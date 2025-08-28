Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Máš už predplatné?Prihlásiť sa
Sledovať video
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 188534 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Kaliforňan miska podľa vlastného výberu ZDARMA , Bagetka na Račku ZDARMA alebo 2 kopčeky zmrzliny od Koun ZDARMAZobraziť všetky (14)
Ďalšie videá
Vyhral v súboji bratislavských bufetov známy Žufet na Železnej Studničke alebo ho porazila úplná novinka? pred 3 dňami
Marcelu čakal šok, musela si vybrať medzi dvoma mužmi. Môže z tohto Menučka vzniknúť skutočný pár? 24. 8. 2025 13:30
Tieto bratislavské palacinky nás odrovnali. Testovali sme 5 top prevádzok. Kto sa stal víťazom? 13. 8. 2025 18:00
Aké plavky nosia známe Slovenky a Slováci? Toto sú trendy roku 2025 podľa Karolíny Shawty 7. 8. 2025 11:02
Parížak v kornútku, či bryndzové halušky bez halušiek. Týchto top 5 podnikov v Lučenci nám odpálilo dekel 26. 7. 2025 8:03
Preverili sme kondičku a silu Traba z Love Islandu. Popri brutálnom tréningu odpovedal aj na to, či bude svadba 17. 7. 2025 18:00
Ako hodnotíš novú šou Party Shore? Toto si o bizarných situáciách a otvorených účastníkoch myslí Azra 10. 7. 2025 17:00
Kde sa dobre naješ počas Pohody či Grapeu? Toto sú top prevádzky v Trenčíne podľa domácich 26. 6. 2025 13:00
Toto sme v Menučku ešte nemali. Rande Kláry a Radima skončilo predčasne 21. 6. 2025 14:30
Relácia Nekecaj a cvič prináša ďalší inšpiratívny tréning. Posilni si s nami zadok a brucho
Lucku možno poznáš z Instagramu ako Lucid Style. Ako make-up artistka pôsobí už skoro 12 rokov a poznať ju môžeš napríklad zo šou Nákupné maniačky.
U nás sme ju však hodili do úplne inej rieky. Spoločne s profi trénerom Kristiánom sme pre ňu pripravili tréning zameraný na brucho a zadok. Vo videu sa dozvieš, ako sa s ním popasovala, no Kiko z nej vytiahol aj niečo zo zákulisia Luckinho súkromia.
Nenechaj si ujsť podarený diel relácie od Refresheru – Nekecaj a cvič.