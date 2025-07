BILLA na Pohode bola úspešná! Vítala sortimentom, čerstvosťou, pohodlím aj diskusiami

Prvá festivalová predajňa BILLA na trenčianskej Pohode sa stretla s obrovským záujmom.

Od štvrtka poobedia do nedele obeda ju navštívili tisíce ľudí, ktorí ocenili nielen praktický sortiment čerstvých potravín a drogérie, ale aj priestor na oddych a rozhovory o tom, ako jedlo ovplyvňuje náš život i planétu.

Návštevníci a návštevníčky festivalu si predajňu BILLA rýchlo obľúbili. Ich košíky sa najčastejšie plnili nealko nápojmi, čerstvým pečivom, ovocím a zeleninou, hotovými jedlami a šalátmi. Nečakaným hitom bol aj podplamenník so slaninou a smotanou, ktorý sa stal neoficiálnym „BILLA headlinerom“.

Zdroj: BILLA

Bodovali aj čerstvo nakrájané ovocie či melóny a zmrzlina. Tej sa predalo toľko, že ak by sa naskladali všetky predané nanuky a zmrzliny vedľa seba, vytvorili by „ľadovú runway“ dlhú vyše 460 metrov. Silný záujem zaznamenal aj nepotravinový sortiment. Návštevníci a návštevníčky často dokupovali to, na čo pri balení zabudli - toaletný papier, vlhčené obrúsky, opaľovacie krémy či kozmetiku.

„Sme veľmi radi, že naša premiérová účasť na festivale Pohoda dopadla nad očakávania. Zákazníctvo si našu predajňu obľúbilo nielen ako miesto rýchleho nákupu, ale aj ako priestor na oddych, či zaujímavé diskusie. Festival je o zážitkoch, preto nás teší, že sme k nim mohli prispieť aj my, potravinami a službami, o ktoré mali návštevníci naozaj záujem,” uviedol Marek Kravjar, hovorca spoločnosti BILLA Slovensko.

Zdroj: BILLA

Zákazníci a zákazníčky oceňovali najmä široký výber tovarov, praktickosť predajne, možnosť posedieť si a ohriať jedlo, alebo si dať kávu v chill-out zóne.

Diskusie, ktoré zaujali aj v ruchu festivalu

V rámci BILLA Bonus lounge sa uskutočnili štyri diskusie, ktoré spájali jedlo s aktuálnymi témami - od ekologického dopadu jedla na planétu cez realitu food influencerstva a vplyv mikrobiómu na náladu až po poznávanie tradičných chutí Slovenska z minulosti i súčasnosti.

Zdroj: BILLA

Odborníci ako MUDr. Boris Bajer, etnologička Katarína Nádaská a výskumníčka Eva Ivanišová zaujali obsahom aj odbornosťou. Neformálna atmosféra podporila otvorenú diskusiu s publikom, ktoré sa aktívne zapájalo otázkami. Aj preto sa pôvodne 40-minútové debaty spontánne predĺžili o desiatky minút.

Čo s nepredaným tovarom?

BILLA sa aj počas festivalu držala svojho zodpovedného prístupu v oblasti znižovania potravinového odpadu a podpory komunít. Nespotrebované produkty boli po skončení podujatia darované prostredníctvom Potravinovej banky Slovenska. Pomoc smerovala občianskemu združeniu Misia lásky v Trenčíne, ktoré podporuje rodiny v núdzi a ľudí bez domova. Medzi darovanými potravinami boli najmä ovocie, zelenina, šaláty, hotové jedlá, bagety, polievky a pečivo. Deti potešila aj zmrzlina a rôzne sladkosti.