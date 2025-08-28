Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti Billa.
dnes 28. augusta 2025 o 14:10
Čas čítania 2:39
Sponzorovaný obsah

Vlajková predajňa BILLA sa po rekonštrukcii mení na najmodernejší supermarket na Slovensku

Vlajková predajňa BILLA sa po rekonštrukcii mení na najmodernejší supermarket na Slovensku
Zdroj: billa
BILLA
Investíciou za niekoľko miliónov eur do areálu plného moderných a ekologických riešení BILLA potvrdzuje, že v slovenskom maloobchode je silným hráčom a dôležitým investorom.

Predajňa na Bajkalskej ulici v Bratislave je najväčším obchodom BILLA na Slovensku. Otvorili ju v stredu 27. augusta, po ôsmich týždňoch nepretržitej rekonštrukcie. Hrdí sa jedinečným dizajnom, ktorý bol navrhnutý exkluzívne pre Slovensko. Predajňa sa dispozične zmenila tak, aby ešte viac vyhovovala potrebám zákazníctva a zamestnanectva BILLA.

Sortiment a služby sa výrazne rozšírili, napríklad o zväčšenú plochu lahôdok či teplého pultu a šalátového baru, ktoré ponúkajú možnosť samoobsluhy. Novinkou je tiež sushi bar, prinášajúci čerstvé sushi a ďalšie špeciality ázijskej kuchyne.

billa
Zdroj: billa

Ešte vyššiu úroveň predajňa ponúkne aj pri dôležitom sortimente chleba a pečiva, a to vďaka vlastnej pekárni, ktorá bude denne pripravovať čerstvé kváskové chleby, koláče a ďalšie pečivo. K nákupnému pohodliu prispievajú nové obsluhované pokladnice s predĺženým nakladacím pásom a tiež 16 samoobslužných pokladníc.

Unikátom je automat na vratné obaly, ktorý sa po novom nachádza v interiéri supermarketu. „Toto zariadenie je najmodernejšie svojho druhu v krajine. Mechanizmus je veľkokapacitný a samotriediaci – to znamená, že automat si sám vytriedi plastové fľaše a plechovky, bez nutnosti vkladať doň obaly po jednom, ako to bolo doteraz. Zákazníctvu, ale aj nášmu zamestnanectvu sa tak výrazne urýchli a zefektívni výkup obalov,“ vysvetľuje Tomáš Hidvegi, vedúci technického oddelenia v BILLA Slovensko. Samozrejmosťou je aj výkup vybraných sklenených obalov a zber batérií a olejov.

billa
Zdroj: billa

Technológie, ktoré sú šetrné k prírode

Predajňu v Bratislave BILLA vybavila špičkovými technológiami, ktoré patria medzi najmodernejšie na trhu. Potraviny chladí úplne nový systém trámov, pričom chladenie je prirodzené, bez škodlivých freónov. Odpadové teplo, ktoré vzniká chladením potravín, ďalej slúži na vykurovanie a ohrev vody.

Zabezpečený je prívod čerstvého vzduchu s výkonnými filtrami, ktoré zachytávajú alergény a smog. „Na streche tiež máme umiestených viac ako 250 fotovoltických panelov s výkonom 117 kWp, ktoré vďaka nášmu zdieľanému systému energie BILLA Energy šetria elektrinu. Rozšírili sme tiež batériové úložiská, ktoré ukladajú nadbytočnú energiu. Budova je vybavená modernými fasádnymi lamelami, takzvaným rebrovaním, ktoré zachytáva teplo a zabraňuje prehrievaniu,“ hovorí Tomáš Hidvegi. V príprave už je aj zelená fasáda a zelená strecha. Vďaka dômyselnému systému svetlíkov sa do budovy dostáva viac prirodzeného, denného svetla.

billa
Zdroj: billa

Rekonštrukcia umožnila vytvoriť ešte efektívnejšie a praktickejšie prostredie pre zamestnanectvo BILLA. Zázemie, do ktorého patria šatne, sprchy, kuchynka či miestnosť na oddych, sú bližšie k predajnej ploche. Prestavbou prechádza aj administratívna časť budovy, kde sídli slovenská centrála BILLA. Kolegovia a kolegyne už o niekoľko týždňov budú pracovať vo flexibilne usporiadaných priestoroch s tlmenou akustikou, odhlučnených zasadacích miestnostiach, za pohodlnými, výškovo nastaviteľnými stolmi a relaxujú v nových oddychových zónach.

Krajší a bezpečnejší areál

Výraznými zmenami prešlo aj okolie predajne. Priľahlé parkovisko má po novom až 230 parkovacích miest, s desiatkami stromov a zeleňou. „Jeden zasadený strom pripadá na každé štyri parkovacie miesta. Tam, kde to podložie neumožnilo, sme stromy umiestnili do kvetináčov. Nová zeleň vytvorí na celom parkovisku príjemný tieň, zveľadí prostredie a zníži prašnosť a smog,“ dopĺňa Tomáš Hidvegi.

Keďže parkovacie stojiská tvorí dlažba, a nie asfalt, dažďová voda vsakuje do podložia a ostáva tak v krajine. Na jej zachytenie slúžia aj tri retenčné nádrže, ktoré poslúžia na zavlažovanie vegetácie aj ako prevencia pred prívalovým dažďom.

billa
Zdroj: billa

Parkovisko je zároveň prestavané a otočené tak, aby sa znížil počet rizikových situácií. Vyššiu bezpečnosť šoférom a šoférkam prinesú aj širšie vstupné závory s dlhším nájazdom. BILLA dlhodobo podporuje elektromobilitu, preto po celom obvode parkoviska pripravuje možnosť elektronabíjačiek – v úvodnej fáze sú štyri.

Zákazníctvo, ktoré si príde nakúpiť na bicykli, si ho môže odložiť v krytom cykloparkingu. Pohodlnejší je nákup aj pre peších, a to vďaka novým a rozšíreným chodníkom, bezpečnejším priechodom pre chodcov a premiestneniu osvetlenia z chodníkov k zeleni.

billa
Zdroj: billa

Na veľkolepé znovuotvorenie predajne na Bajkalskej ulici sa prišli pozrieť stovky zákazníčok a zákazníkov. Okrem ochutnávok čerstvých delikates, ktoré naživo pripravil sushi majster či známy šéfkuchár Andrea Ena, si ľudia mohli novú predajňu prehliadnuť v sprievode herečky Gabriely Marcinkovej a herca Filipa Tůmu. Zaujímavosti z kuchyne našich prastarých mám porozprávala etnologička Katarína Nádaská.

BILLA
Náhľadový obrázok: billa
