani kvapkou. Tiež využívame vodnú hmlu, ktorá chladí rastliny ak je príliš horúco. Drenážnym systémom zbierame prebytočnú vodu, ktorú následne vyčistíme a recyklujeme. Vďaka tomu vieme zabezpečiť stabilnú kvalitu a čerstvosť počas celého roka,“ vysvetľuje Kelemen ako zvláda farma extrémne sucho.
Medzi priority a hodnoty Farmy Beri patrí aj udržateľnosť. Podľa Petra Kelemena je ekologické myslenie dôležité pri každom kroku. Okrem toho, že neplytvajú vodou, si vyrábajú aj vlastnú energiu – vďaka fotovoltaike dokážu pokryť až 30 % spotreby, najmä pri chladení čerstvo zozbieraných plodov, aby si zachovali svoju chuť a kvalitu.
„Navyše využívame kogeneračné jednotky, takže si vieme vyrobiť vlastnú elektrinu. A keďže paradajky a jahody predávame lokálne, necestujú cez pol Európy – zákazník si tak môže vychutnať čerstvosť, ktorá má nielen výraznejšiu chuť, ale aj menšiu uhlíkovú stopu,“ potvrdzuje Peter.
Momentálne je hlavným cieľom farmy neustále zlepšovanie kvality paradajok, no nebráni sa v budúcnosti ani pestovaniu iného ovocia či zeleniny – avšak záleží na podmienkach a dopyte zákazníkov.
Podľa slov Petra Kelemena je veľmi náročné získať tento certifikát, pretože sa udeľuje len tým producentom, ktorí spĺňajú prísne medzinárodné normy v oblasti bezpečnosti potravín, hygieny, sledovateľnosti a udržateľnosti. 📜🍅